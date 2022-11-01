 اقتصادات عربية متعثرة: هل صندوق النقد الدولي هو المنقذ؟ | مسائية DW | DW | 27.12.2022

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مسائية DW

اقتصادات عربية متعثرة: هل صندوق النقد الدولي هو المنقذ؟

اقتصادات عربية عديدة تعاني أزمات حادة، في مقدمتها مصر وتونس ولبنان، فهل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو حبل النجاة الوحيد؟ وهل تنقذ القروض الجديدة تلك الاقتصادات المتعثرة؟

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July 21, 2016 - Egypt - The Egyptian pound dropped again against the dollar on the black market on 21 July 2016, extending its recent decline despite central bank efforts to close the gap between demand and supply in the dollar-starved economy. Egypt, which relies heavily on imports, is facing a shortage in foreign currency inflows after a 2011 uprising drove tourists and foreign investors away, causing the country s reserves to tumble to $16.56 billion from $36 billion. A black market for dollars has sucked up liquidity from the banking system while the central bank kept the pound artificially strong and rationed dollars through weekly auctions, putting a strain on foreign reserves. Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 July 21 2016 Egypt The Egyptian Pound dropped Again against The Dollars ON The Black Market ON 21 July 2016 extending its Recent decline despite Central Bank Efforts to Close The CAP between Demand and Supply in The Dollars Starved Economy Egypt Which relies heavily ON Imports IS Facing a shortage in Foreign Currency inflows After a 2011 Uprising Drove tourists and Foreign Investors Away causing The Country S Reserves to tumble to $ 16 56 Billion from $36 Billion a Black Market for Dollars has sucked up Liquidity from The Banking System while The Central Bank Kept The Pound artificially Strong and reckon Rationed Dollars Through Weekly Auctions Putting a Strain ON Foreign Reserves Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

مصر.. هل القروض وتراكم الديون وسيلة لإنقاذ الاقتصاد؟ 01.11.2022

26.10.2019, Sidon, Libanon, People queue outside an automatic teller machine (ATM) at a bank in the southern Lebanese city of Sidon on October 26, 2019, on the tenth day of country-wide protests against tax increases and official corruption and amidst cash shortages following the closure of banks. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP) (Photo by MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images)

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رغم ازدهار اقتصاد القروض في مصر تزداد معاناة المصريين من تراجع قيمة الجنيه وشحة الدولار في السوق، الآن ومع الإعلان عن قرض جديد من النقد الدولي لتخفيف الأزمة تتم المراهنة على القطاع الخاص لحلها، فهل يستطيع أن يكون المنقذ؟

An ISIE agent begins counting ballots at a polling station in Tunis on December 17, 2022 during the parliamentary election. - Tunisians voted a lacklustre election today for a parliament with virtually no power, the final pillar in President Kais Saied's political overhaul in the birthplace of the Arab Spring. (Photo by Yacine Mahjoub / AFP)

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شهدت الانتخابات البرلمانية التونسية إقبالا هزيلا من الناخبين، ما قد يضعف من مشروع قيس سعيد الرئاسي والذي بدأ بإرسائه عام 2021. وانتقدت العديد من الصحف الأوروبية سعيد، مطالبة إياه بإفساح الطريق لعودة الديمقراطية إلى تونس.

TUNIS, TUNISIA - DECEMBER 02: As part of the election campaigns, banners of candidates were hung on the streets while Tunisia prepares for the parliamentary elections to be held on December 17, on Habib Bourguiba Street in the center of Tunis, Tunisia on December 02, 2022. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

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Tunisia's President Kais Saied casts his ballot at a polling station during parliamentary election in Tunis, Tunisia December 17, 2022. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

تونس - مشاركة ضعيفة في الانتخابات والمعارضة تطالب سعيّد بالتنحي 18.12.2022

طالب أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بالاستقالة واصفا نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي الأضعف في تاريخ البلاد، بالزلزال السياسي واعتبرت المعارضة أن سعيّد فقد الشرعية اللازمة لاستمراره في الحكم.