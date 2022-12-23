 اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟ | مسائية DW | DW | 05.01.2023

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مسائية DW

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟

في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.. موسكو تعلن عن هدنة مؤقتة من جانب واحد، وكييف تتحدث عن نفاق وبايدن يقول إن بوتين "يسعى إلى متنفس".. فماذا وراء الخطوة الروسية؟

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