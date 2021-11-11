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Deutsche Welle Berlin Dach

DW عربية تغير ترددها على قمر نايل سات

نلفت عنايتكم إلى تغير ترددات قناة DW عربية

متابعينا الكرام،

نوجه عنايتكم إلى تغيير تردد قناة DW عربية على قمر نايل سات ابتداءً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إلى التردد الجديد المرفق في الأسفل:

نايل سات 20114Tansponder 20 

التردد 12092 رأسي

معدل الترميز 30,000

التعديل QPSK

Satellite – NILE-Sat 20114Tansponder 20

Frequency – 12.092 MHz47

Polarization: Vertikal 

Symbol rate – 30,000 mS/s

Modulation – QPSK

كما نود أن نلفت انتباهكم إلى تردد القناة الرئيسية على قمر عربسات/ بدر 4 على الشكل الآتي:

التردد 12,111 GH أفقي

معدل الترميز 27500

معامل الخطأ 3/4

BADR 4
Position : 26,0° East

Frequency: 12,111 GH

Polarization: horizontal

Symbol rate – 27500 kS/s

FEC rate – 3/4

دويتشه فيله عربية

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يتم بث البرامج العربية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 24 ساعة يوميا.  

DW (Arabia) via NILESAT 201  

DW (Arabia) via BADR 4  

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دويتشه فيله الدولية

ترسل دويتشه فيله صوت ألمانيا الإعلامي إلى العالم 24 ساعة يوميا باللغة الإنجليزية  

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دويتشه فيله الألمانية

ترسل قناة دويتشه فيله الألمانية إرسالها لمشاهديها في أوربا وآسيا طوال 24 ساعة يوميا باللغة الألمانية  

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دويتشه فيله أمريكا

لمشاهدينا في أمريكا الشمالية واللاتينية ترسل قناة دويتشه فيله إرسالها يوميا 20 ساعة باللغة الألمانية وأربع ساعات باللغة الإنجليزية  

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دويتشه فيله أمريكا اللاتينية

يتم بث البرامج لأمريكا اللاتينية باللغة الاسبانية 24 ساعة يوميا.  