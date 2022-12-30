اقتصاد منطقة اليورو قد يرتفع بمعدل نصف في المئة عام 2023

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توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في العام الجديد 2023 بمعدل نصف في المئة. غير أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون حالة من الركود الطويل في أوروبا.
يظهر استطلاع للرأي أن نحو 60 بالمئة من الشركات الألمانية تنظر إلى أنشطتها التجارية في أفريقيا في عام 2022 بشكل إيجابي وترى جمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية فرصا كبيرة في قطاع الطاقة.
سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..
في أبرز تحد للرئيس قيس سعيّد، هدد الاتحاد التونسي للشغل بالاحتكام إلى الشارع لرفض ميزانية عام 2023، التي تتضمن خفضاً في الإنفاق والدعم الحكوميين ورفعاً للضرائب.
رغم ازدهار اقتصاد القروض في مصر تزداد معاناة المصريين من تراجع قيمة الجنيه وشحة الدولار في السوق، الآن ومع الإعلان عن قرض جديد من النقد الدولي لتخفيف الأزمة تتم المراهنة على القطاع الخاص لحلها، فهل يستطيع أن يكون المنقذ؟
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