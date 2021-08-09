اكتشاف نوع جديد من قناديل بحر ذات الدم الأحمر

رصد باحثون نوعا من قناديل البحر لم يسبق لها مثيل قبالة سواحل نيوبورت، رود آيلاند، وتمتاز بلون دمها الأحمر، وذلك خلال رحلة استكشافية طموحة على عمق 700 مترا تحت سطح البحر.

قنديل البحر، والذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، تم اكتشاف خلال الغوص في المياه العميقة في 28 يوليو\تموز 2021، وتصويره على يد فريق ”الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" الأمريكية NOAA، في بعثتها الاستكشافية في شمال الأطلسي.

اكتشفت البعثة أيضا العديد من الحيوانات الأخرى، بحسب ما نشر موقع iflscience العلمي، بما في ذلك ctenophores (المعروف أيضا باسم الهلام المشط)، و Actinopterygii (الأسماك ذات الزعانف الشعاعية).

جاء الإعلان عن هذا النوع الجديد من القناديل في بيان نشرته NOAA على موقعها، وذكر فيها أحد الباحثين في البعثة كوين جيراسيك، أن الفريق ”رأى عدة عائلات غير موصوفة وأنواع جديدة محتملة".

من بين هذه الأنواع التي يُحتمل أن تكون جديدة، قنديل البحر الأحمر، والذي يعتقد أنه ينتمي إلى نوع ”بوروليا"، وهو جنس أحادي النمط حاليا، ويتواجد عادة في منطقة البحر الكاريبي، ولكن يعتقد الباحثون أن القنديل الجديد قد ينتمي لهذه العائلة.

ونشرت الإدارة الوطنية فيديو للقنديل الأحمر الجديد، وتظهر فيه مستشعرات أكثر من نوع ”بوروليا"، جعلت العلماء يشكون في احتمالية ضمه إلى هذه العائلة، متوقعين أن يكون القنديل الأحمر جزءا من نوع جديد غير موصوف.

وتم اكتشاف قنديل البحر في رحلة الغوص رقم عشرين من رحلة استكشافية تضم 25 غطسة، امتدت من أواخر يونيو\حزيران إلى أواخر يوليو\تموز من هذا العام.

م.ش/ع.ج.م