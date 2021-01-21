 اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في سوريا | DW الأخبار | DW | 13.10.2022

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اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في سوريا

اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة تعود للعصر الروماني في بلدة الرستن في وسط سوريا.

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