اقتحام مبنى البرلمان العراقي.. الخلفيات والرسائل

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أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد وسط أزمة سياسية حادة.. فما الخلفيات؟ وما الرسائل؟
انتشر متظاهرون في أروقة البرلمان العراقي وهم يهتفون بشعارات لدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. الصدر خاطب أنصاره بالقول: "القوم يتآمرون عليكم".
في استعراض جديد للقوة ورفضا لمرشح الإطار التنسيقي المدعوم من إيران لمنصب رئيس الوزراء اقتحم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري مبنى البرلمان. وبعد أن خاطبهم الصدر قائلا "وصلت رسالتكم" انسحب المتظاهرون.
تلقى مجلس القضاء الأعلى في العراق طلباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تسريبات زادت من القلق السياسي في ظل غياب حكومة جديدة وشلل يصيب الدولة.
مقتدى الصدر يوجه انتقادا لما وصفه "رفض" الرئيس العراقي برهم صالح التوقيع على تجريم التطبيع مع إسرائيل، بينما أعلنت الرئاسة في بيان ان الرئيس أمر بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة. ما هدف الصدر من مهاجمة الرئيس؟
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