اكتئاب ما بعد كورونا

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حلقة هذا الأسبوع من "كورونا - تغطية خاصة" تسلط الضوء على حالات الاكتئاب بين الشباب بسبب جائحة كورونا. أما في تايوان فسنعرف تأثيرات الحجر الصحي الإلزامي على العائلات، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.
منذ عام 2004 لم تشهد الديمقراطية تراجعا على المستوى العالمي مثل الآن. مؤشر بيرتلسمان يحذر من أن عدد الدول التي تخضع لأنظمة مستبدة ارتفع عن السابق. أما الأمل فمعقود على نشطاء مدافعين عن الديمقراطية والحرية.
يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة للسنغال، تستمر ثلاثة أيام حيث سيلتقي نظيره السينغالي ماكي سال وسيبحثان صناعة اللقاحات بمساعدة ألمانية. وقبل أيام دعا شتاينماير أيضا لتعزيز التعاون مع أفريقيا لحماية لمناخ.
يعاني الجلد خلال فصل الشتاء من ظروف غير مساعدة: هواء التدفئة في الداخل، البرد والجفاف في الخارج، ما يجعل البشرة عرضة للتشقق. وهذا الأمر يمكن أن يتفاقم مع ارتداء الكمامة.
رغم أن الرئيس بوتين أكد عدم سعيه لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية، غير أنه أدخل العالم عمليا أخطر مرحلة منذ الحرب الباردة. كما أن تحالفه مع الصين يؤجج مخاوف الغرب من استقطابات بتداعيات بعيدة المدى على العلاقات الدولية.
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