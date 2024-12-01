هبط مسبار "سليم" الياباني على سطح القمر في يناير/ كانون الثاني عام 2024، بيد أنّ محركه تعرّض لمشكلة أدى إلى هبوطه بشكل مائل. كما تموضعت ألواحه الشمسية في زاوية غير صحيحة، موجهة إلى الغرب بدلاً من الأعلى، مما أدى إلى نفاذ طاقتها. وبعد تسعة أيام نجح المسبار الياباني من استعادة طاقته وجمع ملاحظات علمية جديدة عن القمر.