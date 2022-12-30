 اقتصاد منطقة اليورو قد يرتفع بمعدل نصف في المئة عام 2023 | DW الأخبار | DW | 30.12.2022

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اقتصاد منطقة اليورو قد يرتفع بمعدل نصف في المئة عام 2023

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في العام الجديد 2023 بمعدل نصف في المئة. غير أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون حالة من الركود الطويل في أوروبا.

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