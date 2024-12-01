اكتشافات جديدة.. أفضل الصور من الفضاء في عام 2024
يبدو أن 2024 كان عام الصين في استكشاف جوانب غير مكتشفة من القمر، وخاصة فيما يتعلق بجلب عينات الصخور من الجانب البعيد منه. ولم يقتصر الأمر على القمر، بل حمل العام معه صوراً عديدة مذهلة للمجرات والظواهر الكونية المختلفة.
الصين جعلت الجانب البعيد من القمر أقرب إلينا
أطلقت الصين في يونيو/ حزيران عام 2024 مسبارها "تشانغ إي 6" إلى الجانب البعيد من القمر، وفي عودته حمل معه إلى الأرض عينات من صخور وغبار المنطقة التي لم يتم استكشافها من القمر بعد.
تحديات مسبار "سليم" الياباني على سطح القمر
هبط مسبار "سليم" الياباني على سطح القمر في يناير/ كانون الثاني عام 2024، بيد أنّ محركه تعرّض لمشكلة أدى إلى هبوطه بشكل مائل. كما تموضعت ألواحه الشمسية في زاوية غير صحيحة، موجهة إلى الغرب بدلاً من الأعلى، مما أدى إلى نفاذ طاقتها. وبعد تسعة أيام نجح المسبار الياباني من استعادة طاقته وجمع ملاحظات علمية جديدة عن القمر.
الثقب الأسود والنجمة الثنائية
اكتشف فريق دولي من الباحثين في أوروبا نظام الثقب الأسود والنجمة الثنائية، ويبيّن هذا الرسم التوضيحي النجم الأزرق والثقب الأسود المرافق له. هذه الصورة ليست مذهلة فحسب، وإنما تقدم أيضاً رؤى جديدة حول كيفية تكوّن الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية. ويقع هذا الثقب الأسود في سحابة ماجلان الكبرى على بعد مئتي ألف سنة ضوئية من كوكب الأرض.
توهج شمسي بأربع أذرع
التوهج الشمسي المتعدد نادر الحدوث، ففي أبريل/ نيسان عام 2024 تم رصد توهج شمسي بأربع أذرع، يشير إلى انفجار أربعة توهجات شمسية في ذات الوقت تقريباً وفي مناطق مختلفة على سطح الشمس. وتعتقد وكالة ناسا أن هذه الظاهرة قد تكون أطلقت عاصفة شمسية تجاه كوكب الأرض، وقد تشير إلى احتمال وصول الشمس إلى ذروة دورة نشاطها التي تستمر إلى 11 عاماً.
مجرة من دون نجوم
يبدو أن العلماء اكتشفوا تكويناً يشبه المجرة، ولكنه خال من النجوم. إذ اكتشف فريق بقيادة كارين أونيل في مرصد جرين بانك في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية كتلة من الغبار والغاز شبيهة بالمجرات، بواسطة الإشارات الراديوية التي التقطها الفريق عن طريق الصدفة. وقال الفريق إنها تتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والمادة المظلمة، وبالتالي فإنها غير مرئية للعين المجردة.
نجم يحتضر
هذه الصورة التي التقطها المرصد الجنوبي الأوروبي هي أول صورة قريبة لنجم WOH G64 في مراحله الأخيرة والموجود خارج مجرتنا. يقع هذا النجم في سحابة ماجلان الكبرى. وتظهر الصورة النجم وهو ينفث الغاز والغبار في مراحل حياته الأخيرة قبل أن ينفجر ويتحول إلى مستعر أعظم.
هالة الكسوف
تظهر هالة الكسوف وهي ظاهرة نادرة عندما لا يستطيع القمر أن يغطي سطح الشمس بأكمله أثناء الكسوف، ويعتمد ذلك على المسافة بين القمر والأرض. تم رصد هذه الظاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024.