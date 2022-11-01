اقتصادات عربية متعثرة: هل صندوق النقد الدولي هو المنقذ؟

صحف أوروبية: على الرئيس التونسي سعيد أن يفسح الطريق لبداية جديدة

شهدت الانتخابات البرلمانية التونسية إقبالا هزيلا من الناخبين، ما قد يضعف من مشروع قيس سعيد الرئاسي والذي بدأ بإرسائه عام 2021. وانتقدت العديد من الصحف الأوروبية سعيد، مطالبة إياه بإفساح الطريق لعودة الديمقراطية إلى تونس.