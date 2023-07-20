 افتتاح مونديال السيدات على وقع حادثة إطلاق نار في أوكلاند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.07.2023

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رياضة

افتتاح مونديال السيدات على وقع حادثة إطلاق نار في أوكلاند

افتتحت نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنرويج ضمن المجموعة الأولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.

جرى في حفل الافتتاح الاحتفاء بالسكان الأصليين للدولتين المضيفتين أستراليا ونيوزيلندا (20.07.2023)

جرى في حفل الافتتاح الاحتفاء بالسكان الأصليين للدولتين المضيفتين أستراليا ونيوزيلندا

افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي، بطل العالم سابقاً، منافسات بطولة كأس العالم للسيدات اليوم الخميس (20 تموز/يوليو 2023) في أوكلاند، بعد حفل افتتاح قصير ودقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق من اليوم في المدينة.

وشهد الحفل القصير الذي أقيم بإستاد إدين بارك، الاحتفاء بالسكان الأصليين للدولتين المضيفتين أستراليا ونيوزيلندا في بؤرة الأحداث، وقام المغنيان بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة "دو إيت أجين".

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني أن طاقماً مكوناً من أكثر من 240 فناناً أسعد الحشد الذي حطم الأرقام القياسية بالاحتفال المبهج بالمرأة في الرياضة والمضيفين المشاركين لهذه البطولة التاريخية والمنتظرة بفارغ الصبر.

لقطة مبهرة من حفل الافتتاح

لقطة مبهرة من حفل الافتتاح

بدأ الحفل بمقطع فيديو أخذت فيه أستراليا ونيوزيلندا شكلهما الأسطوري. تُصوَّر فيه الجزيرة الشمالية الأخيرة تقليدياً على أنها سمكة راي عملاقة، يصطادها ديمي الإله الماوي من المحيط، في حين يقال إن المناظر الطبيعية الأسترالية تم إحيائها من خلال ثعبان قوس قزح الذي خصب الأرض أثناء تحركها.

تم بعد ذلك عُرض الجمال الطبيعي لكل أمة بكل روعتها قبل نداء الباو - أغنية ماوري تقليدية - من قبل ممثل القبيلة التي لها سلطة على الأرض التي يقع عليها ملعب إيدين بارك.

 بعد ذلك، تحول التركيز من المضيفين المشاركين إلى 32 دولة متنافسة، مع "رقصة موحدة" يؤديها راقصون بأزياء فريدة تصور كل لون من ألوان الفرق، ثم قام بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة.

وتم تقديم كأس البطولة قبل أن يبدأ الفريقان أكبر بطولة كأس عالم للسيدات حتى الآن، والتي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها من 24 منتخبا، في نسخة 2019 بفرنسا، إلى 32 منتخباً.

افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي، بطل العالم سابقاً، منافسات بطولة كأس العالم للسيدات

افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي، بطل العالم سابقاً، منافسات بطولة كأس العالم للسيدات

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الإيرلندي في المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي.

ويعد المنتخب الأمريكي، حامل اللقب في آخر نسختين والفائز باللقب أربع مرات، هو المرشح الأبرز لنيل اللقب، كما يعتبر المنتخب الألماني الفائز باللقب مرتين والمنتخب الإنجليزي الفائز ببطولة أوروبا الأخيرة أبرز المرشحين الآخرين.

مختارات

بعد أشهر من الجدل الذي أثاره المنتخب الألماني لكرة القدم للرجال المشارك في مونديال قطر بارتداء شارة "حب واحد"، قررت سيدات ألمانيا المشاركات في مونديال سيدات العالم دعم وقف العنف ضد المرأة.

أكدت مارتينا فوس تكلنبرغ مدربة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم أن فريقها لا يشعر بأنه يقع على عاتقه مسؤولية تعويض الجماهير عن الأداء المتواضع لمنتخب الرجال، خلال مشاركته في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزلندا.

في حوار حصري مع DW عربية تتحدث قائدة المنتخب المغربي للسيدات غزلان الشباك عن طموحات المغرب في كأس العالم للسيدات وعن القفزة النوعية التي حققتها كرة القدم النسائية بالمغرب مؤخرا. الشباك وعدت بمفاجآت من قبل "لبؤات الأطلس".

وبدأت بطولة كأس العالم، التي تستمر حتى 20 آب/أغسطس، بعد أن حدثت واقعة إطلاق نار في وقت سابق من اليوم والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم  المسلح المشتبه به، وإصابة خمسة أشخاص آخرين. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الحادث أن المباراة الافتتاحية ستقام في موعدها، وقرر الوقوف دقيقة صمت قبل بداية اللقاء في إدين بارك.

ويأتي مونديال السيدات على وقع تطور تاريخي في الكرة النسائية، لا سيما في ارتفاع منسوب الاحتراف في كل بقع العالم، وسط دعوات اللاعبات لإنصافهن واعتماد معايير المساواة مع الرجال.

وقالت اللاعبة الأمريكية ميغان رابينو، التي تعد رمزاً عالمياً في كرة القدم النسائية: "أشعر بفرصة حقيقية للتغلب على تأثير وسائل الإعلام والتسويق على الاقتصاد العالمي حول هذه الرياضة". تشارك رابينو في كأس العالم للمرة الرابعة والأخيرة وهي في الثامنة والثلاثين من عمرها وتهدف مع الولايات المتحدة للفوز باللقب الثالث على التوالي، وهو رقم قياسي.

وتشهد النسخة الحالية باكورة مشاركات منتخبات عدّة أمثال هايتي والمغرب التي تعد الدولة العربية الوحيدة المُشاركة.

يترافق ذلك مع زيادة الامتيازات المقدمة من فيفا: 152 مليون دولار وعدت بها الفرق، أي أكثر بثلاث مرات من عام 2019 وعشر مرات أكثر من عام 2015؛ ومبلغ لا يقل عن 30 ألف دولار مضمون لكل لاعبة على حدة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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    ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا

    تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."

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    أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."

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    جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.

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    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.

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    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا

    أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".

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    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا

    "أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Cheyna Matthews

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا

    عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Vanina Correa

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين

    سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.


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