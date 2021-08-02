 اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص ومكامن الخطر | DW الأخبار | DW | 28.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص ومكامن الخطر

عملاق الشحن الصيني كوسكو يستثمر في توسيع وتحسين البنية التحتية في ميناء هامبورغ . الاستثمار الصيني يثير المخاوف من توغل العملاق الآسيوي للهيمنة على غرار استغلال روسيا للغاز والنفط.

المزيد من المركز الإعلامي

عملاق الشحن الصيني كوسكو يسد فجوة تمويل لتحسين البنية التحتية في ميناء هامبورغ، غير أن ذلك سبب القلق لدى شركات ونقابات!

عملاق الشحن الصيني كوسكو يسد فجوة تمويل لتحسين البنية التحتية في ميناء هامبورغ 02.08.2021

ابتكار حبيبات تدفئة مكونة من مواد معاد تدويرها للتخفيف من أثر الشتاء على الأهالي والنازحين في ريف حلب شمال سو

حبيبات تدفئة كبديل عن المحروقات شمال حلب 28.12.2022

تتعرض مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا إلى قصف مكثف من قبل القوات الروسية ما دفع الكثير من المدنيين إلى مغادرة المدينة

الحرب في أوكرانيا .. استمرار القصف الروسي لمدينة خيرسون 28.12.2022

في دول البلطيق، ينظر إلى الحرب الروسية القائمة في اوكرانيا، بمخاوف تشابه تلك الموجودة في كييف

كيف تؤثر الحرب في أوكرانيا على الحياة في لاتفيا؟ 27.12.2022

المزيد DW الأخبار

المنتخبات الخليجية تستعد للمشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25

المنتخبات الخليجية تستعد للمشاركة في "خليجي 25" في العراق 28.12.2022

حكومة كوسوفو أغلقت أكبر معبر حدودي في شمال كوسوفو مع جارتها صربيا.

توترات منذرة بالخطر بين صربيا وكوسوفو 28.12.2022

المدفعية الروسية تستهدف أهدافا مدنية. كثير من السكان يائسون ويهربون من المدينة.

أوكرانيا: هجمات جديدة على خيرسون 28.12.2022

مصير الفارين الروس من قانون التعبئة في روسيا أصبح معلقا في أوروبا بسبب القوانين.

روس يفرون إلى ألمانيا هربا من التعبئة الجزئية في روسيا 28.12.2022

اقرأ أيضا

Hamburg, Deutschland - Containerschiff im Hamburger Hafen, Containerschiff Ever Gifted der Reederei Evergreen liegt am Containerterminal Burchardkai, dem groessten Containerterminal im Hafen Hamburg. Das 400 Meter lange Containerschiff Ever Gifted traegt bis zu 20.000 Seecontainer. Der Hamburger Hafen ist der Endpunkt der maritimen Seidenstrasse nach China. Rechts liegt das Containerschiff MSC Maria Saveria der Reederei MSC am Containerterminal Eurogate.

بعد جدل حاد: ألمانيا تسمح للصين بمشاركة محدودة في ميناء هامبورغ 26.10.2022

توصل مجلس الوزراء الألماني إلى حل وسط في الخلاف بشأن عرض صيني لشراء حصة في محطة حاويات بميناء هامبورغ. ويدور الاتفاق على وجه التحديد حول ما يسمى بـ"الممانعة الجزئية وهو ما يثير جدلا بين الساسة في أحزاب الائتلاف الحاكم.

German Chancellor Olaf Scholz meets Chinese President Xi Jinping in Beijing, China November 4, 2022. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

المستشار الألماني في الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية 04.11.2022

رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.

26.08.2021, Hamburg: Das Containerschiff Cosco Indonesia liegt vor den Containerbrücken der HHLA am Terminal Burchardkai in Waltershof. Foto: Hauke-Christian Dittrich

ألمانيا- انتقادات لخطط استحواذ الصين على حصة بميناء بهامبورغ 21.10.2022

تصاعدت الانتقادات والمخاوف في ألمانيا بسبب تمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورغ. وتشير تقارير إعلامية لوجود خلاف بين ديوان المستشارية وعدة وزارات حول الصفقة بشأن الصفقة .

16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

بيربوك "تنتظر" من المستشار شولتس موقفا واضحا تجاه الصين 01.11.2022

تنتظر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من مستشار بلادها أن يبعث برسائل رئيسية خلال زيارته للصين، خصوصا بشأن القضايا ذات الأهمية مثل حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وفقاً لما أدلت به في أوزبيكستان.