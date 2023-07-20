افتتاح مونديال السيدات على وقع حادثة إطلاق نار في أوكلاند

افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي، بطل العالم سابقاً، منافسات بطولة كأس العالم للسيدات اليوم الخميس (20 تموز/يوليو 2023) في أوكلاند، بعد حفل افتتاح قصير ودقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق من اليوم في المدينة.

وشهد الحفل القصير الذي أقيم بإستاد إدين بارك، الاحتفاء بالسكان الأصليين للدولتين المضيفتين أستراليا ونيوزيلندا في بؤرة الأحداث، وقام المغنيان بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة "دو إيت أجين".

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني أن طاقماً مكوناً من أكثر من 240 فناناً أسعد الحشد الذي حطم الأرقام القياسية بالاحتفال المبهج بالمرأة في الرياضة والمضيفين المشاركين لهذه البطولة التاريخية والمنتظرة بفارغ الصبر.

لقطة مبهرة من حفل الافتتاح

بدأ الحفل بمقطع فيديو أخذت فيه أستراليا ونيوزيلندا شكلهما الأسطوري. تُصوَّر فيه الجزيرة الشمالية الأخيرة تقليدياً على أنها سمكة راي عملاقة، يصطادها ديمي الإله الماوي من المحيط، في حين يقال إن المناظر الطبيعية الأسترالية تم إحيائها من خلال ثعبان قوس قزح الذي خصب الأرض أثناء تحركها.

تم بعد ذلك عُرض الجمال الطبيعي لكل أمة بكل روعتها قبل نداء الباو - أغنية ماوري تقليدية - من قبل ممثل القبيلة التي لها سلطة على الأرض التي يقع عليها ملعب إيدين بارك.

بعد ذلك، تحول التركيز من المضيفين المشاركين إلى 32 دولة متنافسة، مع "رقصة موحدة" يؤديها راقصون بأزياء فريدة تصور كل لون من ألوان الفرق، ثم قام بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة.

وتم تقديم كأس البطولة قبل أن يبدأ الفريقان أكبر بطولة كأس عالم للسيدات حتى الآن، والتي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها من 24 منتخبا، في نسخة 2019 بفرنسا، إلى 32 منتخباً.

افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي، بطل العالم سابقاً، منافسات بطولة كأس العالم للسيدات

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الإيرلندي في المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي.

ويعد المنتخب الأمريكي، حامل اللقب في آخر نسختين والفائز باللقب أربع مرات، هو المرشح الأبرز لنيل اللقب، كما يعتبر المنتخب الألماني الفائز باللقب مرتين والمنتخب الإنجليزي الفائز ببطولة أوروبا الأخيرة أبرز المرشحين الآخرين.

وبدأت بطولة كأس العالم، التي تستمر حتى 20 آب/أغسطس، بعد أن حدثت واقعة إطلاق نار في وقت سابق من اليوم والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم المسلح المشتبه به، وإصابة خمسة أشخاص آخرين. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الحادث أن المباراة الافتتاحية ستقام في موعدها، وقرر الوقوف دقيقة صمت قبل بداية اللقاء في إدين بارك.

ويأتي مونديال السيدات على وقع تطور تاريخي في الكرة النسائية، لا سيما في ارتفاع منسوب الاحتراف في كل بقع العالم، وسط دعوات اللاعبات لإنصافهن واعتماد معايير المساواة مع الرجال.

وقالت اللاعبة الأمريكية ميغان رابينو، التي تعد رمزاً عالمياً في كرة القدم النسائية: "أشعر بفرصة حقيقية للتغلب على تأثير وسائل الإعلام والتسويق على الاقتصاد العالمي حول هذه الرياضة". تشارك رابينو في كأس العالم للمرة الرابعة والأخيرة وهي في الثامنة والثلاثين من عمرها وتهدف مع الولايات المتحدة للفوز باللقب الثالث على التوالي، وهو رقم قياسي.

وتشهد النسخة الحالية باكورة مشاركات منتخبات عدّة أمثال هايتي والمغرب التي تعد الدولة العربية الوحيدة المُشاركة.

يترافق ذلك مع زيادة الامتيازات المقدمة من فيفا: 152 مليون دولار وعدت بها الفرق، أي أكثر بثلاث مرات من عام 2019 وعشر مرات أكثر من عام 2015؛ ومبلغ لا يقل عن 30 ألف دولار مضمون لكل لاعبة على حدة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)