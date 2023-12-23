اغتصاب وقتل عشوائي.. سودانيون في تشاد يروون عن فظائع دارفور

أعرب مجلس الأمن عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، فيما روى ناجون فروا من العنف في دارفور قصصاً مروعة عن عمليات قتل واغتصاب تجري على نطاق واسع، وسط حركة نزوح متصاعدة إلى خارج البلاد.

أدت الحرب المستعرة في السودان إلى فرار آلاف الأشخاص من العنف في دارفور، حيث يخشى المجتمع الدولي من حدوث تطهير عرقي، فيما يجد كثر منهم ملجأ في المخيمات المكتظة في صحراء بشرق تشاد.

قصص مروعة

تحاول مريم آدم يايا (34 عاما) جالسة على الأرض أمام مسكنها في مخيم أدري، إسكات جوعها باحتساء شاي غلته على الحطب. وعبرت مريم وهي من قبيلة المساليت، الحدود سيراً بعد رحلة استغرقت أربعة أيام، من دون طعام، فيما كانت تحمل ابنها البالغ ثماني سنوات على ظهرها. وتقول إنها اضطرت لترك سبعة من أطفالها الآخرين بعد هجوم شنّه رجال "مدججون بالسلاح" على قريتها.

وفي دارفور، يتعرّض المدنيون لأعمال عنف على نطاق واسع، ما أثار مخاوف الأمم المتحدة من حدوث إبادة جماعية جديدة في الإقليم. وتروي مريم لوكالة فرانس برس "ما شهدناه في أردماتا كان مروّعاً. قوات الدعم السريع قتلت مسنين وأطفالاً بشكل عشوائي".

وفي مدينة أردمتا وحدها، في غرب دارفور، قتل أكثر من ألف شخص مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على أيدي جماعات مسلحة وفقا للاتحاد الأوروبي. وأجبرت أعمال العنف هذه أكثر من ثمانية آلاف شخص على الفرار إلى تشاد المجاورة خلال أسبوع، بحسب الأمم المتحدة.

واتّهمت عواصم غربية من بينها واشنطن "عناصر من قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي". ويشتبه الاتحاد الأوروبي أيضاً في حدوث "تطهير إتني" في دارفور.

وبمجرّد وصول اللاجئين إلى منطقة وداي الحدودية، يتكّدسون في المخيمات التي تديرها منظمات غير حكومية وفي مخيمات أخرى غير رسمية حيث يقيمون ملاجئ بما توافر من مواد.

يضاف الجوع إلى معاناة النزوح والفظائع التي يعيشها السودانيون صورة من: Zohra Bensemra/REUTERS

نقص شديد في المواد الغذائية

وتضم تشاد أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، ووصل عددهم إلى قرابة نصف مليون شخص، منذ بداية الحرب بحسب آخر حصيلة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويضاف الجوع إلى معاناة النزوح والفظائع التي شهدها السودانيون. وتقول مريم إنه منذ وصولها إلى تشاد مع طفلها "بالكاد نجد ما نأكله". كذلك، يشكّل نقص المياه مصدراً للتوتر في المخيمات، تسعى المنظمات الإنسانية الموجودة فيها لتخفيفه.

جالسة على سرير في منشأة طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية على مشارف مخيم أدري، تقول أميرة خميس (46 عاما) وهي لاجئة من المساليت في دارفور فقدت خمسة من أطفالها إن عناصر الدعم السريع "قتلوا العديد من الرجال واغتصبوا البنات. اغتصبوا النساء وقتلوا الرجال والشباب".

وتضيف لوكالة فرانس برس "يقتلون (أصحاب البشرة) السوداء الحادقة. كانوا يقولون إن التاما والبرقو (قبيلتان) معهم، لكن الذي رأيناه هو أن الدعم هو من قتل أكثر". وتتابع "حدثت مشاكل (في الجنينة). بعد المشاكل انتقلنا إلى اردمتا، وبعد انتقالنا إلى اردمتا نهبوا كل شيء... وقعت مشاكل في اردمتا وتعرضت للإصابة بقذيفة".

ويقول أمير آدم هارون، وهو لاجئ من المساليت أصيب بكسر في الساق بشظية متفجرة "هاجمونا أيضا عندما نقلت إلى تشاد لتلقي العلاج".

مجلس الأمن قلق

وأعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص.

وندد المجلس في بيان مشترك "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء". وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.

وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1,5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

ومنذ اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى. لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إنه "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع".

وفيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب، فيما اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي.

حركة نزوح كبيرة تجاه إثيوبيا

وتشهد إدارة جوازات ولاية القضارف السودانية ازدحاماً خانقاً ونزوحاً كثيفاً عقب فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا.

وذكرت صحيفة "التغيير" السودانية، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، أن الولاية تشهد حركة نزوح كبيرة من ولاية الجزيرة وعاصمتها مدينة ودمدني التي هاجمتها قوات الدعم السريع.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أطلقت نداء استغاثة عاجل للمنظمات الإنسانية الدولية للتدخل السريع في مدينة "ودمدني" ومناطق ولاية الجزيرة مؤكدة أن الأوضاع أصبحت فيها كارثية بعد دخول قوات الدعم السريع إليها.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت يوم الاثنين الماضي سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة وبحسب تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

ع.ح./ف.ي. (د ب أ ، أ ف ب)