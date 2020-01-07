اقبال كبير للسوريين على تعلم اللغة الروسية في المدارس

يتطلع الكثير من الشبان في سوريا إلى دراسة اللغة الروسية من أجل السفر إلى روسيا أو العمل في شركات روسية يتوقعون ظهورها في بلادهم في المستقبل. ويقدر عدد الطلاب الذين يتعلمون الروسية في المدارس في الوقت الحالي بحوالي 24 ألف شاب.

وتولدت هذه التطلعات بعد أن تدخلت موسكو في عام 2015 لمساعدة النظام السوري في الحرب الدائرة في البلاد.

وحسب رضوان رحال، أحد منسقي اللغة الروسية في وزارة التربية السورية، فإن الطلب على تعلم اللغة الروسية في تزايد. وأضافت وزارة التعليم السورية اللغة الروسية كلغة أجنبية اختيارية في المدارس بعد الإنجليزية أو الفرنسية في عام 2014.

ويحضر خريجو الأدب الروسي العازمون على العمل في مجال تدريس اللغة الروسية دورات خاصة تحت إشراف خبراء من موسكو.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوريا أمس الثلاثاء (7 يناير / كانون الثاني 2020 ) للمرة الثانية منذ تدخل موسكو الحاسم، واجتمع مع الأسد في دمشق.

وبفضل الدعم الروسي والإيراني للأسد استعاد غالبية الأراضي التي خسرها تقريبا من المعارضين المسلحين الذين حاولوا الإطاحة به في حرب نجمت عن حملة قمع ضد احتجاجات المعارضة قبل حوالي تسع سنوات.

ع.ع /ف.ي (رويترز)