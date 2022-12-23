اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.. موسكو تعلن عن هدنة مؤقتة من جانب واحد، وكييف تتحدث عن نفاق وبايدن يقول إن بوتين "يسعى إلى متنفس".. فماذا وراء الخطوة الروسية؟
غزت روسيا أوكرانيا مراهنةً على انتصار سريع، لكنّها تجد نفسها غارقة في حرب يطول أمدها، تُستخلص منها عبر كثيرة حول طبيعة النزاعات المقبلة. فالهجوم الروسي على أوكرانيا "كارثة استراتيجية مروّعة لبوتين"، حسب مسؤول أمريكي.
ألقت روسيا رسميا باللوم على جنودها في هجوم أوكراني دام أوقع ما لا يقل عن 89 قتيلا، فيما أكدت كييف ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.
بعد أسابيع من التهديد، بوتين يرد على تحديد سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد شهر تقريبا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين، وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة "الضغوط" الغربية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول