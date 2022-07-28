اقتحام الخضراء والبرلمان .. ماذا يريد الصدر؟  

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جاء اقتحام انصار مقتدى الصدر للبرلمان العراقي، كاستعراض جديد لقوّة زعيم التيار الصدري، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين. لكن هل للصدر حجج واقعية للاعتراض على المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني؟
ضيف الفقرة:
أبو فراس الحمداني
جاء اقتحام انصار مقتدى الصدر للبرلمان العراقي، كاستعراض جديد لقوّة زعيم التيار الصدري، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين. لكن هل للصدر حجج واقعية للاعتراض على المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني؟
انتشر متظاهرون في أروقة البرلمان العراقي وهم يهتفون بشعارات لدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. الصدر خاطب أنصاره بالقول: "القوم يتآمرون عليكم".
في استعراض جديد للقوة ورفضا لمرشح الإطار التنسيقي المدعوم من إيران لمنصب رئيس الوزراء اقتحم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري مبنى البرلمان. وبعد أن خاطبهم الصدر قائلا "وصلت رسالتكم" انسحب المتظاهرون.
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