 اكتئاب ما بعد كورونا | DW الأخبار | DW | 25.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

اكتئاب ما بعد كورونا

حلقة هذا الأسبوع من "كورونا - تغطية خاصة" تسلط الضوء على حالات الاكتئاب بين الشباب بسبب جائحة كورونا. أما في تايوان فسنعرف تأثيرات الحجر الصحي الإلزامي على العائلات، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

مشاهدة الفيديو 12:31

المزيد من المركز الإعلامي

استرتيجية صفر كورونا في تايوان تثقل كاهل أطقم الطائرات.

معاناة الطيارين في تايوان 31.01.2022

يفتتح مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته 72 أعماله بعرض عالمي أول لفيلم بيتر فون كانت للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون

تنظيم مهرجان برلينالي السينمائي رغم إجراءات كورونا 10.02.2022

تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم

تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم 10.02.2022

أوغندا تقاوم كورونا بالأعشاب

أوغندا تقاوم كورونا بالأعشاب 03.02.2022

المزيد DW الأخبار

يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى حلفائه للمساعدة في تأمين إمدادات الطاقة مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.

يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى الحلفاء حيث تهدد الأزمة الروسية الأوكرانية إمدادات الغاز الروسية 25.02.2022

منذ وقت ليس ببعيد كان لأوكرانيا رئيس موال لروسيا. كيف تغيرت العلاقة؟

كيف تغيرت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على مر السنين 25.02.2022

غرفة العلاج باللعب طريقة جديدة في غزة، أسستها أخصائية نفسية تعمل بإحدى رياض الأطفال لعلاج الاضطرابات النفسية بشكل مبكر.

غرفة اللعب لعلاج الاطفال 23.02.2022

تترقب إسرائيل بحذر بالغ تطورات نتائج مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران

إسرائيل تنتظر نتائج محادثات فيينا النووية وتستعد لجميع الاحتمالات 23.02.2022

اقرأ أيضا

Anti-government demonstrators gesture during a protest as Lebanese mark one year since the start of nation-wide protests in Beirut, Lebanon October 17, 2020. REUTERS/Aziz Taher

مؤشر خطير.. الديمقراطية تتراجع في كل أنحاء العالم! 23.02.2022

منذ عام 2004 لم تشهد الديمقراطية تراجعا على المستوى العالمي مثل الآن. مؤشر بيرتلسمان يحذر من أن عدد الدول التي تخضع لأنظمة مستبدة ارتفع عن السابق. أما الأمل فمعقود على نشطاء مدافعين عن الديمقراطية والحرية.

20.02.2022, Senegal, Dakar: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Flughafen Blaise Diagne in Dakar an und wird dort von Macky Sall, Präsident von Senegal, begrüßt. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem dreitägigen Besuch in der westafrikanischen Republik Senegal. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الرئيس الألماني يبدأ زيارة للسنغال لتعزيز الأمن وجهود مكافحة الجائحة 21.02.2022

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة للسنغال، تستمر ثلاثة أيام حيث سيلتقي نظيره السينغالي ماكي سال وسيبحثان صناعة اللقاحات بمساعدة ألمانية. وقبل أيام دعا شتاينماير أيضا لتعزيز التعاون مع أفريقيا لحماية لمناخ.

27.08.2020 Themenbild Corona Maskenpflicht,Maskenverweigerer-falsches Tragen eines Mundschutzes,Maske Junge Frau legt ihre Maske an.Stoffmaske. Community Maske,Mundschutz,Maske,Nasen-Mundschutz am 27.08.2020.

ارتداء الكمامة لفترة طويلة مزعج للبشرة.. هكذا تعتني ببشرتك 21.02.2022

يعاني الجلد خلال فصل الشتاء من ظروف غير مساعدة: هواء التدفئة في الداخل، البرد والجفاف في الخارج، ما يجعل البشرة عرضة للتشقق. وهذا الأمر يمكن أن يتفاقم مع ارتداء الكمامة.

Russian President Vladimir Putin removes his earphone during a joint press conference with French President Emmanuel Macron after their talks Monday, Feb. 7, 2022 in Moscow. International efforts to defuse the standoff over Ukraine intensified with French President Emmanuel Macron holding talks in Moscow and German Chancellor Olaf Scholz in Washington to coordinate policies as fears of a Russian invasion mount. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)

كيف يقود بوتين العالم لأخطر مرحلة منذ انتهاء الحرب الباردة! 23.02.2022

رغم أن الرئيس بوتين أكد عدم سعيه لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية، غير أنه أدخل العالم عمليا أخطر مرحلة منذ الحرب الباردة. كما أن تحالفه مع الصين يؤجج مخاوف الغرب من استقطابات بتداعيات بعيدة المدى على العلاقات الدولية.