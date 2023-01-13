اكتشاف أتربة نادرة في السويد

عدوانية بوتين تدفع بمزيد من الدول للاحتماء بمظلة الناتو

في خطوة غير متوقعة أعلنت فنلندا والسويد سعيهما للانضمام لحلف الناتو في تحول استراتيجي بارز، فلعقود التزمت الدولتان بحياد صارم، حتى في زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشيوعي. فهل سقط بوتين في فخ سياسته العدوانية؟