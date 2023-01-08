اكتشافات في متحف ريجكس في أمستردام

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طريق دراجات يمر عبر المتحف ومدخل سري لنقل لوحة شهيرة، مجلة يوروماكس تعرض خمسة حقائق مثيرة عن متحف الفن الشهير ريجكس، والتي ربما لا يعرفها الجميع.
بعد 150 عاما على إلغاء هولندا العبودية وتحديدا في عام 1863، اعتذرت الحكومة رسميا عن دور الدولة الهولندية في العبودية، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية. لكن لماذا يقول أحفاد الأفارقة الذين تم استعبادهم إن الاعتذار ليس كافيا؟
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