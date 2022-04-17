اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في أوكرانيا

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أوكرانيا تكتشف مزيدا من المقابر الجماعية بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق كانت تحتلها في أوكرانيا، ضاحية قرب كييف تعلن السلطات فيها انها اكتشفت ما يزيد عن ألف جثة. مآس جديدة للحرب في أوكرانيا.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، انتشرت صور ومقاطع فيديو تزعم تحقيق أحد طرفي الصراع "انتصارا عسكريا". وفي هذا السياق، نٌشرت صور لطائرات مسيرة وقناصة لتأكيد النصر. لكن كيف يمكن التحقق من صحة هذه المزاعم؟ DW تقدم بعض النصائح.
هناك أوجه تشابه كبيرة بين التكتيكات العسكرية الروسية في سوريا والآن في أوكرانيا، كما تقول الخبيرة حنا نوت، التي تحدثت لـDW عن خمسة تكتيكات من ضمنها أسلوب الحرب المتسلسلة والتضليل الإعلامي، وحتى في أسلوب "الممرات الآمنة".
تواصل القوات الروسية ممارسة الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي يحاول الجنود الأوكرانيون الدفاع عنها بشدة كما يفعلون في شرق بلادهم حيث تترقّب كييف هجومًا كبيرًا قريبًا جدًا.
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