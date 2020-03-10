 اكتشاف كوكب جديد أمطاره من الحديد | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.03.2020

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف كوكب جديد أمطاره من الحديد

على سطح كوكب جديد يبعد عن الأرض بأكثر من 600 سنة ضوئية، تسقط أغرب أنواع الأمطار بسبب الاختلاف الحاد في درجات الحرارة على سطح الكوكب. ظواهرغريبة عديدة رصدها العلماء على سطح الكوكب المُكتشف حديثاً.

صورة التقطتها ناسا في يناير /تشرين الثاني لعام 2015 .

صورة أرشيفية

اكتشف باحثون كوكبا يعتقد أن سماءه تمطر حديدا، إذ تصل درجات الحرارة على سطحه إلى 2400 درجة مئوية ما يؤدي إلى تبخر المعادن في أحد جوانبه.

ويتميز الكوكب الذي يبعد عن الأرض بحوالي 640 سنة ضوئية، بأن أحد جوانبه نهار دائم تصل درجات الحرارة فيه إلى 2400 درجة مئوية والجانب الآخر ليل دائم وأكثر برودة.

وتؤدي الحرارة المرتفعة إلى تبخر المعادن على هذا الجانب، لتنتقل بعد ذلك بفعل الرياح للجانب الآخر الذي يسوده الظلام الدامس دائما. ونظرا لانخفاض درجة الحرارة على الجانب المظلم، يحدث تكثيف لتلك المعادن التي تتساقط بعد ذلك كأمطار من الحديد، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد ارينرايش، من جامعة جنيف السويسرية والمشرف على الفريق البحثي الذي توصل للكوكب، قوله: "يمكن القول إن الأمطار تنزل على هذا الكوكب ليلا، غير أنها أمطار من الحديد". أطلق الباحثون على الكوكب الجديد اسم " WASP-76b"

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العرب ومهمة غزو كوكب المريخ!

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن حجم هذا الكوكب مثلي حجم كوكب المشترى أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية ويعد من أكثر الكواكب التي اكتشفت خارج المجموعة الشمسية تطرفا من حيث المناخ والتركيب الكيميائي. وهو ينتمي لنوع من الكواكب يطلق عليه الكواكب الغازية العملاقة شديدة الحرارة.

ا.ف/ع.ج.م

  • Infografik Sonnensystem

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المجموعة الشمسية

    تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية أو تسعة كواكب، وذلك بسبب أن بعض العلماء فقط يعدون بلوتو كوكباً، في حين كان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكب في سنة 2006. وتمكن العلماء من الحصول على أول صور مقربة من الكوكب القزم "بلوتو" سنة 2015، بينما كانت الصور الأولى الملتقطة لبلوتو قديمة جداً وتعود لعام 1960.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Merkur 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    عطارد

    أما كوكب عطارد فكان المسبار "مارينر 10" أول من زاره، وذلك في سنة 1973. وأرسل المسبار هذه الصورة في سنة 1974. وعطارد هو الكوكب الأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية وتتراوح المسافة بينه وبين الشمس بين 46 مليون و70 مليون كيلومتر، وذلك لأن المسار الذي يتخذه الكوكب للدوران حول الشمس غير متساو دائماً.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Venus Februar 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الزهرة

    الزهرة ثاني كواكب المجموعة الشمسية قرباً للشمس. المسبار "مارينر 10" قام بإرسال هذه الصورة سنة 1974 أيضاً، وقامت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بزيادة عمق الألوان في الصورة لإظهار السحب التي تغطي الغلاف الجوي للكوكب، والتي تتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتعرض المسبار لعدة مشاكل تقنية في طريقه لاستكشاف الزهرة خسر بسببها الكثير من الطاقة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Erde 1966

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الأرض

    الأرض هو الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة إلى الشمس. كانت أولى الصور الكاملة من الفضاء لكوكبنا قد صُورت من قبل المسبار "لونار أوربيتر 1" في الأول من آب/ أغسطس 1966، وذلك قبل ثلاثة أعوام من نزول أول شخص على القمر. واستفادت رحلة "أبولو" إلى القمر من مجموعة الصور التي التقطها المسبار "لونار أوربيتر 1".

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Mars Juli 1965

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المريخ

    كانت هذه الصورة للمريخ هي أول صورة يلتقطها مسبار فضائي لكوكب على الإطلاق. وقام المسبار "مارينر 4" بالتقاط الصورة في 15 تموز/ يوليو 1965. فاجأت الصورة العلماء الذين كانوا يتوقعون وجود بحار ووديان وجبال في كوكب المريخ. ودلت الصورة على وجود فوهات على سطح الكوكب شبيهة بالفوهات الموجودة على القمر.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Jupiter November 1973

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المشتري

    قام المسبار "بيونير 10" بإرسال أول صورة للكوكب العملاق المشتري التقطها من مسافة تصل إلى 130 ألف كيلومتر من الكوكب، وذلك في سنة 1973. فيما اقتربت مركبة "جونو" التابعة لناسا لمسافة 5000 كليومتراً فقط من الكوكب في تموز/ يوليو 2016. يبلغ قطر الكوكب نحو 143 ألف كيلومتر وهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية وتبلغ كتلته حوالي مرتين ونصف أكبر من كتلة مجموع كواكب المجموعة الشمسية.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Saturn August 1979

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    زحل

    زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وثاني أكبر الكواكب بعد المشتري. قام المسبار "بيونير 11" بإرسال هذه الصورة في سنة 1979. يظهر في أعلى يسار الصورة القمر "تيتان"، وهو أحد أقمار زحل. وكاد المسبار أن يصطدم بقمرين من أقمار زحل أثناء الرحلة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Ringe des Uranus 1986

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    أورانوس

    هذه هي أولى الصور الملتقطة لكوكب أورانوس. يمكن التعرف على حلقات الكوكب في الصورة التي أرسلها المسبار "فوياجر 2" سنة 1986. أورانوس هو الكوكب الأبرد في المجموعة الشمسية وتصل درجات الحرارة فيه إلى 221 درجة مئوية تحت الصفر. وتعطلت كاميرا المسبار "بيونير 11" أثناء عبوره كوكب زحل، وترتب على العلماء إصلاح الكاميرا عن بعد من الأرض.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Neptun August 1989

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    نبتون

    نجح المسبار "فوياجر 2" أيضاً في التقاط صور نادرة لكوكب نبتون في سنة 1989. تدور حول نبتون عدة حقول من السحب، ويعتبر أبعد الكواكب عن الشمس، إذا اُخذ في الاعتبار أن بلوتو ليس ضمن المجموعة. ويقع نبتون على بعد 4.5 مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ30 مرة من المسافة بين الأرض والشمس.

  • Pluto aufgenommen von der NASA Sonde New Horizons

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    بلوتو

    قدمت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في الثالث عشر من تموز/ يوليو 2015 صوراً مقربة من بلوتو. واحتفل العلماء بصور بلوتو على الرغم من عدم اعتباره كوكباً ضمن كواكب المجموعة الشمسية. كما قام المسبار "نيو هورايزنس" بقطع رحلة طولها نحو خمسة مليارات كيلومتر ووصل إلى حافة المجموعة الشمسية لالتقاط هذه الصورة.

    الكاتب: كارلا بلايكر / زمن البدري


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