العراق اليوم

اقتحام الخضراء والبرلمان .. ماذا يريد الصدر؟

جاء اقتحام انصار مقتدى الصدر للبرلمان العراقي، كاستعراض جديد لقوّة زعيم التيار الصدري، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين. لكن هل للصدر حجج واقعية للاعتراض على المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني؟

الاستماع للتقرير الصوتي 60:00 اقتحام الخضراء والبرلمان .. ماذا يريد الصدر؟

ضيف الفقرة: أبو فراس الحمداني



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