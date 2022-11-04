اقتصاد الهند ينمو

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ستصبح الهند قريبًا أكبر قوة اقتصادية في آسيا إلى جانب الصين. تستثمر الشركات العالمية بشكل متزايد في الهند وتقلص حجمها في الصين. هذا أيضا له تأثير على سوق العمل الهندية.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن العديد من دول العالم ترغب في التطبيع مع سوريا، رغم ضلوع دمشق في ارتكاب جرائم حرب. وإزاء ذلك، فما هي الدول الراغبة في الاستثمار بسوريا؟
أعلنت الصين والسعودية خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر 2023 عن صفقات بمليارات الدولارات في مؤشر على مزيد من التقارب بين البلدين. غير أن ذلك يثير قلق واشنطن التي تعد أقرب حلفاء الرياض في الشرق الأوسط.
بعد أقل من أسبوع على محاولة مجموعة فاغنر الانقلابية، تسود حالة من عدم اليقين في روسيا، بما في ذلك القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد. ويرى خبراء أنّ اقتصاد الحرب في روسيا يسير بخطى ثقيلة وأنّ الكثير يعتمد على أسعار النفط.
في مقابلة مع DW يأمل وزير خارجية تايوان برفع "المزيد من الأصوات الأوروبية" لتحذير الصين من أي عدوان ضد بلاده. كما تضغط تايبيه للتوقيع على اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، لكن الأخير لا يبدو متحمسا لذلك، فما السبب؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول