افتتاح منشأة تحاكي سطح القمر في مدينة كولونيا الألمانية

افتتحت وكالة الفضاء الأوروبية ومركزُ الرحلات الجوية والفضائية الألماني منشأة تدريب تحاكي بيئة القمر في مدينة كولونيا الألمانية. فكيف تم تجهيز هذه المنشأة الجديدة؟

افتتحت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومركز الرحلات الجوية والفضائية الألماني (DLR)، يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول في مدينة كولونيا (كولن) الألمانية، منشأةً تدريبيةً خاصة برواد الفضاء. ووفق موقع مجلة "شتيرن"، تعد هذه المنشأة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وفق وكالة الفضاء الأوروبية، تتكون المنشأة المسماة "لونا" من قاعة تبلغ مساحتها حوالي 700 متر مربع، حيث تم تصميمها بحيث تحاكي سطح القمر وذلك باستخدام رمال وصخور خاصة. ويمكن لرواد الفضاء التدرب هناك على اقيام بمهام مستقبلية.

وتقع المنشأة الموجودة في موقع وكالة الفضاء الأوروبية في مدينة كولونيا بجوار مركز رواد الفضاء الأوروبي مباشرة، حيث يتدرب رواد الفضاء لمهماتهم الفضائية.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، يوم الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول إن افتتاح المنشأة الجديدة يعد "خطوة هامة" في أبحاث الفضاء الأوروبية. وتضع "لونا" القارة الأوروبية "في طليعة" مجال استكشاف القمر، كما ستعمل على تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.

جهزت منشأة التدريب بصخور ورمال شبيهة لتلك الموجودة على سطح القمر صورة من: PAU BARRENA/AFP

ووفق وكالة الفضاء الأوروبية، فإن منشأة "لونا" تفتح أبوابها أمام خبراء من منظمات فضائية أخرى مثل وكالة ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من المؤسسات والشركات البحثية.

وتمتلئ القاعة المجهزة بأحدث التقنيات، بـ 900 طن من الرمال الخاصة التي تحاكي خصائص رمال القمر. كما تتوفر المنشأة الاصطناعية الجديدة على أنظمة للإضاءة يمكنها محاكاة ظروف الإضاءة الخاصة على سطح القمر.

إ.م