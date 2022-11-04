 اقتصاد الهند ينمو | صنع في ألمانيا | DW | 12.07.2023

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صنع في ألمانيا

اقتصاد الهند ينمو

ستصبح الهند قريبًا أكبر قوة اقتصادية في آسيا إلى جانب الصين. تستثمر الشركات العالمية بشكل متزايد في الهند وتقلص حجمها في الصين. هذا أيضا له تأثير على سوق العمل الهندية.

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