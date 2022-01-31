اكتئاب ما بعد كورونا

كيف يقود بوتين العالم لأخطر مرحلة منذ انتهاء الحرب الباردة!

رغم أن الرئيس بوتين أكد عدم سعيه لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية، غير أنه أدخل العالم عمليا أخطر مرحلة منذ الحرب الباردة. كما أن تحالفه مع الصين يؤجج مخاوف الغرب من استقطابات بتداعيات بعيدة المدى على العلاقات الدولية.