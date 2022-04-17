 اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 21.04.2022

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DW الأخبار

اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في أوكرانيا

أوكرانيا تكتشف مزيدا من المقابر الجماعية بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق كانت تحتلها في أوكرانيا، ضاحية قرب كييف تعلن السلطات فيها انها اكتشفت ما يزيد عن ألف جثة. مآس جديدة للحرب في أوكرانيا.

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