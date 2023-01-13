اكتشاف أتربة نادرة في السويد

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في يناير 2023 تم اكتشاف أكبر مخزون للأتربة النادرة في أوروبا. يفترض أن مليون طن منها غارقة في شمال الدائرة القطبية الشمالية. هناك حاجة ماسة إلى المواد الخام للهواتف الذكية والمحركات الكهربائية وعنفات الرياح.
بعد اكتشافها "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، تسعى السويد حالياً إلى تحقيق استغلال مربح ومستدام لأوروبا. الحقل المكتشف سيمنح القارة العجوز إستقلاليتها عن روسيا والصين في هذا المجال.
في خطوة غير متوقعة أعلنت فنلندا والسويد سعيهما للانضمام لحلف الناتو في تحول استراتيجي بارز، فلعقود التزمت الدولتان بحياد صارم، حتى في زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشيوعي. فهل سقط بوتين في فخ سياسته العدوانية؟
تتسبب المخلفات البلاستيكية في الكثير من الأضرار البيئية المدمرة وخصوصاً عند حرقها. وفي محاولة لتقليل الآثار السلبية للبلاستيك طور علماء في السويد طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، بل والاستفادة منها.
تطالب روسيا بحيادية أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو، لكن دولا مجاورة لروسيا مثل فنلندا والسويد كانت فعليا محايدة وبدأت تفكر في الانضمام إلى حلف الناتو لحماية نفسها، فيما لا تتوفر شروط حياد أوكرانيا لأسباب كثيرة.
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