 افتتاح مصنع يعمل بالروبوتات في البصرة | DW الأخبار | DW | 22.05.2023

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DW الأخبار

افتتاح مصنع يعمل بالروبوتات في البصرة

افتتاح مصنع للمواد الإنشائية في البصرة في جنوب العراق. وأهم ما يميز المصنع الجديد هو أن عمليات الإنتاج تنفذ من قبل روبوتات متطورة مستوردة من ألمانيا.

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A man walks on cracked and dried up soil in the Hawiza marsh near the city of al-Amarah in southern Iraq on July 27, 2022. - The reputed home of the biblical Garden of Eden, Iraq's swamplands have been battered by three years of drought and low rainfall, as well as reduced river flows from neighbouring Turkey and Iran. Vast expanses of the Huwaizah Marshes, which straddle Iraq's border with Iran, and the touristic Chibayish Marshes, have now become cracked ground, smattered with yellowing shrubs. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

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