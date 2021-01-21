اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في سوريا

منظمة جديدة.. الأمم المتحدة تسعى لكشف مصير المفقودين في سوريا!

تعتزم الأمم المتحدة إنشاء منظمة دولية جديدة للمساعدة في البحث عن نحو 150 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011. فهل تنجح هذه المنظمة في العثور على المفقودين وجمع شملهم بعائلاتهم؟