اقتحام مبنى البرلمان العراقي.. الخلفيات والرسائل

مقتدى الصدر يهاجم الرئيس برهم صالح

مقتدى الصدر يوجه انتقادا لما وصفه "رفض" الرئيس العراقي برهم صالح التوقيع على تجريم التطبيع مع إسرائيل، بينما أعلنت الرئاسة في بيان ان الرئيس أمر بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة. ما هدف الصدر من مهاجمة الرئيس؟