اعتقال 150 شخصا في عملية ضد "الشبكة المظلمة" من بينهم في ألمانيا

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الثلاثاء (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2021)، أن محققين دوليين ألقوا القبض على 150 شخصا في عملية ضد الجريمة استهدفت أسواق السلع غير المشروعة عبر الانترنت، والتي تعرف باسم "دارك نت" (الشبكة المظلمة). وأعلنت الشرطة الأوروبية في لاهاي أنه تمت مصادرة أكثر من 26 مليون يورو (2.30 مليون دولار) أثناء العملية. كما تم ضبط إجمالي 234 كيلوغراما من المخدرات و45 سلاحا ناريا. وصنفت يوروبول بعض المشتبه بهم على أنهم "أهداف ذات قيمة عالية".

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وتم تنفيذ عملية "دارك هان تور"، بتنسيق بين يوروبول في تسع دول أوروبية وبين السلطات الأمنية الأمريكية. واستهدفت العملية بائعين ومشترين على منصات الشبكة المظلمة، وهي سوق عبر الإنترنت للسلع غير المشروعة. وتم القبض على 65 من المشتبه بهم في الولايات المتحدة، و 47 في ألمانيا و24 شخصا في بريطانيا. وشملت المخدرات المضبوطة 152 كيلوغراما من الأمفيتامينات و27 كيلوغراما من المواد الأفيونية وأكثر من 25 ألف من أقراص إكستاسي.

و.ب/ ع.خ (د ب أ)