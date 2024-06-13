افتتاح يورو 2024 ـ ألمانيا تتطلع لانطلاقة قوية أمام اسكتلندا

يتطلع المنتخب الألماني لانطلاقة قوية يستعيد من خلالها هيبته في انتظار وضع الخطوة الأولى في طريق استعادة أمجاده عندما يواجه منتخب اسكتلندا في افتتاح منافسات النسخة الـ17 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024.

تنطلق نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2024) في ألمانيا بمباراة المنتخب الألماني مع نظيره الأسكتلندي. ويتسلح المنتخب الألماني بعاملي الأرض والجمهور في ظل إقامة المباراة على ملعب نادي بايرن ميونيخ "أليانز أرينا" الذي تبلغ سعته الجماهيرية نحو 75 ألف متفرج. ويدخل أبطال أوروبا ثلاث مرات منافسات يورو 2024 بطموحات مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الساعي لإعادة الهيبة للمنتخب الألماني بعد خروجه من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022 إضافة للخروج من دور الـ16 في النسخة الأخيرة يورو 2020.

وتولى ناغلسمان المسؤولية في أيلول/ سبتمبر الماضي بعقد يمتد حتى انتهاء منافسات يورو 2024، ولكن بعدما تحسنت النتائج تحت قيادته مدد الاتحاد الألماني عقده حتى كأس العالم .2026 وفي بداية مسيرته تخبط ناغلسمان بنتائج متذبذبة مثل التعادل مع المكسيك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ثم خسارتين متتاليتين أمام تركيا والنمسا في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنه انتفض بفوزين كبيرين أمام فرنسا وهولندا وديا في آذار/ مارس الماضي.

توليفة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة

وقبل أيام قليلة من انطلاق منافسات يورو 2024 تعادل المنتخب الألماني في مباراة ودية مع أوكرانيا (0/0) وكان الأقرب إلى الفوز، فيما فاز على اليونان بنتيجة (2/1). وبخلاف عاملي الأرض والجمهور يتسلح منتخب ألمانيا بعناصر الخبرة في مختلف صفوف الفريق مثل مانويل نوير حارس المرمى وقائد الفريق وزميليه في بايرن ميونخ توماس مولر وجوشوا كيميش إضافة إلى ثنائي ريال مدريد أنطونيو روديغر وتوني كروس الذي تراجع عن قراره باعتزال اللعب الدولي قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بانتهاء مشوار الألمان في يورو .2024

يأمل ناغلسمان أيضا في الاستفادة من العناصر الشابة مثل جمال موسيالا وفلوريان فيرتس صورة من: Helge Prang/GES/picture alliance

وانضم في اللحظات الأخيرة إيمري جانلاعب وسط بوروسيا دورتموند مكان الشاب ألكسندر بافلوفيتش الذي خرج من القائمة بسبب الإصابة، ويبقى إلكاي غوندوغان لاعب وسط برشلونة ركيزة مهمة أيضا في الكتيبة الألمانية.

ويأمل ناغلسمان أيضا في الاستفادة من العناصر الشابة كاي هافيرتس مهاجم أرسنال وجمال موسيالا وليروي ساني ثنائي بايرن ميونخ، وكذلك الثلاثي يوناتان تاه وفلوريان فيرتز وروبرت أندريش الذين توهجوا بشدة في الموسم التاريخي لفريق باير ليفركوزن بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

اسكتلندا تسعى لتحقيق المفاجأة

في المقابل يسعى منتخب اسكتلندا بقيادة مدربه ستيف كلارك لتحقيق مفاجأة في افتتاح يورو 2024 أو الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل تساعده في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور الثاني، وذلك قبل مواجهة سويسرا والمجر في الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة الأولى.

ويرتكز كلارك على عدد من الأسلحة البارزة في صفوف المنتخب الأسكتلندي مثل قائد الفريق أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، وسكوت ماكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، وكيران تيرني مدافع ريال سوسيداد الإسباني، وجون ماكجين نجم أستون فيلا رابع ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

يرتكز كلارك على عدد من الأسلحة البارزة في صفوف المنتخب الأسكتلندي مثل قائد الفريق أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي صورة من: Neil Hanna/Sportimage Photo/Newscom/picture alliance

ولكن لا تبدو نتائج منتخب اسكتلندا في مبارياته الودية مبشرة حيث خسر برباعية أمام هولندا ثم بهدف أمام أيرلندا الشمالية في آذار/ مارس الماضي، بينما اكتفى بالفوز بهدفين على جبل طارق والتعادل (2/2) مع فنلندا قبل أيام قليلة من بطولة أمم أوروبا 2024.

لمن تميل كفة المواجهات السابقة؟

وتبدو كفة منتخب ألمانيا الأرجح لاعتبارات عديدة منها الفوارق الفنية والتاريخية الكبيرة، فالألمان أبطال أوروبا ثلاث مرات في أعوام 1972 و1980 و1996 وأبطال العالم أربع مرات في 1954 و1974 و1990 و.2014

في المقابل لم يسبق لمنتخب اسكتلندا أن تجاوز الدور الأول في 8 مشاركات سابقة بكأس العالم، كما عجز أيضا عن الوصول للأدوار الإقصائية في ثلاث مشاركات سابقة ببطولة أمم أوروبا. كما يتفوق المنتخب الألماني بشكل كاسح في المواجهات المباشرة محققا 8 انتصارات مقابل 5 تعادلات، بينما كان الفوز من نصيب اسكتلندا 4 مرات آخرها في مباراة ودية أقيمت في نيسان/ أبريل 1999.

وسيلتقي المنتخبان الألماني والأسكتلندي للمرة الثانية في بطولة أوروبا، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الألمان بهدفين لكارل هاينز ريدل وستيفان إيفنبرغ ضمن منافسات المجموعة الثانية بنسخة البطولة في عام 1992.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)