"اكتشاف نادر"- العثور على سيف صليبي أثري قبالة سواحل إسرائيل

كان الغوّاص شلومي كاتزين يغوص في خليج صغير بالقرب من مدينة الكرمل الإسرائيلية عندما لفت انتباهه "جسم ممدود" في قاع البحر تحيط به كائنات وبقايا بحرية صغيرة بكثافة. وبعد فحصه بدقة وجد أنه سيف طوله متر واحد وله مقبض بطول 30 سنتيمتراً، كما نقل موقع "فوكوس" الألماني.
أثار السيف فضول الغواص الإسرائيلي الذي أبلغ هيئة الآثار الإسرائيلية بالأمر لأنه كان يشك بأن ما عثر عليه "اكتشاف تاريخي"، بحسب "فوكوس". وبالفعل، أظهرت الفحوص الدقيقة للسيف الحديدي بأن عمره يبلغ نحو 900 عام، وبالتالي يعود تاريخه إلى فترة الحروب الصليبية.
وقال نير ديستلفيلد، من هيئة الآثار الإسرائيلية: "لقد تم الحفاظ على السيف الحديدي في حالة ممتازة وهو اكتشاف رائع ونادر"، وأضاف: "من الواضح أنه كان في يوم من الأيام ملكاً لفارس صليبي. إنه لأمر رائع حقاً أن تصادف مثل هذا الشيء الشخصي الذي يعيدك 900 عام إلى عصر الفرسان والدروع والسيوف، وتابع: "السيف الضخم وله وزن كبير، لذلك لا بدّ أن يكون حامله (وقتها) قوياً ومدرباً بشكل جيد".
ووفقاً لموقع "فوكوس"، فإنه من المرجح أن يكون للسيف ارتباط بالقلعة الصليبية "عتليت" القريبة من مكان اكتشاف السيف. وكانت القلعة، التي بنيت على شبه جزيرة عام 1218، آخر حصن بقي تحت سيطرة "فرسان الهيكل"، قبل أن يخرجوا منها في عام 1291.
وما عدا السيف، تم العثور على أشياء أخرى في قاع الخليج، بما فيها مراسي معدنية وحجرية. ويوضح كوبي شارفيت من هيئة الآثار الإسرائيلية أن "الاكتشافات الأثرية تشير إلى أن هذا المكان كان بمثابة مرسى طبيعي مؤقت للسفن التي تسعى إلى الحماية".
ويضيف شارفيت: "يشير اكتشاف السيف إلى أن هذا الخليج الطبيعي كان لا يزال مستخدماً منذ حوالي 900 عام خلال فترة الحروب الصليبية". ربما تم دفن السلاح التاريخي في رمال قاع المحيط لفترة طويلة حتى كشفته التيارات مرة أخرى. سيتم الآن تنظيف السيف وفحصه بشكل أدق في مختبرات هيئة الآثار الإسرائيلية ومن ثم سيتم عرضه للجمهور.
م.ع.ح/و.ب
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
سفينة حربية من العصر البطلمي
عثر خلال هذا العام على حطام سفينة حربية من العصر البطلمي بمدينة "هيراكليون" الغارقة بخليج أبي قير بمحافظة الإسكندرية المصرية. وتعرضت مدينة هيراكليون وتسمى أيضا ثونيس، لزلازل ولموجات من المد والجزر ولارتفاع مستوى البحر ولانهيار جزء من مساحتها في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد. وكانت السفينة ترسو قرب معبد آمون لكنها غرقت عندما انهارت المدينة بأكملها.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
قاعة فخمة
في مطلع يوليو / تموز، عثر علماء الآثار الإسرائيليون على ما يمكن أن يكون مبنى مجلس مدينة فخم يعود تاريخه إلى قبل 2000 عام، وذلك أثناء الحفريات تحت البلدة القديمة في القدس. ويُعتقد أن هذا المكان كان بمثابة قاعة مأدبة للنخبة قرب موقع الهيكل الثاني الذي دمره الرومان أثناء حصار القدس عام 70 م.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
نقش أبجدي كنعاني
قطعة فخارية صغيرة تعود إلى ما قبل 3100 عام عثر عليها في جنوب إسرائيل، نُقش عليها اسم "يربعل " أو "جدعون" المتعلق بسفر القضاة التوراتي، بالخط الكنعاني القديم. ويقدم هذا النقش دليلا نادرا وذا قيمة بشأن تطور الأبجدية البدائية الكنعانية إلى أنظمة الكتابة المستخدمة من قبل شعوب تلك المنطقة. ومن غير المعتاد أن يعثر الباحثون على أي نصوص أو نقوش كتابية تعود إلى القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
الإنسان البدائي ذو الأنامل المبدعة
عثر على هذه العظام التي يبلغ عمرها 51 ألف عام يٌعتقد انها زينت من قبل إنسان نياندرتال، بجبال هارتس في ألمانيا داخل كهف يونيكورن. وتبدو هذه العظام التي تعود لغزال وقد تم نحتها عن قصد وربما تحمل معنا رمزيا في الفترة ما قبل التاريخ. وقد أثار هذا الكشف اندهاش علماء الأثار إذ أن هذه القطعة الأثرية تدل على أن البشر خلال العصر الحجري كانوا قادرين على التعبير الفني إلى حد ما.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
بيضة عمرها 1000عام
خلال حفريات في مدينة يافني الإسرائيلية في يونيو/ حزيران، عثر العلماء على بيضة دجاج سليمة في حالتها الكاملة يبلغ عمرها 1000 عام. وبعد مقارنتها مع العمر الافتراضي للبيض في وقتنا هذا، قال العلماء: "من الواضح أن البيضة تم الحفاظ عليها بطريقة فريدة ويرجع ذلك إلى الظروف التي بقيت فيها لقرون إذ وضعت في حفرة امتصاصية تحتوي على فضلات بشرية ما أدى إلى بقائها سليمة"، لكنها تعرضت للتشقق فيما بعد في المخبر.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
نوع جديد من أسلاف البشر
عثر باحثون في يونيو / حزيران الماضي على بقايا نوع جديد من أسلاف البشر أُطلق عليه اسم "نيشر رملة هومو ". يرجع الاسم بشكل كبير إلى المنطقة التي عثر فيها على البقايا، وهي مدينة رملة الإسرائيلية. وعاشت مجموعات الهومو جنباً إلى جنب مع جنسنا لأكثر من 100 ألف عام. وتشمل البقايا المكتشفة على هذا الفك الذي يعود لشخص عاش في الفترة من 120 ألف إلى 140 ألف سنة مضت.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر
أعلن علماء المصريات اكتشاف "المدينة الذهبية المفقودة" التي يبلغ عمرها 3 آلاف عام قرب مدينة الأقصر في أبريل/ نيسان الماضي. وصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه أحد أهم الاكتشافات بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث أحد أشهر وأقوى الفراعنة والذي حكم مصر لنحو أربعة عقود من 1391 إلى 1353 قبل الميلاد. ويعتقد أن الملك أمنحتب الثالث هو جد الفرعون توت عنخ آمون.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
خريطة ثلاثية الأبعاد؟
قال علماء آثار فرنسيون في أبريل/ نيسان الماضي إنهم يعتقدون أن اللوح الصخري المسمى باسم "سان-بيليك" والذي يعود إلى العصر البرونزي، يعد أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في أوروبا. وتم اكتشاف هذا اللوح عام 1900 في غربي فرنسا ويبلغ عمره 4 آلاف عام. ويبلغ حجم اللوح الصخري "2,2x1,5 متر" ويبدو أنه يشير إلى تضاريس لتلال ولشبكة أنهار يعتقد العلماء أنها لمنطقة في غرب بريتاني بفرنسا.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
القناع الذهبي الصيني
عثر على هذا القناع الذهبي في مارس/ آذار في سانشينغدوي بمقاطعة سيشوان جنوب غرب الصين. وحاز هذا القناع على شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اكتشافه، إذ ألهم مستخدمي مواقع التواصل على وضع الكثير من الميمات مستخدمين هذا القناع. ويبلغ عمر هذا القناع 3 آلاف عام وعثر عليه ضمن 500 قطعة أثرية من العصر البرونزي قد توفر رؤية جديدة عن دولة "شو" القديمة التي حكمت المنطقة قبل 316 قبل الميلاد.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
أقدم سلة منسوجة في العالم
عثر علماء آثار إسرائيليون في مارس/ أزار الماضي على سلة سعتها 100 لتر محفوظة جيدا تعود إلى فترة ما قبل العصر الحجري الحديث. ويبلغ عمرها أكثر من 10 آلاف و500 عُثر عليها في أحد كهوف صحراء يهودا في البحر الميت. وقد تم دفنها داخل كهف تحت الأرض بثلاثة أقدام فيما تم الحفاظ عليها بشكل جيد بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
أقدم رسم كهوف في العالم
عثر علماء أثار من أستراليا وإندونيسيا على لوحة في كهف بجزيرة سولاوسي الاندونيسية العام الجاري، تصور خنزيرا يعود لعصور ما قبل التاريخ، رُسم باستخدام أكسيد الرصاص، وهو معدن لم يتمكن العلماء من تحديد عمره. لذا استعاضوا بالبحث عن عمر الصواعد والنوازل من كربونات الكالسيوم المتراكمة على أرضية الكهف، والمحيطة باللوحة لتحديد عمرها والذي تبين أنه 45 ألف و500 عام على الأقل. إعداد: بريندا هاس/ م ع