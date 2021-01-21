اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في سوريا

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اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة تعود للعصر الروماني في بلدة الرستن في وسط سوريا.
تعتزم الأمم المتحدة إنشاء منظمة دولية جديدة للمساعدة في البحث عن نحو 150 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011. فهل تنجح هذه المنظمة في العثور على المفقودين وجمع شملهم بعائلاتهم؟
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
انقضت أزمة الطحين في لبنان وعادت الأفران إلى تسليم زبائنها مادة الخبز بانتظام، لكن آثار أسبوع انقطاع الطحين مازالت ماثلة بأذهان ضحاياها. لاجئون وعمال مهاجرون وحتى مقيمين أجانب، جميعهم كانوا ضحايا لموجة فوبيا نقص الخبز.
بعد أيام على جولة الرئيس بايدن في الشرق الأوسط ومشاركته في "قمة جدة"، يستضيف الرئيس الإيراني نظيريه الروسي والتركي. ولو أنّ قمة طهران تأتي ضمن "عملية أستانا" لإنهاء النزاع السوري، فإن مراقبين يرون فيها أبعد من ذلك.
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