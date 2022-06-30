 اقتحام مبنى البرلمان العراقي.. الخلفيات والرسائل | مسائية DW | DW | 27.07.2022

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مسائية DW

اقتحام مبنى البرلمان العراقي.. الخلفيات والرسائل

أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد وسط أزمة سياسية حادة.. فما الخلفيات؟ وما الرسائل؟

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