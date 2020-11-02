اغتيال "ملك النقانق" بروسيا بالقوس داخل حمام ساونا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن مجموعة من الرجال المقنّعين دخلوا ليل الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى حمّام ساونا روسي تقليدي في منزل الضحية، وقيّدوا صاحب المنزل وزوجته وطلبوا تسليمهم الأموال الموجودة في البيت.
ولم يورد البيان اسم المغدور لكنّ وسائل الإعلام الروسية كشفت أنه فلاديمير ماروغوف الملقّب "ملك النقانق"، وفق وكالة "إنترفاكس".
وأضاف البيان أن زوجة الضحية نجحت في أن تحرّر نفسها وأبلغت الشرطة التي وجدت الرجل مقتولاً.
وتابع "بتفتيش مسرح الجريمة، عثر المحققون على القوس والنشاب الذي اغتيل به الرجل".
وتمكن الجناة من الهرب بسيارة الضحية التي عُثر عليها قرب مدينة إيسترا الواقعة في شمال غرب موسكو.
وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن الشرطة أوقفت أحد هؤلاء مساء الاثنين.
وبحسب قاعدة بيانات "سبارك" من "إنترفاكس"، امتلك ماروغوف عدداً من مصانع تحويل اللحوم، وكان لا يزال في عند مقتله شريكاً في ملكية أحدها ويحمل اسم "أوزيوركي كولباسي".
ع.ج.م (أ ف ب)
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
العين تأكل قبل الفم أحياناً!
على صحن ورقي وبشوكة صغيرة، يبدو منظر نقانق بالكاري شهياً، على الأقل بالنسبة لعشاق هذه الأكلة الشعبية واسعة الانتشار في بلاد الألمان. أغلب مطاعم الأكل السريع ومنصات وجبات "على الماشي" تعرض الأكلة ضمن وجباتها. مكونات هذه الوجبة، هي قطعة صوصج "نقانق" مع خميرة البندورة والكاري يتبّل كل الوجبة.
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
مع أصابع البطاطا الفرنسية
أصابع البطاطا المقلية الفرنسية المعروفة ب "بومس فريتز" هي المفضلة بمعية النقانق المتبلة بالكاري، وفي العادة أذا لم يرغب المرء في تناولها فلا يجد عوضها بديلاً! اخترعت هذه الأكلة قبل 70 عاماً في ألمانيا، ولا يعرف بالضبط مخترع الطبق، لكن يشار غالباً إلى هيرتا هوفر كأول مخترع له، وكانت تملك كشك أطعمة في برلين.
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
ملكة النقانق المتبلة بالكاري
رغم الجدل، هناك يافطة باسم المخترعة المزعومة في جانب المبنى المطل على شارعي كانتشتر وكايزر فريدريش في برلين منذ عام 2003. كان كشك أطعمة هيرتا هوفر في هذه الزاوية وكتبت عليه "محل شواء كوري فورست رقم واحد في العالم".
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
على قائمة التراث العالمي؟
النقانق بالكاري مكوّن أساسي في المائدة الألمانية، شيف البرامج التلفزيونية يوهان لافر المشهور في ألمانيا، يبدو مقتنعا أن اهذه الوجبة، ستمسي جزءاً من الميراث العالمي، ويقول بهذا الخصوص "إنه شيء لا تملك إلا أن تنسبه لألمانيا وشعبها، لذا أكاد أجزم بأن أضافتها إلى الميراث العالمي شيء ممكن تماماً" كما نقل عنه راديو SWR Aktuell
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
ويعشقها الساسة أيضا!
يشار دائماً إلى وجود علاقة خاصة تربط المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ( الظاهر يسار الصورة) بنقانق الكاري. المستشار الذي شغل المنصب بين عامي 1998 و2005 شوهد غالبا وهو يأكل هذا الطبق. في الصورة يظهر مع بيتر شتروك النائب السابق، وكلاهما مشغولان بالتهام الأكلة الأكثر شعبية في ألمانيا.
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
حزب النقانق؟
بوسعنا أن نجمع ملف صور لأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهم يأكلون النقانق المتبّلة بالكاري. بل إن فرع الحزب في ولاية شمال الراين ويستفاليا قد رفع شعار "نقانق بالكاري هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الظاهر في الصورة، خلال حملته الانتخابية عام 2012، باعتبار أنّ النقانق المتبلة بالكاري هي طبق العمال المفضل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حزبهم المعبر عن آمالهم.
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
وجبة نقانق متبلة بالكاري حسب الطلب!
بوسع المرء أن يشاهد أطباق النقانق المتبلة بالكاري في مضامير الغولف، أفضل لاعبي الغولف في المانيا مارتن كايمر الظاهر في الصورة يرى أن على مضامير الغولف أن تنفتح أكثر مقترحا" ليكن الأمر هكذا، 9 جولات غولف بأجواء مسترخية، حيث بوسع المرء أن يتناول النقانق بالكاري وأصابع البطاطا الفرنسية أو الهامبرغر، في الجولة الأخيرة حول الحفرة العاشرة وهو يستمع إلى الموسيقى، كما نقل عنه مؤخراً.
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
النقانق في مسرح الجريمة!
منذ زمن قديم أحرزت النقانق بالكاري مكانها في مسلسل الجريمة الألماني المخضرم الشهير "تات أورت" أو مسرح الجريمة. المفتشان القادمان من مدينة كولونيا، ماكس بالاوف وفريدي شينك، يلذ لهما أن يلتقيا على مقاعد كشك النقانق الشهير على نهر الراين الظاهر في الصورة، وهو قريب من مركز الشرطة الذي يعملان فيه. الكشك الموسوم "فورست باتري" موجود حقيقة في كولونيا، لكن على الجانب الثاني من الراين.
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
ما الذي جاء بهذه الصورة هنا؟
فولكسفاغن، نقانق بالكاري! هكذا كان ينبغي أن يكون شعار عملاق السيارات VW، قبل أن يقرر شعاره الشهير " VW هي السيارة". هذه الوجبة ليست غريبة قط على عملاق انتاج السيارات الألماني، فالشركة تنتج سنويا نحو 7 ملايين قطعة نقانق متبلة بالكاري سنوياً!
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
اصبع النقانق المرقم ت 199 398 500 A.
تملك شركة فولكسفاغن مجزرتها الخاصة بها، التي ما انفكت تنتج النقانق المتبلة بالكاري منذ عام 1973، وتجهز مطاعم الشركة في المعامل والمعارض الخاصة بها، علاوة على مطاعم تجاز التجزئة المتصلين بالشركة. تباع صوصج VW في أكثر من 10 بلدان، ومثلها مثل الأجزاء الاحتياطية لسيارات فولكفاغن، لأصبع النقانق المتبلة بالكاري رقم تسلسلي خاص به هو 199 398 500 A.
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نقانق "كوري فورست" ـ الوجبة الألمانية الشهيرة تبلغ 70 عاما
متحف النقانق المتبّلة بالكاري
في عام 2009 افتتح "متحف برلين للنقانق بالكاري الألمانية"، لتوثيق تاريخ هذا الموروث الألماني الشهير. لكن المتحف، أغلق بعد 9 سنوات في نهاية عام 2018، أمّا النقانق المتبّلة بالكاري فلا تواجه قطعا مصيرا مثل هذا، فهي باقية تذكرها أفواه الجميع.