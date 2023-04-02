اقتفاء أثر بيكاسو عبر مالقة الإسبانية

معاداة السامية ومعرض "دوكومنتا".. إخفاء لوحة بعد انتقادات!

لم تخل دورة من دورات معرض الفن العالمي المعاصر في كاسل الألمانية والمعروف بـ "دوكومنتا" من انتقادات. الجدل أخذ بعدا آخر هذا العام بعد عرض عمل فني اعتبر معاديا للسامية. فما قصة هذا العمل الذي تم إخفاؤه بعد الانتقادات؟