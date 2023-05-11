افتتاح مصنع يعمل بالروبوتات في البصرة

"عراك الديكة" لعبة قديمة حُظرت لقساوتها..ما تزال تُمارس في البصرة !

على الرغم من منعها في عدد من البلدان ومنها العراق في فترة حكم صدام، إلا أن لعبة عراك الديكة لا زالت تحظى بشعبية كبيرة في جنوب العراق. وبالأخص بين كبار السن.. فما الذي يحول دون تجريم لعبة تنتهك حقوق الحيوان؟