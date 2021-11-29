اكتشاف خلايا في عضلة القلب لم تكن معروفة من قبل

قد يظن البعض أن جسم الإنسان لم يعد لغزا على العلماء، ولكن أثبت باحثون من جامعة نوتردام الأمريكية أن ذلك ممكنا، بعد اكتشافهم نوع خلايا جديدة في القلب.
النتائج التي تم نشرها في مجلة PLOS BIOLOGY، بتاريخ 18 نوفمبر 2021، تؤكد أنه تم العثور على خلايا في القلب، تشبه الخلية الدبقية التي توجد عادة في الدماغ والحبل الشوكي.
أطلق على هذه الخلايا اسم "نيكزس غليا" بسبب مظهرها الشبيه بالشبكة حول القلب، ويعتقد القائمون على هذه الدراسة أن هذه الخلايا الجديدة قد تحمل المفتاح لكيفية فهمنا لأمراض القلب والعيوب في المستقبل.
تشبه الخلايا المكتشفة حديثا الخلايا النجمية، وهي خلايا متعددة المهام على شكل نجمة، وتنتمي لعائلة الخلايا الدبقية، وتمتلئ أدمغتنا بها، وتلعب دورا حاسما في بناء وصيانة الشبكات العصبية في الدماغ والعمود الفقري، ولكن لا يعتقد أنها تعيش في أي مكان آخر في الجسم.
كما أنه ليس من الواضح لماذا الخلايا النجمية على وجه الخصوص، حاسمة جدا لوظيفة الخلايا العصبية في الدماغ.
وكان العلماء قد عثروا على هذه الخلايا في قلب سمكة الحمار الوحشي، ومن ثم في قلب الإنسان والفئران، ويشرح موقع IFL science أنه هذه الخلايا تبدأ بالتكون قبل ولادة الجنين، من نفس مجموعة الخلايا التي تشكل وجوهنا وعضلاتنا.
وكما الحال مع أي اكتشاف جديد، لا يعرف الباحثون حتى الأن الوظيفة الكاملة لهذه الخلايا، ولكن يرى أحد المشاركين في الدراسة كودي سميث، أنه قد يكون لها دورا مهما في تنظيم عمل القلب، مضيفا: "هذا الاكتشاف مثال على أن دراسة البيولوجيا العصبية الأساسية يمكن أن يؤدي إلى فهم العديد من الأمراض المختلفة".
م.ش/ع.ج.م
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Auf Augenhöhe "على مستوى العين"
يتكرر استخدام أعضاء الجسم الموجودة في الوجه مثل العين والأذن والفم واللسان بكثرة في التعبيرات الاصطلاحية الألمانية. ويقصد بهذه المقولة بأن اللقاء كان على مستوى النظر أي كانت جلسة متساوية، وكان المجتمعون بها بمرتبة متساوية، أي بمثابة الند للند، دون تدرج طبقي. أما وضع البندورة (الطماطم) على العين فهي تعني أن الشخص لم ير ما يحدث أمامه.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Die Haare vom Kopf fressen "أكل الشعر من الرأس".
هذه العبارة لا ينبغي أن تؤخذ حرفيا بطبيعة الحال، ولكن غالبا ما تستخدم من قبل الآباء والأمهات مع الأطفال الجياع. ويقصد بها الأكل بشهية وبكميات، وغالبا ما تُستخدم للدعابة حول الأطفال والمراهقين الذين هم في طور النمو والذين يأكلون بشهية.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Es fällt ein Stein vom Herzen "حجر سقط من القلب".
تعني هذه المقولة التخلص من القلق والمخاوف. إذ أن الشخص عندما قال ما في قلبه مثلا أو تخلص مما يزعجه شعر بالراحة. وهو ما يقابل بالعربية "إنزاح عبء عن كاهلي".
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Hals über Kopf "رقبة فوق الرأس".
العبارة هنا قد تتشابه شكلا بالمقولة العربية "رأسا على عقب" أو "جعل عاليه سافله"، إلا أن معناها مختلف بعض الشيء. اذ أن الألمان يستخدمون هذه العبارة كناية عن الاضطراب المصاحب بالسرعة كالذين يقودون سياراتهم بسرعة وكأن أحدا يطاردهم بهذا المصطلح، وهو ما يوازي العبارة الإنجليزية بترجمة حرفية "على رأسهم كعوب" ("head over heels"). كناية عن السرعة والعجلة في الحركة.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Hand und Fuß "اليد والقدم".
المشاريع أو الخطط لديها "يد وقدم" حين تكون مدروسة بدقة وواضحة المعنى. وبالرغم من المعنى الإيجابي لها للكناية عن الوضوح والدقة في العمل، يرجع العلماء أصل هذه العبارة إلى عقوبات القرون الوسطى والتي كان يتم بها قطع يد وقدم العصابات والمارقين لردعهم عن معاودة ارتكاب الأعمال الشريرة.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Auf großem Fuß leben "يعيش على قدم كبيرة"
وفقا للأسطورة، فإن العبارة تعود إلى أحد النبلاء الفرنسيين من العصور الوسطى، الذي اضطر أن يوصي صانعي الأحذية بصنع حذاء كبير لقدمة التي اصيبت بالتورم. وتطلق هذه المقولة على الناس الذين يصرفون الأموال ويحيون حياة الترف مثل الاغنياء. فمن كان يملك مثل هذا الحذاء قديماً وتحمل تكلفة صنعه، فهذا دلالة على غناه وامتلاكه المال ورفاهية عيشه.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Beine in die Hand nehmen "أخذ ساقه بيده"
تستخدم هذه العبارة لمن يحتاج أن يتصرف بسرعة قبل أن يفوته شيء ما، فمثلاً يُطلق على الشخص أن يأخذ ساقه بيده قبل أن يفوته القطار، أي أن يسرع ويتعجل بحركته، وتعود هذه العبارة إلى العدائين الذين تظهر وكأن سيقانهم مجاورة لأذرعهم خلال الجري.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Das Herz auf der Zunge tragen حمل القلب على اللسان".
يقابله "الذي ما في قلبه على لسانه" ويقصد بذلك حديث الشخص بصراحة عن مشاعره. بالرغم من المعنى الإيجابي الذي تحمله العبارة الآن والتي تعني أن الشخص منفتح ويتكلم بما يجول في خاطره، فقد حذر الانجيل من هذا الأمر وقال في أفواه الجهال قلوبهم. أما الحكماء ففمهم في قلوبهم، كناية عن ضرورة الحذر في الكلام.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Frei von der Leber weg "يجعل كبده خاليا".
الكبد، كما كان يُعتقد منذ فترة طويلة، مقر العواطف وكذلك المشاعر السلبية مثل الغضب والنقمة. لذا من يترك غضبه يتحرر، يخفف هذا العضو المركزي من الغضب المكبوت. لذلك من يطلق ما في جوفه ويعبر عن نفسه وكأنما حرر كبده من هذه المشاعر. ويصف التعبير على الشخص الذي يطلق العنان للسانه دون قيود.
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"الذي في قلبه على لسانه" ـ تعبيرات ألمانية تستخدم أعضاء الجسم
Viel um die Ohren haben "هناك الكثير حول الأذن"
تطلق هذه العبارة لمن هو منغمس في مشاغله، ومعناها كناية عن الانشغال في أمور عديدة. يمكن أن يأتي المصطلح من ضجيج الأصوات والضوضاء في عالم العمل في وقت لم تكن السماعات العازلة للصوت موجودة. ويمكن أن يقابله في العربية "غارق حتى أذنيه في المشاغل". إعداد: داغمار بريتينباخ/ ع.أ.ج.
الكاتب: علاء جمعة