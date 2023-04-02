اقتفاء أثر بيكاسو عبر مالقة الإسبانية

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في الثامن من شهر أبريل من عام 2023 تحتفل إسبانيا بالذكرى السنوية لوفاة الرسام العالمي الشهير بابلو بيكاسو. مراسلة يوروماكس ديانا بينيروس زارت مسقط رأسه مالقة لتستكشفها.
تطارد الفنان العالمي بابلو بيكاسو سمعة سيئة حيال تعامله مع زوجاته وعشيقاته، وسط دعوات لإعادة تسليط الضوء على إرثه الفني من منظور تعامله المرأة. ويرى باحثون أن بيكاسو أهان زوجاته حتى من خلال أعماله الفنية.
يشارك ملك إسبانيا الثلاثاء في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. فإسبانيا ضيف الشرف 2022 وهي من أكبر أسواق الكتب عالميا ويركز المعرض على موضوع الترجمة ويبرز المبادئ الأساسية للديمقراطية. وتعد جهة عربية شهيرة بـ"مشاركة مميزة".
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن هانزي فليك، مستمر في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، رغم خروج الفريق من مرحلة المجموعات في المونديال. وسيقود فليك المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية 2024 التي تستضيفها ألمانيا.
لم تخل دورة من دورات معرض الفن العالمي المعاصر في كاسل الألمانية والمعروف بـ "دوكومنتا" من انتقادات. الجدل أخذ بعدا آخر هذا العام بعد عرض عمل فني اعتبر معاديا للسامية. فما قصة هذا العمل الذي تم إخفاؤه بعد الانتقادات؟
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