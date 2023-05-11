افتتاح مصنع يعمل بالروبوتات في البصرة

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افتتاح مصنع للمواد الإنشائية في البصرة في جنوب العراق. وأهم ما يميز المصنع الجديد هو أن عمليات الإنتاج تنفذ من قبل روبوتات متطورة مستوردة من ألمانيا.
تقادم البنية التحتية، أنظمة ري قديمة، غياب أنظمة سيطرة، سوء أنظمة الصرف الصحي، واستعمال مياه دجلة والفرات كورقة ضغط من قبل الجوار على بغداد. من أين تبدأ بلاد ما بين النهرين للبقاء على قيد الحياة؟
غداة عودة دمشق لجامعة الدول العربية وفي غارتين نادرتين من نوعهما داخل سوريا، قصف الأردن بالطيران مصنع مخدرات وقتل تاجر مخدرات مع سبعة من أفراد عائلته في جنوب سوريا.
على الرغم من منعها في عدد من البلدان ومنها العراق في فترة حكم صدام، إلا أن لعبة عراك الديكة لا زالت تحظى بشعبية كبيرة في جنوب العراق. وبالأخص بين كبار السن.. فما الذي يحول دون تجريم لعبة تنتهك حقوق الحيوان؟
أمام جماهير غفيرة بإستاد البصرة، نجح المنتخب العراقي في حجز بطاقة نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، بعدما فاز على منتخب قطر بهدفين لهدف. وسيواجه أسود الرافدين في النهائي الفائز من لقاء عُمان والبحرين.
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