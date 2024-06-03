اكتشاف نوع جديد من "الثعابين الأصلية" في شبه الجزيرة العربية

في "حدث مفاجئ" اكتشف باحثون من جامعة بورتو ثعبانا جسمه محمر مع وجود ياقة سوداء في منطقة العنق. وينتمي النوع الجديد الذي عثر عليه حول واحة العلا بشمال غرب السعودية إلى ما تعرف بـ"الثعابين الأصلية".

اكتشف فريق بقيادة فولفيو ليكاتا، وهو باحث بمرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة بورتو البرتغالية، نوعا من الثعابين في منطقة الحجاز، يطلق عليه اسم "رينكوكالاموس الحجازيكوس" (Rhynchocalamus hejazicus)، يبلغ طوله 30 سنتيمترًا.

والحجاز هي منطقة جبلية في غرب المملكة العربية السعودية بالقرب من البحر الأحمر.

وبالإضافة إلى النماذج الحمراء التي بها سواد، عثرت المجموعة أيضًا على ثعبان أسود تمامًا، كما كتبوا في مجلة "علم الحيوان والتطور" (Zoosystematics and Evolution)، وهي مجلة دولية متخصصة في التنوع الحيواني ونظم الحيوانات وتطورها باستثناء الحشرات.

ويبدو أن هذا النوع من الثعابين ينشط بالليل ويفضل على الأرجح العيش في المناطق الرملية والصخرية كما يعيش أيضًا في المساحات الخضراء التي يستخدمها البشر.

والثعبان الصغير هو من نوع ما تسمى بـ"الثعابين الأصلية" والتي يطلق عليها بالإنجليزية "Colubrinae"، وتعني الثعابين الغير سامة.

وتم العثور على معظم تلك الثعابين حول واحة العلا في شمال غرب السعودية. وكتب فريق البحث من جامعة بورتو أن "اكتشاف نوع جديد من الثعابين منتشر على نطاق واسع في المناطق الوسطى الغربية من المملكة العربية السعودية يأتي بمثابة مفاجأة ويثير الآمال في احتمال وجود المزيد من الأنواع غير المعروفة في المملكة".

ص.ش/ ح.ز (د ب أ)