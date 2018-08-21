 اقتفاء أثر المتصدق ـ مساعد منفذي اعتداءات 11 سبتمبر | سياسة واقتصاد | DW | 16.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

اقتفاء أثر المتصدق ـ مساعد منفذي اعتداءات 11 سبتمبر

آثار عريضة تؤدي من موقع اعتداءات الـ 11 من سبتمبر 2001 إلى هامبورغ الألمانية. ومنير المتصدق، عضو خلية هامبورغ الإرهابية أمضى 15 عاما في السجن. والآن أطلق سراح المغربي الذي رُحل إلى المغرب.

Terrorhelfer Mounir al-Motassadeq (picture alliance/AP Photo/F. Bimmer)

في يوم عاصف في شهر سبتمبر في هامبورغ حيث حركة السير كثيفة في شارع عريض غير بعيد من محطة القطار الرئيسية. ومن السهل عدم الانتباه إلى رقم 103 حيث يقع متجر غير ظاهر للعيان. هناك كان يوجد أيضا مسجد القدس الذي كان يصلي فيه أعضاء خلية هامبورغ الإرهابية، أي منفذو اعتداءات الـ 11 من سبتمبر 2001 . وبالقرب من مكان هذا المسجد مازالت اليوم متاجر تعرض ألبسة شرقية مثل النقاب والقفطان وتذاكر السفر إلى مكة المكرمة. لكن لم تعد تُقام الصلاة في رقم 103، بل يتم الطبخ، لأن مطعما فييتناميا فتح أبوابه هناك. وفي 2010 تم إغلاق مسجد القدس نهائيا.

وحتى المغربي منير المتصدق كان يصلي في مسجد القدس. وفي نهاية 2001 تم اعتقاله وحُكم عليه 15 عاما بالسجن كمساعد لمنفذي اعتداءات الـ 11 من سبتمبر 2001. ويقول عارفون بأن سلوكه جيد وهو رجل مهذب ولطيف وشخص هادئ. وداخل السجن أنهى المتصدق دراسته في شعبة تقنية الإلكترونيات التي جاء من أجلها منتصف التسعينات إلى هامبورغ.

DW Special Motassadeq Südturm des World Trade Centres (Imago/ZUMA Press)

برجي مركز التجارة العالمي بعد تعرضهما لهمات 11 سبتمبر الإرهابية..

خلية هامبورغ الإرهابية

هناك تعرف المتصدق على المصري محمد الأمير المعروف تحت اسم محمد عطا، أحد مدبري اعتداءات الـ 11 من سبتمبر. وكانت تربط  المتصدق علاقة صداقة مع عطا ووقع على وصيته. وفي جامعة هامبورغ كان يدرس أيضا مروان الشيحي الذي التطم بالطائرة بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي. وهذه المجموعة كانت تضم أيضا قائد الطائرة زياد جرة ورمزي بن الشيبة المسجون في معتقل غوانتانامو.

ومر هؤلاء الشباب من مرحلة التشبع بالأفكار الراديكالية، في معسكرات القاعدة في أفغانستان حيث تدربوا على استخدام السلاح. والمتصدق سافر في مايو عام 2000 إلى أفغانستان. وكانت قيادة القاعدة قد انتقت بعض هؤلاء الطلبة في هامبورغ لتنفيذ اعتداءات بطائرات ركاب، ولم يكن المتصدق بينهم، بل عمل فقط في الخلف، وهذا ما تؤاخذه عليه العدالة الألمانية. فبعد اعتقاله في هامبورغ في نوفمبر 2001 تم اتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية والمساعدة على القتل في أكثر من 3000 حالة.

ويؤكد القضاة أن المتصدق كان على علم بالتخطيط "لاعتداءات كبيرة بطائرات"، كما يذكر حكم محكمة الاستئناف  في هامبورغ. لكنه لم يكن على دراية بالأهداف الدقيقة التي كانت تعرفها فقط دائرة ضيقة من الأشخاص. كما أنه تكتم عن مكان إقامة منفذي الاعتداءات في الوقت الذي كانوا يقضون فيه مدة التدريب على قيادة الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بالاعتناء بالبريد والتحويلات المالية للمعتدين، وبالتالي يكون قد قدم المساعدة للاعتداءات حتى من  "موقع أسفل الهرم".

DW Special Motassadeq Gerichtsprozess in Hamburg (picture-alliance/dpa/C. Stache)

المتصدق مع محاميه هارتموت ياكوبي و هانس لايستريتس

المتصدق: "أنا بريء"

المتصدق نفسه لم ينفي أبدا أنه لم يكن على علاقة صداقة مع منفذي الاعتداءات واعتنى بشؤونهم الإدارية، لكنه لم يكن يعرف شيئا عن مخططات الاعتداءات. ولم يرد المتصدق على طلب من دي دبليو لإجراء مقابلة، لكنه تحدث إلى صحفي ايرلندي في 2009 داخل السجن. "تحميل شخص بريء مسؤولية قضية لا يساعد أحدا، لا الذين توفوا وعائلاتهم ولا الحقيقة"، قال المتصدق في المقابلة التي لم تُنشر حتى الآن.

15 عاما سجنا

وبعد محاكمة استمرت طويلا صدر في يناير/ كانون الثاني 2007 الحكم النهائي وغير القابل للطعن بالسجن 15 عاما  بسبب العضوية في مجموعة إرهابية والمساعدة على القتل في 246 حالة.  وهذا هو عدد الركاب وأعضاء الطاقم الذين كانوا في الطائرات الأربع التي اختطفها الإرهابيون في 11 سبتمبر 2001. كما أقر القضاة أنه يجب ترحيل المتصدق بعد انقضاء مدة اعتقاله إلى بلده المغرب.

DW Special Motassadeq Kombobild Hamburger Terrorzelle (picture-alliance/dpa)

أعضاء خلية هامبورغ الإرهابية

عدم التواصل مع المشهد السلفي

في السجن كان المتصدق الذي ينحدر من أسرة تضم خمسة إخوة في مدينة مراكش المغربية يصلي ويلتزم بدينه، وأقر في المقابلة المذكورة آنفا أنه "بدون إيمانه لأقدم شخص مثله على الانتحار". ويبدو أنه كان ينعم باحترام السجناء الآخرين معه. ولم تكن له اتصالات مع المشهد السلفي، كما تذكر دوائر أمنية. وهذا لم يغير شيئا في أن أشخاصا بارزين في المشهد السلفي في ألمانيا نادوا إلى تقديم المساعدة "للأخ منير" وهم يحتفظون بصورة إيجابية عنه. ويتذكر أحد السلفيين المعروفين في بون بأن المتصدق رجل لطيف جدا، وقال عنه:" إيمانه قوي بحيث أنه يعتقد أن مشيئة الله هي التي تحصل".

تحت المراقبة

وأن يعيش المتصدق في بلده المغرب حياة شخصية بعيدة عن الأنظار يبقى أمرا بعيد الاحتمال، لأن أجهزة الأمن المغربية تفعل كل شيء وبقسوة لتفادي اعتداءات الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة في المغرب العربي" أو تنظيم "داعش". ويؤكد خبراء أن المتصدق بعد سفره إلى المغرب سيخضع للاستجواب وربما للاعتقال أو المحاكمة، كما سيخضع على الأقل للمراقبة، لتقوم أجهزة الأمن المغربية بتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمريكية، كما يعتبر بعض المراقبين. وتريد الولايات المتحدة الأمريكية معرفة ما إذا كان المتصدق لايزال  يشكل خطرا، علما أن واشنطن لها اتصالات وثيقة مع أجهزة الأمن المغربية.

نينا فيركهويزير/ ناومي كونراد/ سهام أوشتو/ م.أ.م

  • Boston Marathon Explosion

    تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

    صدمة في الولايات المتحدة

    لم تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية منذ التفجيرات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر 2001 لأي اعتداءات وظلت بعيدة عن أي هجمات ارهابية. لكن حالة الأمان تغيرت مع تفجيرات بوسطن.

  • Boston Marathon Explosion

    تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

    قتلى وجرحى

    تم تفجير قنبلتين في وقت واحد تقريبا بالقرب من خط النهاية للسباق، وأوقع التفجيران ثلاثة قتلى على الأقل وأكثر من مائة جريح حسب تقارير وسائل الإعلام، ولا يزال الكثير من الجرحى في حالة حرجة.

  • Boston Marathon Explosion

    تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

    مشاهد مروعة

    عرض التلفزيون الأمريكي صورا لا يرغب الأمريكيون في رؤيتها مرة أخرى، صور تظهر الناس في حالة ذعر وصدمة وهم يسعون للهروب من موقع الانفجار، ورجال الانقاذ يحملون الجرحى ويبعدونهم عن مكان الحادث.

  • Boston Marathon Explosion

    تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

    فوضى في بوسطن

    وقعت الانفجارات العنيفة بعد ساعات عن وصول أول متسابقي الماراثون إلى خط النهاية، وقال أحد الشهود العيان "سمعت دوي انفجارين قويين جدا... وانتشرت الفوضى".

  • Boston Marathon Explosion

    تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

    حيرة عامة

    متابعو ماراثون بوسطن لم يصدقوا ما حدث أمامهم، ولم تُعرف حتى الآن الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات التي تعرضت لها عاصمة ولاية ماساتشوستس الأميركية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الاعتداءات الإرهابية.

  • US-Präsident Barack Obama nach Anschlag in Boston

    تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

    من يقف وراء هذه التفجيرات؟

    قال الرئيس أوباما في كلمة مقتضبة في واشنطن: "سنكشف هوية الذين قاموا بذلك وسنعلم لماذا فعلوا ذلك"، وأضاف مؤكدا: "أي فرد ضالع وأي مجموعة ضالعة سيتم محاسبتها أمام القضاء"، في الوقت نفسه تجنب الحديث عن أي هجوم إرهابي.

  • Boston Marathon Explosion

    تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

    27 ألف مشارك

    ماراثون بوسطن هو أقدم سباق ماراثون في العالم، وعرف هذا العام النسخة 117 حيث أُقيم أول سباق عام 1897. وعرفت منافسات هذا العام مشاركة ما يقارب 27 ألف عداء وعداة من بينهم خمسون متنافسا ألمانيا.

    الكاتب: كريستيان فالتس / كريم اعمارا


 

مختارات

المحكمة الدستورية الألمانية ترفض طلب استئناف منير المتصدق

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم طلب استئناف قدمه المغربي منير المتصدق بعد إدانته بالتواطؤ في هجمات 11 سبتمبر والحكم عليه بالسجن 15 عاما لمساعدته في تنفيذ عملية قتل جماعي. (12.01.2007)  

ألمانيا: بدء إجراءات ترحيل المتصدق إلى المغرب

بالرغم من أنه لم يكمل مدة محكوميته، بدأت السلطات الألمانية بعملية ترحيل المغربي المدان بالمشاركة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، منير المتصدق. متحدث أمني أكد أن إجراءات الترحيل تجري كما خطط لها. (15.10.2018)  

بعد ترحيله.. لن يُسمح بدخول المتصدق ألمانيا حتى عام 2064

في حال تم إطلاق سراحه وترحيله للمغرب، فإن السلطات الألمانية لن تسمح بدخول المغربي منير المتصدق إلى أراضيها ثانية حتى بلوغه سن التسعين. المتصدق يقضي عقوبة السجن 15 عاما بعد إدانته بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001. (21.08.2018)  

تفجيرات ماراثون بوسطن تذكر الأمريكيين باعتداءات 11 سبتمبر

وقع الانفجار قبل انتهاء ماراثون بوسطن بـ 13 ثانية، وذكرت هذه الأحداث الولايات المتحدة بصدمة التفجيرات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر 2001. وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ملاحقة المسؤولين عن الانفجار ومحاسبتهم . (16.04.2013)  

مواضيع ذات صلة

Jahresrückblick 2007 Januar Terror Mounir El Motassadeq

بعد ترحيله.. لن يُسمح بدخول المتصدق ألمانيا حتى عام 2064 21.08.2018

في حال تم إطلاق سراحه وترحيله للمغرب، فإن السلطات الألمانية لن تسمح بدخول المغربي منير المتصدق إلى أراضيها ثانية حتى بلوغه سن التسعين. المتصدق يقضي عقوبة السجن 15 عاما بعد إدانته بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  