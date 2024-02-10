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اكتشاف نوع جديد من السحالي.. وتسميته باسم مغني شهير!

١٠ فبراير ٢٠٢٤

نوع جديد من السحالي من فصيلة ذات ألوان متعددة، لم يتردد العلماء كثيرا في إطلاق اسم عليه، لكن الاختيار وقع على اسم مغني.

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السحلية تنتمي إلى نوع "إنياليودس ديكينسوني"
السحلية تنتمي إلى نوع "إنياليودس ديكينسوني"، الاسم العلمي لهذه الزواحف، بالتزامن مع اكتشاف نوع جديد آخر هو "إنياليودس سيانوسيفالوس"صورة من: G. Fischer/blickwinkel/picture alliance

اكتُشف نوع غير معروف من السحالي في إحدى المحميات في البيرو أُطلق عليه اسم المغني في فرقة الهيفي ميتال البريطانية (آيرون مايدن)، بروس ديكنسون، على ما أفادت الجمعة الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية (سيرنانب).

واكتُشف هذا الزاحف الذي ينتمي إلى نوع "إنياليودس ديكينسوني"، الاسم العلمي لهذه الزواحف، بالتزامن مع اكتشاف نوع جديد آخر هو "إنياليودس سيانوسيفالوس" في الغابات الرطبة في كورديليرا دي كولان، وهي منطقة في الأمازون تقع شمال شرق بيرو.

وأشارت "سيرنانب" إلى أنّ "هذا النوع سمُي تيمناً ببول بروس ديكنسون"، من دون أن توضح ما إذا كان العلماء الذين اكتشفوا هذا النوع هم من محبي موسيقى الميتال.

بروس ديكنسون (65 عاماص) هو مغني الفرقة التي تأسست عام 1975 في لندن، وتُعد إحدى أهم الفرق وأكثرها تمثيلاً لموسيقى الهيفي ميتال. ويتميز نوع "إنياليودس ديكينسوني" برأسه البرتقالي وجسمه الأخضر وأرجله القصيرة. 

واكتُشف نوعا السحالي في إطار دراسة أجراها خبراء أميركيون من "رينفورت بارتنرشيب" والمعهد البيروفي لعلم الزواحف ومتحف علم الحيوانات التابع لكلية العلوم البيولوجية بالجامعة الكاثوليكية في الإكوادور.

 وتبلغ مساحة محمية كورديليرا دي كولان الوطنية في أمازوناس 39215 هكتاراً، وتضم 470 نوعاً من الطيور ونحو 70 نوعاً من الثدييات.

ع.ا/خ.س (أ ف ب)

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