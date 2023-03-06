افتتاح مطعم للنساء في كابول

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تدهور أوضاع النساء في أفغانستان في ظل حكم طالبان.
طلبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان من جميع موظفيها الأفغان عدم الذهاب إلى مكاتبهم، بعد قرار حكومة طالبان منع عمل النساء في البعثة. وأكدت أنها بدأت عملية مراجعة لعملياتها.
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ملايين النساء حول العالم محرومات من حقهن في حرية التصرف بأجسادهن عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية، داعيًا الحكومات إلى احترام هذا الحق.
أعلن المسؤولون مؤخرًا أن البرنامج الرائد الذي أعلنته الحكومة الألمانية أواخر 2022 لم يُجلِ فعليًا أي شخص من أفغانستان، بينما تم تعليق إصدار التأشيرات والرحلات الجوية مؤقتًا من هناك إلى ألمانيا.
إدارة بايدن تصدر ملخصا للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان ألقى معظمها اللوم على سلفه دونالد ترامب في الانسحاب الفوضوي عام 2021، فيما رفض الجمهوريون الاتهام معتبرين أن الإدارة الحالية هي من وراء هذا الإخفاق.
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