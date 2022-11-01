اقتصادات عربية متعثرة: هل صندوق النقد الدولي هو المنقذ؟

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اقتصادات عربية عديدة تعاني أزمات حادة، في مقدمتها مصر وتونس ولبنان، فهل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو حبل النجاة الوحيد؟ وهل تنقذ القروض الجديدة تلك الاقتصادات المتعثرة؟
رغم ازدهار اقتصاد القروض في مصر تزداد معاناة المصريين من تراجع قيمة الجنيه وشحة الدولار في السوق، الآن ومع الإعلان عن قرض جديد من النقد الدولي لتخفيف الأزمة تتم المراهنة على القطاع الخاص لحلها، فهل يستطيع أن يكون المنقذ؟
شهدت الانتخابات البرلمانية التونسية إقبالا هزيلا من الناخبين، ما قد يضعف من مشروع قيس سعيد الرئاسي والذي بدأ بإرسائه عام 2021. وانتقدت العديد من الصحف الأوروبية سعيد، مطالبة إياه بإفساح الطريق لعودة الديمقراطية إلى تونس.
تُجرى الانتخابات التشريعية بتونس لاستكمال "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس سعيّد. بعض المراقبين يرى أن هذه الانتخابات لن تسفر عن تغيرات ديمقراطية كبيرة، وذلك لعدة أسباب، لكن الأهم هو كيف ينظر التونسيون لهذه الانتخابات؟
طالب أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بالاستقالة واصفا نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي الأضعف في تاريخ البلاد، بالزلزال السياسي واعتبرت المعارضة أن سعيّد فقد الشرعية اللازمة لاستمراره في الحكم.
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