 اكتشاف مفاجئ في غلاف الزهرة: باحثون ألمان يكتشفون الأكسجين | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 13.11.2023

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف مفاجئ في غلاف الزهرة: باحثون ألمان يكتشفون الأكسجين

في تطور علمي ملفت، نجح باحثون ألمان في الكشف عن وجود أكسجين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، في اكتشاف مهم قد يسهم في تفسير الاختلافات البينية بين الزهرة والأرض، والبحث عن دلائل حياة.

كوكب الزهرة ناسا

تظهر الزهرة والأرض تشابهًا ملحوظًا، إذ يتشاركان في الحجم والعمر -

اكتشف باحثون ألمان دلائل واضحة على وجود الأكسجين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. تم اكتشاف الأكسجين بالفعل في الجهة الليلية للكوكب، والآن تمكنوا لأول مرة من اكتشافه أيضًا في الجهة النهارية للزهرة. وتظهر النتائج التي تم نشرها في المجلة العلمية Nature، أن هناك طبقة من الأكسجين الذري في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. حيث يختفي الأكسجين بين تيارين قويين للرياح في الغلاف الجوي: الأول يتواجد فوق 70 كيلومترًا فوق سطح الكوكب ومساره معاكس لاتجاه دوران الزهرة، في حين يهب التيار الثاني مع دوران الكوكب ويتواجد فوق 120 كيلومترًا من سطح كوكب الزهرة.

مختارات

وبحسب صحيفة ميركور الألمانية والتي كتبت أيضا عن الموضوع تظهر الزهرة والأرض تشابهًا ملحوظًا، إذ يتشاركان في الحجم والعمر، ويفترض أنهما نشأتا من نفس المواد. ومع ذلك، تبرز اختلافات هامة، حيث تعتبر الأرض موطنًا للحياة بما فيه من محيطات مليئة بالماء السائل غنية بالحياة، وهناك كائنات حية في كل مكان على الأرض، سواء على الأرض أو في الهواء بفضل انتشار الأكسجين وهو جانب مهم عند الحديث عن الحياة على الكواكب.

في المقابل، تختلف الزهرة بشكل كبير، حيث يكتنفها غطاء سحابي كثيف من غازات مثل ثنائي أكسيد الكربون والنيتروجين، ويعاني الكوكب من ظاهرة الاحتباس الحراري المتسارعة، مما يجعله كوكبًا لا يبدو ملائمًا للحياة.

كثافة أقل

وباستخدام "مرصد الأشعة تحت الحمراء" SOFIA، نجح الباحثون في رصد الأكسجين على الزهرة وبالرغم من أن كثافة الأكسجين هناك أقل بحوالي عشرة أضعاف من الأرض، إلا أن هذا الاكتشاف يفتح نوافذ جديدة لفهم التطورات الفريدة بين الكوكبين الشقيقين. ويُتوقع أن تساهم هذه البيانات في توجيه المهام الفضائية المستقبلية إلى الزهرة، وربما في الكشف عن مزيد من ألغازها.

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إرسال مركبتين فضائيتين إلىكوكب الزهرةفي السنوات القادمة، مما يعزز الفرص للكشف عن مزيد من أسرار هذا الكوكب الغامض والتفاعلات في غلافه الجوي. إن اكتشاف الأكسجين الذري على الزهرة يمثل إضافة هامة للمعرفة العلمية، وقد يسهم في تسليط الضوء على تاريخ وتطور هذا الكوكب الجار اللامع والغامض

ع.أ.ج

  • هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    لماذا كانت الحياة تعدّ مستحيلة هناك؟

    يتألف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 97 في المائة ويسبح في حرارة سطحية تقرب من 470 درجة مئوية مع ضغط أعلى بتسعين مرة من ذلك الموجود على كوكب الأرض، ما يجعل في الواقع الحياة مستحيلة فيه.

  • هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    مؤشرات على احتمالية الحياة

    اكتشف الباحثون خطوطا طيفية عن طريق مراقبة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وبالاستعانة بتلسكوبين راديويّين ما يدل على تواجد غاز الفوسفين. لكن من أين يأتي هذا الغاز؟ الفرضية التي توصل إليها العلماء هي احتمال أن يكون مصدر الغاز أحد أشكال الحياة.

  • هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    المريخ جذب اهتمام العلماء قبل كوكب الزهرة

    كوكب الزهرة ليس وحده من طالته فرضية تواجد الحياة على سطحه. كوكب المريخ كذلك (الصورة) أصبح موضع اهتمام العديد من الفلكيين لاسيما بعد اكتشاف كميات من المياه الجوفية السائلة على سطحه. 

  • هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    كوكب زحل أثار الاهتمام كذلك

    كوكب الزهرة موجود في الكواكب العملاقة الغازية في المجموعة الشمسية، مثل كوكب زحل (الصورة)، لكن ليس له أصل بيولوجي أي من المصادر المرتبطة بأشكال الحياة. أما آثار الفوسفين الموجودة في الغلاف الجوي الأرضي له فمصدرها حصرا الأنشطة العضوية أو الجرثومية.