افتتاح أول متجر عائم في دبي

بعد برج خليفة، الذي يُعد الأطول في العالم (828 متراً) وجزر النخيل أكبر ثلاث جزر اصطناعية في العالم، يبدو أن قائمة الابتكارات في الإمارات ترفض أن تتوقف عند نقطة معينة، وتُريد مواصلة رحلة الابتكارات بأفكار أخرى نوعية.
ويأتي الدور اليوم على متجر بحري قبالة شواطئ دبي، فقد أطلقت مؤخراً شركة ماجد الفطيم متجرها البحري الأول، الذي يحمل اسم "Carrefour Bites and More by the Shore"، وأضاف أن هذا المتجر العائم سيلبي احتياجات محبي الرياضات المائية، فضلاً عن رواد اليخوت والشواطئ.
ومن المتوقع ان يفتح المتجر العائم أبوابه أمام الزوار ستة أيام في الأسبوع من العاشرة صباحاً إلى حدود الساعة السادسة مساء ( حسب الأحوال الجوية)، إذ تُوفر منصة "أكوا بود" في عرض البحر حوالي 300 نوعاً من المنتوجات على غرار المشروبات والمواد الغذائية وبعض الأدوية. كما تم اختيار هذه المنتوجات بطريقة تناسب مع حاجيات محبي الرياضات المائية وكذلك الأشخاص، الذين يرتادون الشواطئ.
ر.م/ط.أ
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الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم
برج شنغهاي
في شهر أغسطس، آب تم الانتهاء من البنية الأساسية لبرج شنغهاي بارتفاع نهائي بلغ 580 مترا وعدد طوابق يبلغ 121 طابقا. ومن المخطط أن ينتهي بناء البرج تماما في عام 2014 وعندها سيكون ارتفاعه 630 مترا، وبالتالي سيصبح ثاني أعلى ناطحة سحاب في العالم بعد برج خليفة في دبي. .
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الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم
ثلاثة توائم صينية
يقع برج شنغهاي في منطقة بودونغ بمقاطعة لوجيازوي القلب النابض لعالم المال في شنغهاي. ويجاوره برج مركز المال العالمي وبرج جينماو وتهيمن ناطحات السحاب الثلاثة على شكل المنطقة لدرجة أن جميع المباني المحيطة بها تبدو وكأنها أقزام. .
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الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم
تايباي 101
في منطقة شينيى في العاصمة التايوانية يقف برج تايباي 101، الذي استطاع الاحتفاظ بالرقم القياسي لأعلى مبنى في العالم لخمس سنوات كاملة. تم الانتهاء من بناء هذا البرج في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2004. كما أن به أيضا أسرع مصعد في العالم. حيث يقطع هذا المصعد الرحلة من سفح المبنى إلى قمته في أقل من دقيقة.
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الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم
بتروناس، البرجان التوأمان
حتى الآن يعتبر برجا بتروناس التوأمان في العاصمة الماليزية كوالا لمبور، أعلى برجين توأمين في العالم.بل إنهما كانا أعلى منيان في العالم إلا أنهما فقدا لقبهما لصالح برج تايبيه 101 في عام 2004.
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الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم
ناطحة السحاب الأم
قبل بناء برجي بتروناس كانت أعلى ناطحات السحاب في العالم كله موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبقي مبنى "إمباير ستيت" لمدة 41 عاما أعلى مبنى على وجه الأرض بلا منازع. وحتى اليوم يعد هذا المبنى العريق النموذج الأولي على الإطلاق لناطحة السحاب .
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الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم
برج كومرتس بنك
أما أعلى المبانى في ألمانيا فتنتشر في مدينة فرانكفورت على نهر الماين. وأعلاها على الإطلاق هو برج البنك التجاري "كومرتس بنك". يبلغ ارتفاعه 259 مترا وعند إضافة اللاقط الهوائي يبلغ 300 مترا، لكن حتى بهذا الارتفاع لا يدخل هذا البرج ضمن قائمة الـ 100 برج الأعلى على مستوى العالم.
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الصراع على لقب أعلى مبنى في العالم
حامل اللقب؛ برج خليفة
في شهر يوليو/ تموز عام 2007، تجاوز البناء الأولى لبرج خليفة في دبي ارتفاع برج تايبيه 101 في تايوان، وبذلك أصبح أعلى مبنى في العالم. وبعد ذلك بثلاث سنوات افتتح برج خليفة رسميا. وبسبب ارتفاعه الاستثنائي يمكن لبرج خليفة أن يضيف إلى أرقامه القياسية أرقاما أخرى مثل البرج صاحب المصعد الأطول في العالم والبرج صاحب أعلى مطعم في العالم.
الكاتب: وان فانغ/ صلاح شرارة