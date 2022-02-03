 افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بكين وسط مقاطعة دبلوماسية غربية | DW الأخبار | DW | 04.02.2022

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DW الأخبار

افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بكين وسط مقاطعة دبلوماسية غربية

افتتحت في العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في نسختها الرابعة والعشرين. وعلى الرغم من المقاطعة الدبلوماسية الغربية للدورة حضر 20 زعيم دولة حفل الافتتاح.

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HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

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