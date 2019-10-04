اكتشاف نوع جديد من الزواحف الطائرة في أستراليا

أشارت دراسة جديدة إلى أنه تم اكتشاف نوع جديد من "التيروصورات" أو "الزواحف الطائرة، التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ" في المناطق النائية بأستراليا، مما يشير إلى أنها بقت على قيد الحياة في وقت لاحق في القارة من أي مكان آخر.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" اليوم الجمعة ( الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2019) أن الحيوان المفترس، الذي يبلغ طول جناحه أربعة أمتار، ربما كان يعيش بين الديناصورات، التي جابت منطقة "وينتون" في ولاية كوينزلاند، قبل حوالي 96 مليون عام.

وكان المخلوق المجنح، بأسنان على شكل مسمار قادرا على الطيران لمسافات طويلة. وعلى الأرض، كان يسير على جميع أطرافه الأربعة. وتم العثور على الهيكل العظمي الجزئي المتحجر لأحد أنواع التيروصورات الجديدة، محفوظا في حجر حديدي من قبل علماء الحفريات القديمة، بعد أن أبلغ عن ذلك أولا في عام 2017 أحد رعاة الماشية المحليين ويدعى بوب اليوت، خارج بلدة وينتون الصغيرة، المعروفة بحفرياتها التي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ ومسارات الديناصورات.

الجدير ذكره أن هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه في أستراليا، الذي شمل أجزاء من جمجمة و5 فقرات وعناصر لجناحين، طبقا لما قاله كبير القائمين على إعداد الدراسة، أديلي بنتلاند من جامعة "سوينبورن".

ر.م/ع.ش ( د ب أ)