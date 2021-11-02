افغانستان: سوء الرعاية الصحية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعاني أفغانستان منذ زمن طويل من سوء الرعاية الصحية، وليس فقط منذ تسلم طالبان الحكم.
فالعديد من منظمات الإغاثة الدولية تركت عملها هناك قبل شهور عدة.
دي دبليو زارت إحدى العيادات في إقليم قندهار.
بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟
لأول يظهر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده للعلن، وذلك في تجمع بمدرسة قرآنية في قندهار. وكانت العديد من الشائعات قد حامت حول مصيره بين ما اعتبره مقتولاً، وآخرون رجحوا اختباءه في باكستان.
قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
أكد متحدث باسم طالبان أن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول