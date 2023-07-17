 اكتساب مهارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي | كليك | DW | 17.07.2023

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كليك

اكتساب مهارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

هل يمكن أن يعلمنا الذكاء الاصطناعي العزف على البيانو أو رياضة ركوب الأمواج؟ هذا ما يحاول الإجابة عنه باحثون من جامعة درسدن التقنية. الهدف: "إنترنت المهارات" الذي يطور مهارات الأشخاص بشكل فردي.

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