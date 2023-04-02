 اقتفاء أثر بيكاسو عبر مالقة الإسبانية | يوروماكس | DW | 09.04.2023

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يوروماكس

اقتفاء أثر بيكاسو عبر مالقة الإسبانية

في الثامن من شهر أبريل من عام 2023 تحتفل إسبانيا بالذكرى السنوية لوفاة الرسام العالمي الشهير بابلو بيكاسو. مراسلة يوروماكس ديانا بينيروس زارت مسقط رأسه مالقة لتستكشفها.

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