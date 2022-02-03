افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بكين وسط مقاطعة دبلوماسية غربية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
افتتحت في العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في نسختها الرابعة والعشرين. وعلى الرغم من المقاطعة الدبلوماسية الغربية للدورة حضر 20 زعيم دولة حفل الافتتاح.
انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.
تحت شعار "عالم واحد، بلد واحد" افتتح الرئيس الصيني دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط جو مشحون بالتوترات، ومقاطعة دبلوماسية بسبب الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان، فيما دعا رئيس اللجنة الأولمبية إلى السلام.
يجتمع الرئيس الروسي بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في بكين، حيث من المتوقع أن يقدم الرئيسان عرضا كبيرا لصداقتهما المتنامية في الوقت الذي لاتزال فيه الأزمة الأوكرانية على أشدها. وتعتبر الصين داعمة لروسيا في موقفها.
سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول