 افتتاح مطعم للنساء في كابول | DW الأخبار | DW | 23.04.2023

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DW الأخبار

افتتاح مطعم للنساء في كابول

تدهور أوضاع النساء في أفغانستان في ظل حكم طالبان.

المزيد من المركز الإعلامي

أعيد فتح الجامعات في أفغانستان، لكن للرجال فقط، أما النساء فقد صادرت حركة طالبان حقهن في التعليم.

أعيد فتح الجامعات في أفغانستان - ولكن للرجال فقط 06.03.2023

15.02.2023, Berlin+++ Eine junger Mann hängt eine Kamera beim Filmfestival Berlinale am Potsdamer Platz auf. Die 73. Berlinale findet vom 16.02. bis 26.02.2023 statt.

البرليناله.. مخرجات ألمانيات يتناولن قضية حقوق المرأة في إيران 18.02.2023

أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة 26.03.2023

بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة 28.01.2023

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده تعتزم تسليم دبابات أبرامز لألمانيا في الأسابيع القادمة لتدريب الأوكرانيين.

الحلفاء الغربيون يؤكدون على دعمهم لأوكرانيا عسكريًا 22.04.2023

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبايس إكس” المُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه.

انفجار أكبر صاروخ في العالم بعد دقائق من إطلاقه 21.04.2023

لأول مرة في التاريخ المسجل تفقد أعلى القمم في أوروبا كل ثلوجها في صيف 2022 نتيجة لتغير المناخ

لأول مرة في التاريخ المسجل تفقد أعلى القمم في أوروبا كل ثلوجها في صيف 2022 نتيجة لتغير المناخ 21.04.2023

ارتفاع معدل النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا إلى نسبة 30 في المائة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق

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بعثة الأمم المتحدة ترفض الرضوخ لقرار طالبان بمنع النساء من العمل 11.04.2023

طلبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان من جميع موظفيها الأفغان عدم الذهاب إلى مكاتبهم، بعد قرار حكومة طالبان منع عمل النساء في البعثة. وأكدت أنها بدأت عملية مراجعة لعملياتها.

ILLUSTRATION - Ein Mann greift am 24.04.2017 in Ebenhofen (Bayern) nach einer Frau, von beiden sind nur die Schatten zu sehen. (zu dpa-Meldung: «Neue Kriminalstatistik: Mehr Gewalttaten» vom 24.04.2017) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

الأمم المتحدة: ملايين النساء لا يملكن حرية التصرف بأجسادهن 19.04.2023

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ملايين النساء حول العالم محرومات من حقهن في حرية التصرف بأجسادهن عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية، داعيًا الحكومات إلى احترام هذا الحق.

Sakineh, who lost a grandchild at birth, sits with her grandchildren inside her house in Foladi Valley in Bamiyan, Afghanistan, March 2, 2023. Aziza Rahimi, 35, Sakineh’s daughter-in-law, stumbled while bleeding for two hours to her in-laws' house after her husband was unable to find a car or ambulance to take them to hospital, she gave birth but the baby died shortly after. It was too hard for me when I lost my baby, as a mother I nurtured the baby in my womb for 9 months but then I lost him, it is too painful, she said. REUTERS/Ali Khara SEARCH KHARA MIDWIVES FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

برنامج الإجلاء الألماني لم يجل أحدا.. والأفغان يهربون من موت إلى آخر! 21.04.2023

أعلن المسؤولون مؤخرًا أن البرنامج الرائد الذي أعلنته الحكومة الألمانية أواخر 2022 لم يُجلِ فعليًا أي شخص من أفغانستان، بينما تم تعليق إصدار التأشيرات والرحلات الجوية مؤقتًا من هناك إلى ألمانيا.

In this image provided by the U.S. Marine Corps, evacuees wait to board a Boeing C-17 Globemaster III during an evacuation at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug. 30. 2021. (Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps via AP)

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إدارة بايدن تصدر ملخصا للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان ألقى معظمها اللوم على سلفه دونالد ترامب في الانسحاب الفوضوي عام 2021، فيما رفض الجمهوريون الاتهام معتبرين أن الإدارة الحالية هي من وراء هذا الإخفاق.