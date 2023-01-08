 اكتشافات في متحف ريجكس في أمستردام | يوروماكس | DW | 08.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

اكتشافات في متحف ريجكس في أمستردام

طريق دراجات يمر عبر المتحف ومدخل سري لنقل لوحة شهيرة، مجلة يوروماكس تعرض خمسة حقائق مثيرة عن متحف الفن الشهير ريجكس، والتي ربما لا يعرفها الجميع.

المزيد من المركز الإعلامي

ألفا ديا: عارض أزياء يحارب العنصرية

ألفا ديا: عارض أزياء يحارب العنصرية 08.01.2023

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أفضل بيرة داكنة في العالم: فرنسية، ومواضيع أخرى 01.01.2023

Bier, Frankreich, Cap d`Ona, Wood Aged Grand Cru, World Beer Award, Weinfässer, Preis

أفضل بيرة داكنة في العالم 01.01.2023

Eda Yorulmazoğlu, Designerin, Istanbul, LGTB+, queere Community, Kostüme, Türke

تصاميم أزياء لمجتمع الميم في تركيا 01.01.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - محاربة العنصرية عبر الموضة ومواضيع أخرى 08.01.2023

Euromaxx 04.09.2021 Anne Hoguet

آخر صانعات المراوح اليدوية في باريس 08.01.2023

أسرار الطعام: تحضير مثالي لوجبة السمك والبطاطا

أسرار الطعام: تحضير مثالي لوجبة السمك والبطاطا 08.01.2023

ما الصحيح والخطأ في الصور النمطية عن الإسبان؟

ما الصحيح والخطأ في الصور النمطية عن الإسبان؟ 08.01.2023

اقرأ أيضا

Opponent against the Zwarte Piet or Black Pete with blackface demonstration during arrival of the Santa Claus at Dam squarer in Amsterdam,Netherlands. imago/Paulo Amorim opponent against The ZWARTE Piet or Black Pete With Blackface Demonstration during Arrival of The Santa Claus AT Dam in Amsterdam Netherlands Imago Paulo Amorim

أحفاد "العبيد": اعتذار هولندا عن ماضي العبودية ليس كافيا! 20.12.2022

بعد 150 عاما على إلغاء هولندا العبودية وتحديدا في عام 1863، اعتذرت الحكومة رسميا عن دور الدولة الهولندية في العبودية، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية. لكن لماذا يقول أحفاد الأفارقة الذين تم استعبادهم إن الاعتذار ليس كافيا؟