اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص ومكامن الخطر

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عملاق الشحن الصيني كوسكو يستثمر في توسيع وتحسين البنية التحتية في ميناء هامبورغ . الاستثمار الصيني يثير المخاوف من توغل العملاق الآسيوي للهيمنة على غرار استغلال روسيا للغاز والنفط.
توصل مجلس الوزراء الألماني إلى حل وسط في الخلاف بشأن عرض صيني لشراء حصة في محطة حاويات بميناء هامبورغ. ويدور الاتفاق على وجه التحديد حول ما يسمى بـ"الممانعة الجزئية وهو ما يثير جدلا بين الساسة في أحزاب الائتلاف الحاكم.
رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.
تصاعدت الانتقادات والمخاوف في ألمانيا بسبب تمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورغ. وتشير تقارير إعلامية لوجود خلاف بين ديوان المستشارية وعدة وزارات حول الصفقة بشأن الصفقة .
تنتظر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من مستشار بلادها أن يبعث برسائل رئيسية خلال زيارته للصين، خصوصا بشأن القضايا ذات الأهمية مثل حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وفقاً لما أدلت به في أوزبيكستان.
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