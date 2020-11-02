اغتيال "ملك النقانق" بروسيا بالقوس داخل حمام ساونا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن مجموعة من الرجال المقنّعين دخلوا ليل الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى حمّام ساونا روسي تقليدي في منزل الضحية، وقيّدوا صاحب المنزل وزوجته وطلبوا تسليمهم الأموال الموجودة في البيت.

ولم يورد البيان اسم المغدور لكنّ وسائل الإعلام الروسية كشفت أنه فلاديمير ماروغوف الملقّب "ملك النقانق"، وفق وكالة "إنترفاكس".

مشاهدة الفيديو 04:59 شارك نقانق الكري ـ وجبة سريعة في برلين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3jfae نقانق الكري ـ وجبة سريعة في برلين

وأضاف البيان أن زوجة الضحية نجحت في أن تحرّر نفسها وأبلغت الشرطة التي وجدت الرجل مقتولاً.

وتابع "بتفتيش مسرح الجريمة، عثر المحققون على القوس والنشاب الذي اغتيل به الرجل".

وتمكن الجناة من الهرب بسيارة الضحية التي عُثر عليها قرب مدينة إيسترا الواقعة في شمال غرب موسكو.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن الشرطة أوقفت أحد هؤلاء مساء الاثنين.

وبحسب قاعدة بيانات "سبارك" من "إنترفاكس"، امتلك ماروغوف عدداً من مصانع تحويل اللحوم، وكان لا يزال في عند مقتله شريكاً في ملكية أحدها ويحمل اسم "أوزيوركي كولباسي".

ع.ج.م (أ ف ب)