 اكتشاف قد يغير خارطة تاريخ الولايات المتحدة | علوم وتكنولوجيا | DW | 07.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف قد يغير خارطة تاريخ الولايات المتحدة

توصل فريق من علماء الأنثروبولوجيا أن بطل حرب الاستقلال الأمريكية كازيمير بولاسكي الذي يعود له الفضل في إنقاذ حياة جورج واشنطن، كان امرأة أو ثنائي الجنس وذلك بعد استخراج عظامه وتحليل عظامه.

Kazimierz Pulaski polnischer Landadeliger (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

ذكرت دراسة جديدة أن بطل حرب الاستقلال الأمريكية "كازيمير بولاسكي" كان امرأة أو ثنائي الجنس، وفقاً لفيلم وثائقي من المقرر إذاعته يوم غد الاثنين. ويعود الفضل للجنرال البولندي المولد في إنقاذ حياة جورج واشنطن أثناء الحرب ضد بريطانيا خلال الفترة بين عامي 83-1775، وهو المعروف بـ " الأب الروحي لسلاح الخيالة الأمريكي".

وتوجه بولاسكي إلى الولايات المتحدة متطوعاً للقتال، وكان معروفاً بشجاعته الاستثنائية في المعارك بالإضافة إلى كونه يتسم بسمات خاصة جداً، فهو صعب المراس وليس لديه رغبة في النساء أو الخمر.

وقام الباحثون لأول مرة باكتشاف جنس بولاسكي قبل 20 عاماً، عندما تم تفكيك نصب تذكاري للجنرال في مدينة سافانا بولاية جورجيا، واستخراج عظام بولاسكي.

مختارات

علماء الأجناس يُعيدون كتابة تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد اكتشاف هيكل عظمي لرجل من الهنود يعود إلى 1800 سنة، هذا الاكتشاف سوف يفتح المجال لأبحاث أخرى لتسليط الضوء على الحياة اليومية لسكان أمريكا الأصليين. (27.03.2014)

حسم باحثون الجدل بشأن أصل "إنسان كينويك"، الذي يعتبر أحد أقدم الهياكل العظمية المكتشفة في أمريكا الشمالية، بعد أن نجح الباحثون في تحديد أصله معتمدين على نتائج الحمض النووي المأخوذ من عظام يد الهيكل العظمي. (19.06.2015)

ودرس تشارلز ميربس، عالم أنثروبولوجيا الطب الشرعي في ذلك الوقت بجامعة ولاية أريزونا، عظام بولاسكي بمشاركة كارين بيرنز، عالمة الأنثروبولوجيا الفيزيائية.

وأبلغ عالم الأنثروبولوجيا الجامعة الأمريكية هذا الأسبوع: "قالت لي الدكتورة بيرنز قبل أن ادخل 'أدخل ولا تخرج صارخاً' و"قالت ادرسها بعناية فائقة وشاملة ومن ثم دعنا نجلس ونناقشها. دخلت ورأيت على الفور ما كانت تتحدث عنه". وأضاف ميربس بالقول: "الهيكل العظمي تقريباً مثل ما يمكن أن يكون لدى الإناث".

في ذلك الوقت، على الرغم من تتبع عظام أحد الأقارب الإناث لبولاسكي، لم يكن لدى الباحثين تقنيات الحمض النووي التي يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن العظام الموجودة في النصب التذكاري تخص بولاسكي.

لكن على الرغم من ذلك فقد تناول في العام الماضي ثلاثة باحثين في جامعة ولاية أريزونا القضية مرة أخرى، ليتمكوا من مطابقة ميتوكوندريا الحمض النووي بين كل من بولاسكي وحفيدة شقيقته. ومن المقرر أن يذاع الفيلم الوثائقي "قصص أمريكا الخفية: الجنرال كان امرأة؟" يوم غد الاثنين على قناة سميثسونيان الأمريكية.

Kazimierz Pulaski polnischer Landadeliger (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

يُذكر أن بولاسكي أُصيب بجروح خطيرة في معركة عام 1779 في سافانا وتوفي بعدها بأيام. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بياناً العام الماضي، أعلن فيه يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر يوم ذكرى الجنرال بولاسكي.

وتتفق السمات الأخرى للهيكل العظمي، بما في ذلك القامة والعمر وبنية الجسم العامة مع ما يعرفه الباحثون عن بولاسكي. وتُظهر صورة رسمت لبولاسكي خلال حياته بقعة سوداء أسفل عينه اليسرى.

وفي هذا السياق يقول ميربس "يوجد في الجمجمة عيب في العظام في هذه المنطقة بالضبط". وكان معروفاً أن الجنرال قد جرح يده اليمنى في معركة في روسيا - وتظهر في الهيكل العظمي أثار تعافي من إصابة كسر في اليد اليمنى. ويضيف: "الآن نعلم أن العظام الموجودة في النصب تعود بالفعل لبولاسكي، ولكن لدينا مشكلة حقيقة في كونها أنثى".

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)

 

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