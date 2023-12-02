اقتراب البرد: نصائح تساعدك على تجنب الإصابة بالعدوى

مع اقتراب دخول فصل الشتاء تزداد حالات المرض بالزكام والالتهابات الفيروسية. لكن اتباع بعض النصائح بمجرد الشعور بنزلة البرد قد تقيك من العدوى. كيف ذلك؟

غالبًا ما يجلب موسم البرد ضيوفًا غير مرغوب فيهم مثل: السعال وسيلان الأنف وبحة الصوت. فهل تعني ظهور هذه الأعراض أن الزكام قد تمكن من الجسم؟ كلا، لأن هناك عدة طرق تجعلك تتصدى للعدوىرغم ظهور هذه الأعراض. فما هي؟

شاي الزنجبيل: يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يمنع تكاثر الفيروسات، كما يؤكد مستشفى جامعة فرايبورغ الألمانية. فشاي الزنجبيل الدافئ مع العسل، والذي له أيضًا تأثير مضاد للالتهابات، يقوي جهاز المناعة بشكل طبيعي.

النوم الكافي: يحتاج الجسم إلى الراحة لكي يتجدد. لذلك عليك أن تكافئ نفسك بالنوم الكافي لتقوية جهازك المناعي وتعبئة دفاعاتك.

فيتامين سي: اعتمد على الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل البرتقال والليمون والفلفل لأن فيتامين سي يقوي جهاز المناعة ويدعم الجسم في مكافحة فيروسات البرد. ويعتبر فيتامين سي من أقوى مضادات الأكسدة وله تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، كما ذكرت صحيفة الأطباء الرياضيين. حسب ما جاء في موقع 24vita.de الألماني.

استنشاق البخار مع الزيوت العطرية: استنشاق البخار مع بضع قطرات من الزيوت العطرية مثل الكافور. فهذا الأمر لا يخفف الأعراض فحسب، بل له أيضًا تأثير مضاد للفيروسات. وكما تفيد البوابة المتخصصة Thieme، فإن ليس فقط الزيوت الأساسية من الكافور هي الفعالة ضد الفيروسات بل زيت شجرة الشاي أيضًا.

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اجراءات النظافة: المواظبة على غسل اليدين بانتظام يساعد على منع انتشار الفيروسات. وبهذه الطريقة، يمنع أي شخص مريض نفسه أيضًا من مسح مسببات الأمراض الإضافية على وجهه بيديه.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق: المشي في الهواء الطلق ينشط الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة. تأكد من ارتداء الملابس المناسبة لحماية نفسك من البرد.

أكياس البصل ضد السعال: ضع شريحة بصل بجوار سريرك. يمكن للزيوت الأساسية المنطلقة أن تنظف الجهاز التنفسي وتخفف الرغبة في السعال. وفق ما جاء في موقع 24vita.de الألماني.

هـ.د