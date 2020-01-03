اغتيال الجنرال سليماني في هجوم أميركي ببغداد +++ تغطية حية خاصة+++

قُتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ومعه قيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران. في هذه التغطية الخاصة توافيكم DW عربية بتطورات هذا الملف على مدار الساعة.
10.13 أنصار فصائل الحشد الشعبي يتجمعون بالمئات في كربلاء
أفاد شهود عيان أن المئات من أتباع الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي تجمعت امام مقارها وهم يحملون السلاح . وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن المئات من اتباع الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي تجمعت منذ ساعات الصباح الاولى أمام مقراها في محافظة كربلاء وهم يحملون البنادق على خلفية مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني بضربة جوية امريكية ببغداد". وأوضح الشهود أن قوات الشرطة والاجهزة الأمنية دخلت في حالة استنفار تام والانتشار في الشوارع وتطويق ساحة التظاهر وسط المدينة ومنع توسع المظاهرات لدواع أمنية.
9.43 اسرائيل تغلق منتجعا للتزلج في الجولان
أغلق الجيش الاسرائيلي الجمعة منتجعا للتزلج في الجولان خوفا من أي هجوم من مجموعات تدعمها إيران في سوريا ولبنان بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد.
9.35 إسرائيل تتأهب لرد إيران على اغتيال سليماني
استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب اليوم الجمعة في أعقاب ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي حين تعهد مسؤولون إيرانيون بالانتقام لم تعلن إسرائيل، أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أي رد فعل علني لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي الشيعي في بغداد.
9.33 حزب الله اللبناني: سنواصل السير على نهج سليماني
نقل تلفزيون المنار عن الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قوله إن جماعته ستواصل السير على نهج الجنرال الإيراني قاسم سليماني بعد مقتله في ضربة جوية أمريكية. ونسبت القناة إلى نصر الله قوله إن الولايات المتحدة لن تستطيع تحقيق أي من أهدافها بهذه "الجريمة الكبيرة" مضيفا أن القصاص العادل سيكون مسؤولية كل المقاومين.
9.23 واشنطن تدعو مواطنيها الى مغادرة العراق فوراً
دعت السفارة الأميركية في بغداد الجمعة مواطنيها إلى مغادرة العراق "فوراً" لاحتمال تعرضهم لتهديدات عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها وأدت الى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
9.14 موسكو: مقتل سليماني بضربة أميركية "سيفاقم التوترات"
حذرت روسيا الجمعة من أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية إن "مقتل سليماني... كان خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة". وأضافت الوزارة "سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني".
9.06 سفارة فرنسا في إيران تنصح رعاياها بالابتعاد عن أي تجمعات
حثت السفارة الفرنسية في طهران مواطنيها هناك اليوم الجمعة على الابتعاد عن التجمعات العامة بعد اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
9.05 رئيس وزراء العراق يندد باغتيال سليماني
ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة "باغتيال" قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية في بغداد. وقال عبد المهدي في بيان إن الضربة الجوية على مطار بغداد تعد "عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا. وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".
8.58 نانسي بيلوسي: قتل سليماني يهدد "بتصعيد خطير"
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس إن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أميركية يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف". وأضافت بيلوسي في بيان "أميركا -- والعالم -- لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة".
8.51 الصين تدعو إلى "الهدوء وضبط النفس"
دعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف "وخصوصا الولايات المتحدة" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ لصحافيين "نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصا الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".
8.37 سوريا تندد بمقتل سليماني
نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن سوريا تدين "بأشد العبارات العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد" قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
8.29 مقتدى الصدر يصدر أمرا باستئناف نشاط "جيش المهدي"
أصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمرا الجمعة باستئناف نشاطات "جيش المهدي" أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراق.
8.14 قيادي في الحشد لـ"الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية
دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي الجمعة "كل المجاهدين"، في إشارة الى عناصر الحشد، إلى "الجهوزية" للرد على الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.
8.09 حماس تدين "العربدة والجرائم الأميركية"
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "العربدة والجرائم الأميركية" بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية "الدماء التي تسيل في المنطقة العربية" .
7.56 مطار بغداد يعود للعمل بعد ساعات من إغلاقه
أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة بعودة مطار بغداد الدولي إلى العمل بعد ساعات من إغلاقه نتيجة القصف ليلة أمس، بحسب قناة "السومرية نيوز" وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما أدى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.
7.56 روحاني يتوعد ب"الانتقام" لمقتل قاسم سليماني
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران و"الدول الحرة في المنطقة ستنتقم" للجنرال قاسم سليماني وقال في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية "من المؤكد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أميركا على هذه الجريمة البشعة".
7.52 نتنياهو يختصر زيارته لليونان واجتماع أمني في اسرائيل
ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس حكومة تصريف الاعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوف يختصرزيارته لليونان والعودة إلى اسرائيل عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني.
7.05 بومبيو ينشر تسجيل فيديو لعراقيين يرقصون
نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة على تويتر تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أميركية في العراق.
6.33 الحشد الشعبي: جنازة رسمية غدا لقتلى الغارة الجوية الأمريكية
قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية في بيان اليوم الجمعة إن جنازات رسمية ستقام غدا السبت للقتلى الذين سقطوا اليوم في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد.
6.31 بايدن: ترامب مدين للشعب بتوضيح عملية القتل في العراق
حذر نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من أن الرئيس دونالد ترامب "ألقى بعود من الديناميت في صندوق بارود" وذلك بإصداره أمر بقتل جنرال إيراني قوي في بغداد. وأضاف بايدن عبر تغريدة على صفحته على تويتر "ليس هناك أي أمريكي سيحزن على وفاة قاسم سليماني، إنه يستحق تقديمه للعدالة بسبب جرائمه ضد القوات الأمريكية وآلاف الأبرياء في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف أن ترامب "مدين للشعب الأمريكي بتفسير الاستراتيجية وخطة الحفاظ على سلامة قواتنا وموظفي السفارة، وشعبنا ومصالحنا، هنا في الداخل والخارج، وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
6.24 مرشد الجمهورية الإسلامية يتوعد "بانتقام قاس"
قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليقا على مقتل قاسم سليماني إن هناك " انتقام قاس ينتظر المجرمين"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.
6.23 إيران تستدعي السفير السويسري
استدعت إيران المبعوث السويسري في طهران اليوم الجمعة ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي. وقال موسوي إن السفير السويسري، الذي يتولى شؤون مصالح الولايات المتحدة في البلاد، تم استدعاءه احتجاجا على مقتل سليماني في العراق. وتم إبلاغ السفير السويسري أن الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت سليماني تعد عملا من أعمال إرهاب الدولة وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن عواقبها، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
6.04 إليزابيث وارن: تحرك ترامب متهور
قالت المرشحة الرئاسية الديمقراطية المحتملة إليزابيث وارن إن تحرك الرئيس ترامب ضد إيران "متهور". وغردت وارن عبر صفحتها على موقع تويتر "مقتل قاسم سليماني، أحد أقوى الجنرالات في إيران، يزيد من فرصة نشوب صراع جديد في الشرق الأوسط". لكن وارن أضافت أيضا إن سليماني "قاتل مسؤول عن مقتل الآلاف، بمن فيهم المئات من الأمريكيين". وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قتل سليماني جاء بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6.00 الكونغرس الأميركي لم يتبلّغ مسبقاً بقرار اغتيال سليماني
أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر الجمعة واغتيل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
5.29 اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني
يعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعاً طارئاً الجمعة وقال المتحدّث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران كيوان خسروي قوله إنّ المجلس "سيعقد في غضون ساعات اجتماعاً استثنائياً للبحث في الهجوم القاتل الذي استهدف سيارة الجنرال سليماني في بغداد وأدّى إلى استشهاده".
5.19 ظريف: أمريكا تتحمل المسؤولية عن تبعات مغامرتها المارقة
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني "تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة". وأضاف في منشور على تويتر "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة".
4.41 قائد سابق للحرس الثوري يتوعّد واشنطن بـ"الانتقام"
تعهد قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي اليوم الجمعة "بانتقام عنيف ضد أمريكا"، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس.
4.11 سعر النفط يقفز بأكثر من 4% بعد مقتل سليماني
قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية فور شيوع نبأ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أميركية ومخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
4.01 الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل سليماني في بغداد
قال الحرس الثوري في بيان تم بثه عبر التلفزيون الإيراني إنّ "حرس الثورة يعلن أنّ (...) الحاج قاسم سليماني استشهد في هجوم أميركي استهدف مطار بغداد هذا الصباح".
3.59 ترامب ينشر صورة للعلم الأميركي على حسابه في تويتر
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في موقع تويتر صورة للعلم الأميركي من دون أي تعليق وذلك بعيد شيوع نبأ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الواسع النفوذ قاسم سليماني في ضربة صاروخية في بغداد.
3.54 البنتاغون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" يوم الخميس أن قتل الجنرال قاسم سليماني قاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.
3.52 العراقيون يجوبون الشوارع احتفالا بمقتل سليماني
شهدت شوارع العراق فجر اليوم الجمعة احتفالات بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. خرج المئات من أفراد الشعب العراقي في مسيرات فجر اليوم يحملون الأعلام العراقية احتفالا بمقتل سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وفقا لمشاهد بثها نشطاء عراقيون عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
3.43 التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني في العراق
أكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في الهجوم الذي وقع في وقت سابق بالقرب من مطار بغداد الدولي.
3.42 مسؤول أمريكي: ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس
قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
هددت طهران على لسان وزير دفاعها أمير حاتمي بانتقام ساحق لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، فيما نشر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على تويتر تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتله. (03.01.2020)
تباينت ردود الفعل في واشنطن إثر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية، بين التأييد والرفض. ففيما سارع الجمهوريين إلى تأييد الرئيس دونالد ترامب الذي أمر بالغارة، تصاعدت أصوات ديموقراطية منتقدة للعملية. (03.01.2020)