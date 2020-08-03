 اغتيال الحريري ـ زلزال عمق جراح لبنان وزاد من انقساماته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.08.2020

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اغتيال الحريري ـ زلزال عمق جراح لبنان وزاد من انقساماته

ستصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السابع من آب / أغسطس حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في يوم لن ينساه اللبنانيون أبدا، رغم أن أولوياتهم تغيرت وباتوا مشغولين بلقمة العيش أكثر من أي شيء آخر.

Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

صورة مركبة تظهر رفيق الحرير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط بخلفية من الأعلام اللبنانية

بعد مرور 15 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وسط بيروت، لا يزال اللبنانيون يتذكرون تفاصيل ذلك اليوم الذي غيّر مسار البلد الصغير. حصل التفجير الذي أودى برئيس الحكومة الأسبق، الذي لم يكن في السلطة في حينه، و21 شخصا آخرين، في يوم عيد الحب، في 14 شباط / فبراير 2005.

 كان موكب الحريري عائدا من مقر مجلس النواب في ساحة النجمة في وسط بيروت، عندما دوى انفجار ضخم استهدفه لدى وصوله قبالة فندق سان جورج على الطريق الساحلي. بعد دقائق، كانت شاشات التلفزة تنقل مباشرة صور سيارات مشتعلة، بينما تسبّب تطاير الركام في تحطيم زجاج نوافذ في دائرة قطرها نحو نصف كيلومتر. عمّت الفوضى والذعر لوقت قصير، قبل أن تعلن وسائل الإعلام أن المستهدف هو الحريري.

محكمة دولية بحجم مكانة الحريري

 بعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون لحزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

 تُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها". وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.  وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.

بحسب المحكمة الدولية فجّر انتحاري يقود شاحنة فان بيضاء من طراز ميتسوبيشي ما يعادل طنين من مواد شديدة الانفجار عند الساعة 12.55 ظهراً، بعد جزء من الثانية من مرور السيارة الثالثة في الموكب وهي من طراز مرسيدس "إس600" كان الحريري يقودها بنفسه.

 سمعت بيروت بأكملها أو شعرت بالانفجار الضخم. ظنّ كثيرون أن زلزالاً ضرب المدينة فيما أحدث الانفجار حفرة بعرض عشرة أمتار وعمق مترين في المكان الذي أقيم فيه في ما بعد نصب تذكاري للحريري.

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مخاوف من اندلاع صراع بين اسرائيل وحزب الله

 كانت الصدمة كبيرة، إزاء العملية التي قتلت الحريري، رجل ارتبط اسمه بشكل وثيق بلبنان وبمرحلة إعادة الاعمار ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990) وبشبكة علاقات دولية نسجها ووظفها لصالح بلده. كان الانفجار قويا الى درجة تمّ العثور على إحدى الجثث بعد 17 يوماً نظراً لحجم الدمار الكبير الذي خلفه التفجير متسبباً أيضا بإصابة 226 شخصاً بجروح.

 جاء اغتيال الحريري في فترة بالغة الحساسية في لبنان، وفي خضم توتر لم يكن ظاهرا كثيرا للعلن، بين الحريري ودمشق التي كانت تتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، وتنشر جيشها فيه منذ حوالى 30 سنة. كان الحريري يومها يستعد لخوض انتخابات نيابية، ويقترب من الانخراط في جبهة معارضة لدمشق.

 في مطلع شهر شباط / فبراير، كان الحريري تلقى مناشدة من صديقه الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، بوجوب التزام الحذر، وبعدها بأيام من مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن في الإطار نفسه. سبق اغتيال الحريري محاولة اغتيال صديقه الوزير السابق مروان حمادة في تشرين الأول/ أكتوبر 2004، في ما اعتبر رسالة تحذير شديدة اللهجة الى فريق الحريري.

 بعد 15 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية، شكّل اغتيال الحريري ضربة كبيرة للبلد الصغير الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية، وغالباً ما ترتبط قواه السياسية بدول خارجية.

توجيه أصابع الاتهام لدمشق

بعد ساعات على حصول التفجير، تفقد سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي كان بعيدا في ذلك الوقت عن العمل السياسي، مكان التفجير، وسألته وسيلة إعلام أجنبية إن كان يعرف من يقف وراء اغتيال والده، فأجاب "الأمر واضح، لا؟". ووجهت أصابع الاتهام، على ألسنة سياسيين وأحزاب، الى دمشق.

ونزلت أعداد ضخمة من اللبنانيين الى الشارع تحتج على الاغتيال وتتهم سوريا به. حصلت نقمة أسقطت على الفور الحكومة القريبة من دمشق برئاسة عمر كرامي. وهتف المتظاهرون في وسط بيروت "سوريا اطلعي برّا".

 في 14 آذار/ مارس 2005، نزل مئات الآلاف الى الشارع. كان يوما تاريخيا لعب دورا حاسما في خروج القوات السورية من لبنان في نيسان / أبريل. لكن في غضون ذلك، كان حزب الله، حليف دمشق، دعا الى "يوم وفاء" لسوريا في الثامن من آذار/ مارس شارك فيها أيضا مئات الآلاف.


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أزمة تقنين الكهرباء في لبنان بفعل شح الدولار

 

تفاقم الانقسامات في المشهد اللبناني

 وانقسم لبنان بعد ذلك لسنوات طويلة بين "قوى 14 آذار" المناهضة لسوريا و"قوى 8 آذار" المؤيدة لها، وفُتحت صفحة جديدة في تاريخ لبنان أخرجت دمشق من المشهد السياسي المباشر في البلاد.

 وتوجه التحقيق الدولي أولا نحو سوريا، لكن ما لبث أن توقف عن ذكر دمشق، ووجّه الاتهام الى عناصر في حزب الله، بالتخطيط وتنفيذ الاغتيال.

 وتمكن حزب الله، القوة الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بترسانة سلاح في لبنان الى جانب القوى الأمنية الشرعية، من ملء الفراغ الذي خلفه غياب دمشق سياسياً وتحوّل رويداً رويدا إلى قوة أساسية تتحكم بمسار الحياة السياسية في البلاد. ونفى حزب الله الاتهامات الموجهة إليه ورفض تسليم المتهمين.

 في موقع الاغتيال، توجد اليوم شعلة معدنية تشكل نصبا تذكاريا للحريري، بينما لا تزال آثار التفجير قائمة على واجهات بعض الأبنية. على بعد أمتار، يتوسط تمثال لرفيق الحريري ساحة صغيرة تحمل اسمه.

لكن يبدو أن لبنانيين كثر باتوا اليوم مشغولين عن المحكمة بالبحث عن لقمة عيشهم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث. وجراء وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة أنه "سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت" الجمعة الساعة 09,00 ت غ.

 في 14 شباط/فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

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  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

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  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

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  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

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  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

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  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

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  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

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  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

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