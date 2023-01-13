 اكتشاف أتربة نادرة في السويد | المستقبل الآن | DW | 12.03.2023

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المستقبل الآن

اكتشاف أتربة نادرة في السويد

في يناير 2023 تم اكتشاف أكبر مخزون للأتربة النادرة في أوروبا. يفترض أن مليون طن منها غارقة في شمال الدائرة القطبية الشمالية. هناك حاجة ماسة إلى المواد الخام للهواتف الذكية والمحركات الكهربائية وعنفات الرياح.

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Artistic reconstruction of Mbiresaurus raathi (in the foreground) with the rest of the Zimbabwean animal assemblage in the background. It includes two rhynchosaurs (at front right), an aetosaur (at left), and a herrerasaurid dinosaur chasing a cynodont (at back right). Illustration courtesy of Andrey Atuchin. A Virginia Tech graduate student found and unearthed the fossil with other paleontologists during two digs in Zimbabwe in 2017 and 2019. Sterling Nesbitt, an associate professor in the Department of Geosciences, said the discovery shows that the ‘early evolution of dinosaurs is still being written with each new find.’ Quelle: https://drive.google.com/file/d/1YIN0h2FVYJMkY-wWyPtQSOA1yjcT1rqy/view

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