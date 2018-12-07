 افتتاح أول متجر عائم في دبي | عالم المنوعات | DW | 07.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

افتتاح أول متجر عائم في دبي

افتتح في مدينة دبي الإماراتية متجر عائم يقدم الكثير من السلع التجارية لمحبي الرياضات المائية ورواد اليخوت والشواطئ. ويحتاج الزبائن إلى زورق للوصول إلى المتجر!

Screenshot logisticsmiddleeast.com

صورة المتجر في عرض البحر.

 

بعد برج خليفة، الذي يُعد الأطول في العالم (828 متراً) وجزر النخيل أكبر ثلاث جزر اصطناعية في العالم، يبدو أن قائمة الابتكارات في الإمارات ترفض أن تتوقف عند نقطة معينة، وتُريد مواصلة رحلة الابتكارات بأفكار أخرى نوعية.

ويأتي الدور اليوم على متجر بحري قبالة شواطئ دبي، فقد أطلقت مؤخراً شركة ماجد الفطيم متجرها البحري الأول، الذي يحمل اسم "Carrefour Bites and More by the Shore"، وأضاف أن هذا المتجر العائم سيلبي احتياجات محبي الرياضات المائية، فضلاً عن رواد اليخوت والشواطئ.

مشاهدة الفيديو 04:50
بث مباشر الآن
04:50 دقيقة

النحت اليدوي بمساعدة الروبوتات

ومن المتوقع ان يفتح المتجر العائم أبوابه أمام الزوار ستة أيام في الأسبوع من العاشرة صباحاً إلى حدود الساعة السادسة مساء ( حسب الأحوال الجوية)، إذ تُوفر منصة "أكوا بود" في عرض البحر حوالي 300 نوعاً من المنتوجات على غرار المشروبات والمواد الغذائية وبعض الأدوية. كما تم اختيار هذه المنتوجات بطريقة تناسب مع حاجيات محبي الرياضات المائية وكذلك الأشخاص، الذين يرتادون الشواطئ.

ر.م/ط.أ

  • Shanghai Turm Shanghai Welt Finanz Zentrum China

    الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

    برج شنغهاي

    في شهر أغسطس، آب تم الانتهاء من البنية الأساسية لبرج شنغهاي بارتفاع نهائي بلغ 580 مترا وعدد طوابق يبلغ 121 طابقا. ومن المخطط أن ينتهي بناء البرج تماما في عام 2014 وعندها سيكون ارتفاعه 630 مترا، وبالتالي سيصبح ثاني أعلى ناطحة سحاب في العالم بعد برج خليفة في دبي. .

  • Fotomontage Shanghai Tower

    الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

    ثلاثة توائم صينية

    يقع برج شنغهاي في منطقة بودونغ بمقاطعة لوجيازوي القلب النابض لعالم المال في شنغهاي. ويجاوره برج مركز المال العالمي وبرج جينماو وتهيمن ناطحات السحاب الثلاثة على شكل المنطقة لدرجة أن جميع المباني المحيطة بها تبدو وكأنها أقزام. .

  • Wolkenkratzer Taipei 101 in Taiwan

    الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

    تايباي 101

    في منطقة شينيى في العاصمة التايوانية يقف برج تايباي 101، الذي استطاع الاحتفاظ بالرقم القياسي لأعلى مبنى في العالم لخمس سنوات كاملة. تم الانتهاء من بناء هذا البرج في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2004. كما أن به أيضا أسرع مصعد في العالم. حيث يقطع هذا المصعد الرحلة من سفح المبنى إلى قمته في أقل من دقيقة.

  • Flash-Galerie Malaysia, Kuala Lumpur Petronas Towers

    الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

    بتروناس، البرجان التوأمان

    حتى الآن يعتبر برجا بتروناس التوأمان في العاصمة الماليزية كوالا لمبور، أعلى برجين توأمين في العالم.بل إنهما كانا أعلى منيان في العالم إلا أنهما فقدا لقبهما لصالح برج تايبيه 101 في عام 2004.

  • Bildergalerie Fernsehtürme Empire State Building New York

    الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

    ناطحة السحاب الأم

    قبل بناء برجي بتروناس كانت أعلى ناطحات السحاب في العالم كله موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبقي مبنى "إمباير ستيت" لمدة 41 عاما أعلى مبنى على وجه الأرض بلا منازع. وحتى اليوم يعد هذا المبنى العريق النموذج الأولي على الإطلاق لناطحة السحاب .

  • Frankfurt am Main Commerzbank-Turm

    الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

    برج كومرتس بنك

    أما أعلى المبانى في ألمانيا فتنتشر في مدينة فرانكفورت على نهر الماين. وأعلاها على الإطلاق هو برج البنك التجاري "كومرتس بنك". يبلغ ارتفاعه 259 مترا وعند إضافة اللاقط الهوائي يبلغ 300 مترا، لكن حتى بهذا الارتفاع لا يدخل هذا البرج ضمن قائمة الـ 100 برج الأعلى على مستوى العالم.

  • Downtown Dubai - Burj Khalifa

    الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

    حامل اللقب؛ برج خليفة

    في شهر يوليو/ تموز عام 2007، تجاوز البناء الأولى لبرج خليفة في دبي ارتفاع برج تايبيه 101 في تايوان، وبذلك أصبح أعلى مبنى في العالم. وبعد ذلك بثلاث سنوات افتتح برج خليفة رسميا. وبسبب ارتفاعه الاستثنائي يمكن لبرج خليفة أن يضيف إلى أرقامه القياسية أرقاما أخرى مثل البرج صاحب المصعد الأطول في العالم والبرج صاحب أعلى مطعم في العالم.

    الكاتب: وان فانغ/ صلاح شرارة


مختارات

"جولة افتراضية" في برج خليفة على غوغل  

رقم قياسي جديد لدبي عبر "أكبر شاشة" في العالم

رقم قياسي جديد في دبي .. هذه المرة تم تركيب أكبر شاشة في العالم. برج خليفة الشهير هو المكان الذي عُلقت عليه الشاشة العملاقة البالغة مساحتها أكثر من 30 ألف متر مربع. (30.12.2014)  

دبي تعتزم بناء برج بحدائق معلقة يفوق ارتفاع برج خليفة

تعتزم مدينة دبي إنشاء برج جديد سيكون الأكبر في العالم وأعلى بقليل من برج خليفة. البرج الجديد، الذي سيكلف مليار دولار، سينافس برج جدة وسيكون له قمة بشرفات دوارة وحدائق موزعة على عدة طوابق مستوحاة من جنائن بابل المعلقة. (11.04.2016)  

الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم

تحاول أمم كثيرة منذ سنوات عديدة التأكيد على قيمتها وإبداعها من خلال بناء مبان شاهقة وناطحات سحاب. وبينما نشأت فكرة ناطحات السحاب في الولايات المتحدة تحتضن قارة آسيا الآن أعلى الأبراج في العالم،وأعلاها موجود في دبي. (07.08.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

النحت اليدوي بمساعدة الروبوتات  

إعلان
Themenbild Facebook

 