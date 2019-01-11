 اكتشافٌ ينقذ الزعفران من فتك الأمراض الفطرية! | عالم المنوعات | DW | 11.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

اكتشافٌ ينقذ الزعفران من فتك الأمراض الفطرية!

زراعة الزعفران لم تعد حكراً على بلدان معينة مثل إيران، والهند، حيث أصبح من الممكن زراعتها في ألمانيا، لكنها تحتاج إلى جهد جهيد لمحاربة الأمراض الفطرية التي قد تصيبها. غير أن باحثين وجدوا الحل في البكتيريا.. كيف ذلك؟

Dossier Afrika kochen Gericht Spezialität Essen Safran (Fotolia/Kesu)

يزرع يان فريدريتش فالدمير شيئاً غير معتاد كثيراً في ألمانيا، إنه الزعفران. يقول المزارع يان: "الصناعة عمل يدوي بحت... يحتاج إنتاج كيلو غرام واحد من الزعفران ما يصل إلى 300 ألف زهرة". يريد فالدمير، وهو أحد القلائل الذين يزرعون الزعفران في ألمانيا، أن يبرهن على أن إنتاج هذا النوع من التوابل ليس حكراً على مناطق بعينها مثل إيران والهند ومنطقة البحر المتوسط. ولكن زراعة هذا النوع النبيل من التوابل تحتاج إلى جهود مضنية، حيث يجب فصل خيوط الزعفران عقب قطفه يدوياً من زهرته، وتستخدم هذه الخيوط فيما بعد كمحسن نكهة طبيعي، سواء للأطباق الحلوة أو الحارة.

 وهناك بعض المناطق في أنحاء العالم، التي تتسبب فيها الآفات الزراعية في خفض جزء كبير من المحصول. ولدى فالدمير علم بشأن الأمراض الفطرية، التي تصيب الزعفران، إلا أنه لم يعثر حتى الآن على مثل هذه الآفات في حقوله، ولكن الأمر مختلف في الهند، حيث إن المزارعين في كشمير، المنتج الرئيسي للزعفران في المنطقة، يعانون منذ سنوات من انخفاض المحصول بشكل متزايد، حسبما أوضحت باربارا راينهولد، من جامعة بريمن، مشيرة إلى أن هناك فطر بعينه يتسبب في هذه الخسائر، حيث يؤدي إلى تعفن بصيلة الزهرة. وقالت راينهولد: "توجد هذه المشكلة بشكل خاص في مناطق شمالي الهند، وإن كان المزارعون في مناطق مثل إيطاليا وإيران يعانون منها أيضا".

ترأس باحثة الأحياء الألمانية راينهولد قسم الكائنات الدقيقة والتفاعل بين النباتات بالجامعة، كما تشارك في برنامج للتبادل العلمي بين فريقها وباحثين من "جامعة جامو" الهندية، لفهم طريقة تأثير الفطر الضار والبحث عن وسيلة مضادة. وعادة ما تعمل راينهولد وفريقها في أبحاث البكتيريا التي لها تأثيرات إيجابية على نمو نباتات الأرز. وتحاول مع فريقها العلمي معرفة هذه الآثار الإيجابية، وذلك بمساعدة المعلومات الحيوية عن البكتيريا، ودراسة تحورات هذه البكتيريا وتسلسلها الجيني، أي من خلال تقنية "فك شفرات" الجينات. وتساعد هذه التقنية في استخدام البكتيريا بشكل دقيق من أجل تعزيز نمو النباتات وتسريع وتيرته.

مشاهدة الفيديو 04:02
بث مباشر الآن
04:02 دقيقة

جودة الزعفران الإسباني:

واستطاع الباحثون العثور على بعض سلالات البكتيريا التي يرجحون أنها تصلح لمكافحة الفطر. وهناك كثير من العوامل التي تؤثر في استخدام هذه البكتيريا، والتي تشمل: شكل المناخ وظروف التربة. غير أن التجارب الميدانية الأولى تبشر بخير، حسبما أكدت الباحثة الألمانية، التي تأمل أن يستطيع المزارعون خلال بضع سنوات رش نبات الزعفران بمسحوق من البكتيريا قبل زراعة هذه النباتات، لحمايتها من الفطر.

الزعفران لمرضى الأعصاب؟

 ويؤكد شتيفان كليمنز، الذي يرأس قسم فيزيولوجيا النبات بجامعة بايرويت الألمانية، أنه لا تزال هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج للدراسة فيما يتعلق بالزعفران "حيث إن التفاصيل المتوفرة بالفعل لدى العلماء المعنيين عن الكثير من النباتات أكثر بكثير من المعلومات المتوفرة عن الزعفران.

كما أن هناك جانباً آخر يجعل دراسة نبات الزعفران مثيرة، وفقا للبروفيسور الألماني، حيث توقع أن تستخدم هذه النبتة مستقبلا في الطب، وبالتحديد لمعالجة أمراض الأعصاب "حيث إن هناك مؤشرات حصل عليها الباحثون من خلال تجارب على الحيوانات، تدل على أن هناك مواد تستخلص من الزعفران قد تؤثر في مداواة مرضى الأعصاب".

إلا أن الباحثين لم يدرسوا حتى الآن بشكل دقيق شكل هذا التأثير الإيجابي المتوقع، ومدى إمكانية استخدام هذه المواد في معالجة البشر.

 ر.ض/ع.ش (د ب أ)

  • default

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    الكركم

    للكركم أهمية عالية، ويعود السبب في ذلك إلى مادة الكركمين الموجودة فيه، إذ أثبت بعض الدراسات أن هذه المادة تمنع تشكل ونمو وانتشار الأورام السرطانية، ما يجعلها من التوابل المهمة في علاج السرطان والوقاية منه. علما أن للكركم تأثير فعال بالنسبة لسرطان الثدي.

  • default

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    الفلفل الأسود

    يحتوي الفلفل الأسود على عنصر فعال يعرف بـ"بيبيرين البوليفينول"، ويعتقد أن هذه المادة تقي من سرطان الثدي، وذلك بمنع تشكل الخلايا السرطانية وإعادة تشكلها من الخلايا السرطانية في أنسجة الثدي. علما أن الأدوية الكيميائية المستعملة في علاج سرطان الثدي قد تكون ذات تأثير سام. فضلا عن أن هناك أبحاث جديدة أظهرت أن مادة بيبيرين في الفلفل يمكن أن تمنع انتشار أنواع أخرى من السرطان.

  • default

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    الثوم

    تعد مادة الـ"الأليين"هي العنصر الفعال في الثوم، ويتميز هذا العنصر بقدرته على منع نمو الخلايا السرطانية، إذ أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران نتائج مذهلة لهذه المادة بالنسبة لانتشار سرطان البروستاتا، إذ تبطئ مادة "الأليين" من انتشار السرطان وذلك بمنعها لتشكل مركبات نيتروسامين المسببة للسرطان.

  • Ingwer

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    الزنجبيل

    يعكف العلماء حاليا على إيجاد خلطة بالزنجبيل للوقاية من سرطان الجلد وعلاجه أيضا. وتعود أهمية الزنجبيل في علاج السرطان إلى مادة "جينجيرول" الموجودة فيه، والتي يأمل العلماء بأن تثبت فعاليتها في علاج سرطان القولون أيضا. علما أن مستخلص الزنجبيل أثبت نجاعته في علاج الكثير من الالتهابات.

  • default

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    القرنفل

    لم يعد القرنفل من التوابل المرتبطة بصنع المعجنات فحسب، بل للقرنفل أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بمرض السرطان، فبفضل مادة "الاوجينول" يمنع القرنفل تحول الخلايا السليمة إلى خبيثة عبر المواد المسرطنة. كما أن القرنفل يقلل كثيرا من خطر الإصابة بسرطان الكبد والقولون ويحد من انتشاره أيضا.

  • default

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    الفلفل الحار

    يحتوي الفلفل الحار على مادة "الكابسايسين"، وهي مادة تقي من الإصابة بأمراض القلب وتحمي الجسم من المواد الكيميائية المسببة للسرطان. وأثبتت بعض الدراسات أن الفلفل الحار يبطئ نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا. فضلا عن قدرته في القضاء عليها. كما يمكن للفلفل الحار أن يساعد على الشفاء من الحرشفية وهي ثاني أكثر أنواع سرطان الجلد انتشارا، وذلك بقدرته على تسريع قتل الخلايا السرطانية.

  • default

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    الخردل

    المركب المهم في الخردل والذي يملك خصائص مضادة للسرطان هو "الأليل ثيوسيانات"، وحاليا يتم اختبار إمكانية هذا المركب كعلاج محتمل لسرطان المثانة، ليصبح بذلك الخردل من المواد الغذائية المهمة للوقاية من السرطان.

  • Iran Safran

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    الزعفران

    يعد الزعفران من أغلى التوابل في العالم، وتعود أهمية الزعفران إلى مركب الكروسين، ولهذا المركب دور فعال في الوقاية من سرطان الجلد، فضلا عن دوره الفعال في منع انتشار الخلايا السرطانية.

  • default

    تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

    القرفة

    منذ آلاف السنين استخدام الصينيون القرفة في العلاج. وتعود فائدتها العلاجية إلى مستخلص القرفة المضاد للأكسدة، ما يعني أنه يحمي الجسم من التلف التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، والمسببة لموت الخلايا سريعا. فضلا عن أن هناك دراسات أثبتت دور مستخلص القرفة الفعال في علاج سرطان الغدد اللمفاوية وسرطان البنكرياس.

    الكاتب: إعداد: دالين صلاحية


مختارات

علماء يفكون الشفرة الجينية لأكثر من 3000 بكتيريا خطيرة  

لخفض ضغط الدم..عليك بهذه الأعشاب والتوابل

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسئمت من تناول العقاقير الكيميائية، التي قد تسبب تاثيرات جانبية مزعجة، فربما قد حان الوقت لاختبار العلاج البديل من الطبيعة. إليك بعض الأعشاب والتوابل، التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع: (30.07.2018)  

الزعفران يعالج الاكتئاب ويساعد في تحسين المزاج

يعرف الزعفران بـ "الذهب الأحمر" نظرا لندرته علاوة على فوائده للجسم ولتحسين الحالة النفسية، لكن خبراء الطب البديل لديهم تحفظات على الزعفران لأن استخدامه قد يؤدي للإجهاض والشلل. (29.04.2015)  

تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

لازالت الطرق التقليدية في علاج السرطان موضع جدل بسبب الآثار الجانبية، ورغم ذلك يرى بعض الخبراء أن هناك أغذية تمنع تشكل الأورام الخبيثة وانتشارها نذكر هنا بعضها نقلا عن موقعي غيزونده إرينيرونغ وغيزوندهايتستيبس الألمانيين. (24.11.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جودة الزعفران الإسباني:  

إعلان
Themenbild Facebook

 