اغتيال الجنرال سليماني في هجوم أميركي ببغداد +++ تغطية حية خاصة+++

10.13 أنصار فصائل الحشد الشعبي يتجمعون بالمئات في كربلاء

أفاد شهود عيان أن المئات من أتباع الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي تجمعت امام مقارها وهم يحملون السلاح . وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن المئات من اتباع الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي تجمعت منذ ساعات الصباح الاولى أمام مقراها في محافظة كربلاء وهم يحملون البنادق على خلفية مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني بضربة جوية امريكية ببغداد". وأوضح الشهود أن قوات الشرطة والاجهزة الأمنية دخلت في حالة استنفار تام والانتشار في الشوارع وتطويق ساحة التظاهر وسط المدينة ومنع توسع المظاهرات لدواع أمنية.

9.43 اسرائيل تغلق منتجعا للتزلج في الجولان

أغلق الجيش الاسرائيلي الجمعة منتجعا للتزلج في الجولان خوفا من أي هجوم من مجموعات تدعمها إيران في سوريا ولبنان بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد.

9.35 إسرائيل تتأهب لرد إيران على اغتيال سليماني

استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب اليوم الجمعة في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي حين تعهد مسؤولون إيرانيون بالانتقام لم تعلن إسرائيل، أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أي رد فعل علني لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي الشيعي في بغداد.

9.33 حزب الله اللبناني: سنواصل السير على نهج سليماني

نقل تلفزيون المنار عن الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قوله إن جماعته ستواصل السير على نهج الجنرال الإيراني قاسم سليماني بعد مقتله في ضربة جوية أمريكية. ونسبت القناة إلى نصر الله قوله إن الولايات المتحدة لن تستطيع تحقيق أي من أهدافها بهذه "الجريمة الكبيرة" مضيفا أن القصاص العادل سيكون مسؤولية كل المقاومين.

مشاهدة الفيديو 02:14 شارك مظاهرات ومشاورات سياسية في العراق إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3UAVo في العراق: مشاورات سياسية لإيجاد رئيس وزراء جديد

9.23 واشنطن تدعو مواطنيها الى مغادرة العراق فوراً

دعت السفارة الأميركية في بغداد الجمعة مواطنيها إلى مغادرة العراق "فوراً" لاحتمال تعرضهم لتهديدات عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها وأدت الى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

9.14 موسكو: مقتل سليماني بضربة أميركية "سيفاقم التوترات"

حذرت روسيا الجمعة من أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية إن "مقتل سليماني... كان خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة". وأضافت الوزارة "سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني".

9.06 سفارة فرنسا في إيران تنصح رعاياها بالابتعاد عن أي تجمعات

حثت السفارة الفرنسية في طهران مواطنيها هناك اليوم الجمعة على الابتعاد عن التجمعات العامة بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

9.05 رئيس وزراء العراق يندد باغتيال سليماني

ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة "باغتيال" قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية في بغداد. وقال عبد المهدي في بيان إن الضربة الجوية على مطار بغداد تعد "عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا. وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".

مشاهدة الفيديو 35:42 شارك هل تحول العراق لساحة حرب بين واشنطن وطهران؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VWIt هل تحول العراق لساحة حرب بين واشنطن وطهران؟

8.58 نانسي بيلوسي: قتل سليماني يهدد "بتصعيد خطير"

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس إن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أميركية يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف". وأضافت بيلوسي في بيان "أميركا -- والعالم -- لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة".

8.51 الصين تدعو إلى "الهدوء وضبط النفس"

دعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف "وخصوصا الولايات المتحدة" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ لصحافيين "نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصا الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".

8.37 سوريا تندد بمقتل سليماني

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن سوريا تدين "بأشد العبارات العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد" قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

8.29 مقتدى الصدر يصدر أمرا باستئناف نشاط "جيش المهدي"

أصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمرا الجمعة باستئناف نشاطات "جيش المهدي" أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراق.

8.14 قيادي في الحشد لـ"الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية

دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي الجمعة "كل المجاهدين"، في إشارة الى عناصر الحشد، إلى "الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية استقالة لم تقنع المتظاهرين استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية لم يصمد أمام الاحتجاجات دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية الرصاص الحي ضد المحتجين مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية هجوم على قنصليات إيران مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية السيستاني يدعم المحتجين في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية تكتيك غير مسبوق! مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية "إيران بره بره".. وخامنئي يرد كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع! بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية مقتدى الصدر يسحب دعمه! شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية "بغداد حرة حرة".. اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م



8.09 حماس تدين "العربدة والجرائم الأميركية"

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "العربدة والجرائم الأميركية" بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية "الدماء التي تسيل في المنطقة العربية" .

7.56 مطار بغداد يعود للعمل بعد ساعات من إغلاقه

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة بعودة مطار بغداد الدولي إلى العمل بعد ساعات من إغلاقه نتيجة القصف ليلة أمس، بحسب قناة "السومرية نيوز" وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما أدى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.

7.56 روحاني يتوعد ب"الانتقام" لمقتل قاسم سليماني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران و"الدول الحرة في المنطقة ستنتقم" للجنرال قاسم سليماني وقال في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية "من المؤكد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أميركا على هذه الجريمة البشعة".

7.52 نتنياهو يختصر زيارته لليونان واجتماع أمني في اسرائيل

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس حكومة تصريف الاعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوف يختصرزيارته لليونان والعودة إلى اسرائيل عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني.

7.05 بومبيو ينشر تسجيل فيديو لعراقيين يرقصون

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة على تويتر تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أميركية في العراق.

6.33 الحشد الشعبي: جنازة رسمية غدا لقتلى الغارة الجوية الأمريكية

قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية في بيان اليوم الجمعة إن جنازات رسمية ستقام غدا السبت للقتلى الذين سقطوا اليوم في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد.

مشاهدة الفيديو 01:19 شارك الصحفي العراقي ملهم الملائكة: خروج أمريكا من العراق أضغاث أحلام، ولولا ديمقراطيتها ما تنفس أصحاب العمائم... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VZTB الصحفي العراقي ملهم الملائكة: خروج أمريكا من العراق أضغاث أحلام، ولولا ديمقراطيتها ما تنفس أصحاب العمائم...

6.31 بايدن: ترامب مدين للشعب بتوضيح عملية القتل في العراق

حذر نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من أن الرئيس دونالد ترامب "ألقى بعود من الديناميت في صندوق بارود" وذلك بإصداره أمر بقتل جنرال إيراني قوي في بغداد. وأضاف بايدن عبر تغريدة على صفحته على تويتر "ليس هناك أي أمريكي سيحزن على وفاة قاسم سليماني، إنه يستحق تقديمه للعدالة بسبب جرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأبرياء في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف أن ترامب "مدين للشعب الأمريكي بتفسير الاستراتيجية وخطة الحفاظ على سلامة قواتنا وموظفي السفارة، وشعبنا ومصالحنا، هنا في الداخل والخارج، وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

6.24 مرشد الجمهورية الإسلامية يتوعد "بانتقام قاس"

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليقا على مقتل قاسم سليماني إن هناك " انتقام قاس ينتظر المجرمين"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

6.23 إيران تستدعي السفير السويسري

استدعت إيران المبعوث السويسري في طهران اليوم الجمعة ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي. وقال موسوي إن السفير السويسري، الذي يتولى شؤون مصالح الولايات المتحدة في البلاد، تم استدعاءه احتجاجا على مقتل سليماني في العراق. وتم إبلاغ السفير السويسري أن الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت سليماني تعد عملا من أعمال إرهاب الدولة وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن عواقبها، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

مشاهدة الفيديو 01:28 شارك في قلب بغداد.. سفارة بحجم دولة الفاتيكان...تعرف عليها إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VZTC في قلب بغداد.. سفارة بحجم دولة الفاتيكان...تعرف عليها

6.04 إليزابيث وارن: تحرك ترامب متهور

قالت المرشحة الرئاسية الديمقراطية المحتملة إليزابيث وارن إن تحرك الرئيس ترامب ضد إيران "متهور". وغردت وارن عبر صفحتها على موقع تويتر "مقتل قاسم سليماني، أحد أقوى الجنرالات في إيران، يزيد من فرصة نشوب صراع جديد في الشرق الأوسط". لكن وارن أضافت أيضا إن سليماني "قاتل مسؤول عن مقتل الآلاف، بمن فيهم المئات من الأمريكيين". وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قتل سليماني جاء بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

6.00 الكونغرس الأميركي لم يتبلّغ مسبقاً بقرار اغتيال سليماني

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر الجمعة واغتيل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

5.29 اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني

يعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعاً طارئاً الجمعة وقال المتحدّث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران كيوان خسروي قوله إنّ المجلس "سيعقد في غضون ساعات اجتماعاً استثنائياً للبحث في الهجوم القاتل الذي استهدف سيارة الجنرال سليماني في بغداد وأدّى إلى استشهاده".

5.19 ظريف: أمريكا تتحمل المسؤولية عن تبعات مغامرتها المارقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني "تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة". وأضاف في منشور على تويتر "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة".

4.41 قائد سابق للحرس الثوري يتوعّد واشنطن بـ"الانتقام"

تعهد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي اليوم الجمعة "بانتقام عنيف ضد أمريكا"، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس.

4.11 سعر النفط يقفز بأكثر من 4% بعد مقتل سليماني

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية فور شيوع نبأ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أميركية ومخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

مشاهدة الفيديو 03:05 شارك من يدفع لأن تكون العراق ساحة تصفية حسابات بين واشنطن وطهران؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VWJu من يدفع لأن تكون العراق ساحة تصفية حسابات بين واشنطن وطهران؟

4.01 الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل سليماني في بغداد

قال الحرس الثوري في بيان تم بثه عبر التلفزيون الإيراني إنّ "حرس الثورة يعلن أنّ (...) الحاج قاسم سليماني استشهد في هجوم أميركي استهدف مطار بغداد هذا الصباح".

3.59 ترامب ينشر صورة للعلم الأميركي على حسابه في تويتر

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في موقع تويتر صورة للعلم الأميركي من دون أي تعليق وذلك بعيد شيوع نبأ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الواسع النفوذ قاسم سليماني في ضربة صاروخية في بغداد.

3.54 البنتاغون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" يوم الخميس أن قتل الجنرال قاسم سليماني قاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر أهمية العراق بالنسبة لإيران ظلت إيران تاريخياً تحاول بسط نفوذها على العراق بسبب أهمية موقعه الاستراتيجي، فهو يشكّل بوّابة إيران الشرقية على العالم العربي ومنه إلى البحر المتوسط مروراً بسوريا ولبنان. وتستغل إيران الروابط التاريخية والمذهبية بين البلدين في سبيل تحقيق ذلك، خاصة بعد تحولها للمذهب الشيعي في عهد الدولة الصفوية.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر المذهبية.. "أداة التدخّل الشرعي" تتخذ إيران من المذهب الشيعي وسيلة لاعتبار تدخّلها في العراق "شرعياً". فبالإضافة إلى الوجود الشيعي الكبير في العراق، يرتبط اسم العراق ارتباطاً وثيقاً بأحداث "التاريخ الشيعي"، حيث توجد فيه مدينتنا النجف وكربلاء، المقدّسة لأتباع المذهب الشيعي، كما أن مراقد ستة من الأئمة الاثني العشر توجد فيه، ولذلك يحج إليه ملايين الناس سنوياً.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الصراع الصفوي العثماني يشكل الصراع بين الدولة الصفوية، والتي قلبت بلاد فارس (إيران) إلى المذهب الشيعي، والدولة العثمانية، إحدى المحاولات الواضحة لحكّام بلاد فارس للسيطرة على بلاد الرافدين (العراق). فبعد أن بسط الشاه سليمان الصفوي نفوذه في إيران، سيطر على العراق، إلا أن الدولة العثمانية تمكّنت من إخراجه من يد الحكم الصفوي. واستمر التوتر بين الطرفين للسيطرة على العراق حتى سقوط الصفويين ومجيء الأفشاريين ثم القاجاريين.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر معاهدة أرضروم بعد انتصار القاجاريين على العثمانيين في معركة أرضروم 1823، وقّع الطرفان معاهدة حملت اسم المعركة، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها بحق إيران في مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر" وجزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن تلك المعاهدة لم تكن قادرة على حد الخلاف على الحدود بين الطرفين.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الخلاف على الحدود عند شط العرب ورغم توقيع العراق وإيران معاهدة لرسم الحدود بين الطرفين في عام 1937، تعترف فيه طهران بحق بغداد في مياه شط العرب وتنظيم الملاحة فيه، ما عدا مناطق محددة، إلا أن الشاه الإيراني قام بإلغاء المعاهدة من طرف واحد في عام 1969 مستغلاً ضعف نظام البعث الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام من ذلك، وقامت إيران بحشد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الثورة الإيرانية وقدوم صدام.. في نفس العام وفي عام الثورة الإيرانية 1979، تولّى صدام حسين زمام الأمور في العراق بإزاحة الرئيس أحمد حسن البكر، ليشتد العداء بين الطرفين، واللذين كانا يتبادلان التهم، طهران تتهم بغداد بإعدام الرموز الشيعية المعارضة، ومن أبرزهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وخصوصاً تلك التي فيها شيعة. يضاف إلى ذلك الخلاف على الحدود بين البلدين عند شط العرب.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الحرب العراقية الإيرانية شكّلت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت بين 1980 و 1988 أوج التصعيد والتوتر بين البلدين، وخلّفت الحرب مئات آلاف القتلى والمصابين وعشرات آلاف الأسرى.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر انتفاضة عام 1991 في العراق ورغم انتهاء الحرب بعد أن أعلن المرشد الأعلى الخميني قبول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف القتال، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد تقارباً واضحاً، بل إنها عادت للتوتر مع اندلاع انتفاضة عام 1991 في العراق، حيث اتّهمت بغداد أن لطهران يد فيها، وهو ما أعاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر الغزو الأمريكي للعراق – نقطة تحوّل يشكل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحوّل جذرية في تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية. حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في العام الذي تلا سقوط نظام صدام حسين، كما قام وفد عسكريّ عراقيّ - برئاسة وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي- بزيارة إلى طهران وقدّم اعتذاراً لإيران عما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، ووقّع الطرفان حينها اتفاقاً للتعاون العسكري في مجالات الدفاع ومحاربة الإرهاب.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر هيمنة إيرانية بعد الانسحاب الأمريكي واستمرت العلاقات بالتحسن بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتوثقت العلاقات في عهد المالكي، إلى أن وصلت إلى هيمنة إيرانية على العراق، وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011، قبل أن يعود جزء من قواتها بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم الدولة.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر في عهد العبادي رغم استمرار الضغوط الإيرانية، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكّن –ولو نسبياً- من إعادة نوع من التوازن إلى علاقات العراق مع كل من أمريكا وطهران، وقد كشف العبادي أن بلاده تسعى أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التساؤلات ماتزال تطرح نفسها حول إمكانية ذلك بالفعل، وسط التأثير الذي مازال يمارسه الطرفان في كل انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام.

العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر خلاف المرجعيات وتجدر الإشارة إلى وجود صراع حول مرجعية شيعة العراق بين الحوزتين الشيعيتين (المدرستان الرئيسيتان): حوزة النجف في العراق، وهي المقر التاريخي للحوزة من القرن الخامس، وحوزة قُمْ في إيران، وهي المقر المستحدث في أعقاب الثورة الإيرانية. بالإضافة إلى رفض الشيعة في العراق إلى جانب المرجع الأعلى للشيعة في العالم آية الله علي السيستاني لمبدأ ولاية الفقيه، وهو اساس نظام الحكم في إيران. الكاتب: محيي الدين حسين الكاتب: محي الدين حسين



3.52 العراقيون يجوبون الشوارع احتفالا بمقتل سليماني

شهدت شوارع العراق فجر اليوم الجمعة احتفالات بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. خرج المئات من أفراد الشعب العراقي في مسيرات فجر اليوم يحملون الأعلام العراقية احتفالا بمقتل سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفقا لمشاهد بثها نشطاء عراقيون عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

3.43 التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني في العراق

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في الهجوم الذي وقع في وقت سابق بالقرب من مطار بغداد الدولي.

3.42 مسؤول أمريكي: ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس

قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.