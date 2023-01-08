اكتشافات في متحف ريجكس في أمستردام

أحفاد "العبيد": اعتذار هولندا عن ماضي العبودية ليس كافيا!

بعد 150 عاما على إلغاء هولندا العبودية وتحديدا في عام 1863، اعتذرت الحكومة رسميا عن دور الدولة الهولندية في العبودية، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية. لكن لماذا يقول أحفاد الأفارقة الذين تم استعبادهم إن الاعتذار ليس كافيا؟