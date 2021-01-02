اعتقال 3 سوريين في ألمانيا والدنمارك بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

ألقت الشرطة في ألمانيا والدنمارك القبض على ثلاثة أشقاء سوريين للاشتباه في أنهم كانوا يخططون لشن "هجوم إرهابي إسلاموي" في أوروبا.

وبحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم القبض على أحد الأشقاء مطلع الأسبوع الجاري في مدينة ديتسنباخ بولاية هيسن الألمانية، فيما ألقت الشرطة في الدنمارك القبض على شقيقيه الآخرين، وأحدهما يقيم في ديساو-روسلاو شرقي ألمانيا. وأفادت المعلومات بأنه تم العثور على مواد كيميائية في مكان الإقامة المشار إليه.

ويُعْتَقَد أن هذه الأسرة تقيم في أوروبا منذ عام 2005 على الأقل، ويعيش والدا الأشقاء الثلاثة في الدنمارك. وكانت الأسرة قد لفتت الانتباه إليها في الماضي بسبب "فكرها المتطرف"، ومع ذلك لم تتوافر شواهد ملموسة على أي نشاط إرهابي لديها.

وكانت مجلة "دير شبيغل" أول من تحدث عن القبض على هؤلاء الأشخاص. وبحسب هذه المعلومات، فإن الشرطة عثرت على صورة لعلم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على الهاتف المحمول لأحد الأشقاء.

وقد انتبه المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا إلى الأشقاء الثلاثة بعد أن طلب أحدهم في بولندا خمسة كيلوغرامات من مسحوق الألمنيوم وكمية مماثلة من الكبريت لتوريدها إلى ديساو-روسلاو بولاية سكسونيا آنهالت الألمانية.

ولا يزال من غير المعروف بعد المكان الذي كان من الممكن أن يستهدفه الهجوم المحتمل. وذكرت مصادر أمنية أن الأشقاء الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم (33 و36 و40 عاماً) من مواليد دمشق.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)