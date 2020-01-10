 اكتشاف مادة أقدم من النظام الشمسي | عالم المنوعات | DW | 14.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

اكتشاف مادة أقدم من النظام الشمسي

أوضح خبراء من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا أقدم مادة على الأرض يتم التحقق منها حتى الآن. واستخدم الخبراء طريقة جديدة لتحديد عمر المادة (حبيبات)، التي تُعد أقدم من النظام الشمسي كله.

هذه المواد هي أقدم مواد صلبة يتم العثور عليها حتى الآن.

يرى الخبراء أن هذه المادة أقدم من النظام الشمسي.

قال باحثون من الولايات المتحدة إنهم اكتشفوا أقدم مادة على الأرض يتم التحقق منها حتى الآن. وأوضح الباحثون أن عمر ما يعرف بالحبيبات قبل الشمسية، التي تعود لنيزك "مورشيسون"، يُقدر بنحو خمسة إلى سبعة مليارات سنة، مما يجعلها أقدم من الأرض وأقدم من النظام الشمسي كله.

وقال الباحثون تحت إشراف فيليب هيك من متحف فايلد الأمريكي في شيكاغو، إن الشمس نشأت قبل نحو 4.6 مليار سنة، في حين نشأت الأرض قبل نحو 4.5 مليار سنة. وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يدل على أنه كانت هناك قبل نحو سبعة مليارات سنة مرحلة من الإنتاج المكثف للنجوم، في الجزء الذي نعيش فيه من مجرة درب اللبانة، حسبما جاء في الدراسة التي نشرت في العدد الحالي من مجلة "بروسيدينغ" التي تصدر عن الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وقال الباحثون في بيان لهم إن "هذه المواد هي أقدم مواد صلبة يتم العثور عليها حتى الآن"، مشيرين إلى أن هذه المواد "تذكر لنا كيف نشأت النجوم داخل مجرتنا". وجاء هذا الكشف نتيجة تحليل فريق الباحثين أجزاء من نيزك "مورشيسون" الذي سقط عام 1969 في أستراليا.

مختارات

يعد قمر تيتان ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية. اكتشاف العلماء لكميات كبيرة من المواد العضوية المتجمدة على سطحه يجعل من القمر الذي يدور حول كوكب زحل أكثر المرشحين لاستضافة الحياة على سطحه. (19.11.2019)

هل هناك كواكب خارج مجموعتنا الشمسية يمكن العيش عليها؟ هذا السؤال يشغل العلماء منذ عقود. ويبدو أن ناسا قد وصلت إلى إجابة بمساعدة تلميذ متدرب لديها شارك في اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض، يعتقد أنه يمكن العيش عليه. (10.01.2020)

وكان الباحثون يأملون في العثور على مادة سابقة لعمر الشمس، أي حبيبات محفوظة تعود للمادة التي نشأت منها المادة الأصلية للنظام الشمسي، والذي نتج عن نجم آخر كان قد أفل منذ وقت طويل، ووفقاً للباحثين، توجد مثل هذه الجسيمات في واحد من كل 20 نيزكاً، غير أن قطر الواحد من هذه الجسيمات لا يتعدى بضعة أجزاء من الألف من المليمتر.

وعثر الباحثون بالفعل في هذا النيزك على ضالتهم المنشودة، حيث طحنوا في سبيل ذلك قطعة صغيرة من النيزك وحولوها إلى مسحوق ناعم، ثم أذابوا المسحوق في حمض، إلى أن تبقت منه حبيبات دقيقة يعود عمرها لما قبل نشأة النظام الشمسي من حبيبات كربيد السيليكون. ويتابع هيك بالقول: "بدا الأمر وكأننا نحرق كومة من القش من أجل العثور على إبرة فيها"، مشيراً إلى أن مركب كربيد السيليكون ليس سوى جزء صغير من المادة بين النجمية، التي يستخدمها الباحثون كمؤشر، وذلك لقدرته الشديدة على البقاء.

ولتحديد عمر الحبيبات الدقيقة، استخدم الباحثون طريقة جديدة حددوا من خلالها نسبة نوع معين من غاز النيون الخامل، حيث ينشأ نظير النيون 21 بهذه المادة من خلال تفاعل متبادل مع ما يعرف بالإشعاع الكوني، وهو ما يعني به علماء الفلك وابلاً ثابتاً من الجسيمات دون الذرية، التي تجوب الكون بشكل منتظم من جميع الاتجاهات.

واستطاع الباحثون تحديد عمر الحبيبات الدقيقة اعتماداً على رصد مدى تكرار نيون 21 في 40 حُبيبة: "ذلك أشبه بوضع دلو في وابل من الماء"، حسب هيك، مضيفاً: "إذا اعتبرنا أن المطر يسقط بشكل ثابت، فإن كمية المياه التي في الدلو تبوح لنا بالفترة التي ظل فيها الدلو معرضاً لهذا المطر".

مشاهدة الفيديو 01:20

اكتشاف الماء على كوكب خارج نظامنا الشمسي

وتبين للباحثين من خلال ذلك أن بعض الحبيبات كانت معرضة لنحو ثلاثة مليارات سنة للضوء الكوني، وذلك قبل أن تدخل ضمن النيزك عند نشأة نظامنا الشمسي، ويتم الاحتفاظ بها داخل النيزك. كما عثر الباحثون وبشكل مفاجئ على الكثير من الحبيبات الشابة نسبياً، والتي نشأت قبل أقل من 300 مليون سنة من ميلاد النظام الشمسي.

وحسب الباحثين، فإن ذلك يؤكد النظرية التي مفادها أن مجرة درب التبانة لم تنتج نجوماً بوتيرة ثابتة، حيث كانت هناك فترة قبل بدء نظامنا الشمسي نشأ فيها عدد أكبر من المعتاد من النجوم.

ويفيد الباحثون بأن هذه الحبيبات لم تنشأ إلا عند أفول نجوم معينة يرجح الباحثون أن كتلتها كانت ضعف كتلة شمسنا تقريباً، وكان عمرها الافتراضي يبلغ نحو ملياري سنة، تقريباً. "البعض يرون أن معدل نشأة المجرات ثابت"، كما يقول فيليب هيك، "ولكن أصبح لدينا الآن، بفضل هذه الحبيبات، دلائل مباشرة من خلال عينات من النيازك على أنه كانت هناك فترة من الوتيرة المتسارعة لنشأة النجوم في مجرتنا، قبل نحو سبعة مليارات سنة".

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)

  • Sternschnuppe (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    كل صيف يلمع عدد كبير من الشهب في سمائنا. تستوحى أسماؤهم من النجوم التي ينطلقون قربها. تبلغ أكواريديس ذروتها في 28 تموز/ يوليو، وسميت بهذا الاسم نسبة لأكواريوس أو ما يعرف باللغة العربية برج الدلو. وفي 12 آب/ أغسطس تظهر زخات كثيفة من الشهب تسمى شهب البرشاويات (بيرسيدس)، نسبة لبرج بيرسوس.

  • Infografik Meteoritenschauer erklärt Englisch

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    هذا هو ما يحدث عندما تدخل جزيئات الغبار الصغيرة أجواءنا وتُحرق. يبلغ قطر هذه الشهب من ملليمتر واحد إلى سنتيمتر واحد فقط. وكلما كانت أكبر كلما بدت أكثر جمالاً في السماء.

  • Sternschnuppen (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    تظهر هذه الشهب في نفس اليوم من كل سنة، ذلك لأنها تتماشى مع التقويم الشمسي. تمر الأرض عبر مسارات الغبار مخلفة المذنبات خلفها.

  • Infografik Perseiden Meteorstrom Englisch

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    هناك أوقات في الشتاء تمر الأرض فيها خلال مسارات غبار المذنب. حينها تصبح الفرص جيدة لرؤية أمطار الشهب. على سبيل المثال في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.

  • BdT Deutschland Besucher bestaunen Sternschnuppen in Rheinauen bei Bonn (picture-alliance/dpa/V. Lannert)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    أفضل مكان لمراقبة أمطار الشهب المنطلقة هي بعيداً عن مصادر الضوء الاصطناعي، في مكان ما في الطبيعة في أمسية صيفية دافئة، شريطة عدم وجود مطر مستمر.

  • Sternschnuppen Sternenhimmel (Imago/Eibner)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    لأولئك الذين لا يخافون من ارتداء الملابس الشتوية الدافئة والخروج ليلاً خيار آخر: استمتع بمنظر أمطار الشهب في ليلة شتاء باردة على قمة الجبل، حيث السماء صافية والظروف مثالية.

  • Sternschnuppe nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest (picture-alliance/dpa)

    الصيف.. فصل أمطار الشُهب

    حتى لو كنت تشاهد الشهب لغاية علمية بحتة، لا تنسى أن تتمنى لشخص ما شيئاً جيداً عندما ترى الشهاب. ومن المهم ألا تخبر أحداً، وإلا لن تتحقق حتى نواياك الحسنة. فابيان شميدت/ ريم ضوا


مختارات

الصيف.. فصل أمطار الشُهب

من أواخر يوليو/ تموز إلى منتصف آب/ أغسطس، وابلٌ من الشهب يضيء السماء. تعود أمطار الشهب هذه في نفس الوقت من كل عام. افتح عينيك، فقد ترى إحداها وتتحق أمنياتك. (03.08.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

اكتشاف الماء على كوكب خارج نظامنا الشمسي  

مواضيع ذات صلة

Weltraumteleskop TESS

تلميذ يساعد علماء ناسا في اكتشاف كوكب يشبه الأرض 10.01.2020

هل هناك كواكب خارج مجموعتنا الشمسية يمكن العيش عليها؟ هذا السؤال يشغل العلماء منذ عقود. ويبدو أن ناسا قد وصلت إلى إجابة بمساعدة تلميذ متدرب لديها شارك في اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض، يعتقد أنه يمكن العيش عليه.

«Hubble»-Teleskop erspäht gewaltige «Godzilla-Galaxie»

اكتشاف مجرة عملاقة أكبر بعشرة أضعاف من مجرتنا 07.01.2020

في خطوة يتوقع أن تساهم في معرفة بعض أسرار الكون، نجح علماء في رصد مجرة عملاقة باستخدام مرصد "هابل" الفضائي. وأطلق العلماء على هذا الاكتشاف الجديد "مجرة غودزيلا". وتبعد هذه المجرة بحوالي 232 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

China startet Shenzhou-11 Raumfahrzeug

"غزو" صيني للفضاء في عام 2020 06.01.2020

وضعت وكالة الفضاء والعلوم والتكنولوجيا الصينية خطة طموحة لغزو الفضاء عام 2020، فقد برمجت 40 مهمة إلى المريخ والقمر، ونشر أقمار الانترنت والاتصالات وأقمار البث التلفزيوني.

إعلان
Themenbild Facebook

 