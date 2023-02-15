افتتاح مهرجان برلين السينمائي بتصفيق حار لأوكرانيا واحتجاجات إيران

في افتتاح النسخة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) مساء اليوم الخميس (16 فبراير/ شابط 2023)، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء عاطفيا إلى صانعي الأفلام والفنانين من أجل دعم بلاده في مواجهة الهجوم الروسي عليها والذي بدأ في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وفي كلمته التي ألقاها عبر الفيديو في حفل افتتاح المهرجان، تسائل زيلينسكي: "هل يمكن أن يبتعد الفن عن السياسة؟"، مشيرا إلى أن هذا السؤال عاد مرة أخرى ليكون شديد الأهمية.

ووعد القائمون على المهرجان ووزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت بالتضامن مع أوكرانيا. وصفق الجمهور وقوفا للرئيس الأوكراني. وأكد زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق، في خطابه أن السينما والأفلام يمكنها أن تتجاوز الحواجز سواء الحواجز الحقيقية أو الأيدولوجية. وذكَّر بفيلم "فيم فيندرز "السماء فوق برلين" الذي توقع بشكل استباقي نهاية التقسيم الألماني، وقال إن روسيا هي التي تبني اليوم سورا جديدا في أوكرانيا "هذا سور بين الحرية والعبودية".

واتهم زيلينسكي "المعتدين الروس" بارتكاب جرائم حرب وبالقتل والإرهاب وبانتهاج "سياسة الحرب الشاملة"، وقال إنه لا يمكن للفن أن يظل غير مبالٍ لأنه في الصمت سيصبح "صوت الشر وحده أعلى وأكثر إقناعا".

زيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق والرئيس الأوكراني الحالي، يوجه رسالة عبر الفيديو إلى مهرجان برلين السينمائي طالبا دعم بلاده في مواجهة الغزو الروسي

وقبل إلقاء زيلينسكي خطبته عبر الفيديو، تحدث الممثل والمخرج الأمريكي شون بين في حفل الافتتاح حيث يعرض النجم الأمريكي في المهرجان فيلمه الوثائقي عن أوكرانيا والذي يحمل اسم "قوة عظمى". كان بين قد بدأ الفيلم مع زميله آرون كاوفمان في أوكرانيا في بداية 2021، وخلال التصوير بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، وأوضح بين أن الفيلم تغير تماما عما كان مخططا له بعد بدء الحرب.

التعاطف مع المحتجين في إيران

وبالإضافة إلى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، فإن القمع العنيف للحركة الاحتجاجية في إيران هو في بؤرة اهتمام المهرجان أيضا، حيث يسلط الضوء أيضا في البرليناله على حالة الناس في إيران. وقد رفعت العديد من النساء على السجادة الحمراء، بينهم الممثلة الألمانية من أصل إيراني ياسمين طباطبائي، لافتة بيضاء عليها شعار "المرأة حياة حرية". ولفتت الفنانة غلشيفته فرحاني، على خشبة المسرح، الانتباه إلى الأوضاع في بلادها قائلة: "هذا النظام سيسقط". ورد الضيوف عليها بالتصفيق بحفاوة بالغة، بحسب ما نقل موقع "rbb24" الألماني.

على السجادة الحمراء في البرليناله دعم للمحتجين في إيران من خلال رفع شعار "المرأة حياة حرية"

كلاوديا روت: الفن والسياسة لا يعيقان بعضهما البعض

وفي كلمتها في افتتاح المهرجان وزيرة الدولة للثقافة كلاوديا روت على أهمية الثقافة في فترات الحرب والأزمة، وقالت إن من "يصور أفلاما ويعرض أفلاما في الفترات المظلمة، فإنه يقاوم انعدام الحرية في جميع أنحاء العالم". وأشارت إلى نضال النساء في إيران وأفغانستان وضحايا الزلزال في سوريا وتركيا والشعب المهدد من الحرب في أوكرانيا.

وتابعت روت أن مهرجان البرليناله يضمن أن "الفن والسياسة لا يعيقان بعضهما البعض، وأيضا لا يغيبان عن بال بعضهما البعض".

ويعد برليناله، إلى جانب مهرجان "كان" و"فينسيا"، أكبر المهرجانات السينمائية على مستوى العالم. وتستمر فعاليات النسخة الحالية من المهرجان في برلين في الفترة بين السادس عشر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري. وتم اختيار الفيلم الكوميدي "هي أتت إليّ" للمخرجة ريبيكا ميلر ليكون فيلم الافتتاح في المهرجان.