افتتاح أول متجر عائم في دبي

بعد برج خليفة، الذي يُعد الأطول في العالم (828 متراً) وجزر النخيل أكبر ثلاث جزر اصطناعية في العالم، يبدو أن قائمة الابتكارات في الإمارات ترفض أن تتوقف عند نقطة معينة، وتُريد مواصلة رحلة الابتكارات بأفكار أخرى نوعية.

ويأتي الدور اليوم على متجر بحري قبالة شواطئ دبي، فقد أطلقت مؤخراً شركة ماجد الفطيم متجرها البحري الأول، الذي يحمل اسم "Carrefour Bites and More by the Shore"، وأضاف أن هذا المتجر العائم سيلبي احتياجات محبي الرياضات المائية، فضلاً عن رواد اليخوت والشواطئ.

ومن المتوقع ان يفتح المتجر العائم أبوابه أمام الزوار ستة أيام في الأسبوع من العاشرة صباحاً إلى حدود الساعة السادسة مساء ( حسب الأحوال الجوية)، إذ تُوفر منصة "أكوا بود" في عرض البحر حوالي 300 نوعاً من المنتوجات على غرار المشروبات والمواد الغذائية وبعض الأدوية. كما تم اختيار هذه المنتوجات بطريقة تناسب مع حاجيات محبي الرياضات المائية وكذلك الأشخاص، الذين يرتادون الشواطئ.

ر.م/ط.أ