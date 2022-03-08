 اعتقال منفذ عملية صدم بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اعتقال منفذ عملية صدم بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني

قالت شرطة لندن إن سيارة اصطدمت بالبوابات الأمامية لداونينغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك ومقر إقامته، مضيفة أن شخصاً اعتقل للاشتباه في "أضرار جرمية وقيادة متهورة".

أقيمت بوابات كبيرة عند المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت في 1989 عقب هجمات للجيش الجمهوري الإيرلندي

أقيمت بوابات كبيرة عند المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت في 1989 عقب هجمات للجيش الجمهوري الإيرلندي

اعتقل عناصر مسلحون من الشرطة رجلاً بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني بوسط لندن الخميس (25 أيار/مايو 2023)، حسبما أعلنت شرطة سكتلنديارد.

مختارات

بهدف حماية المحيطات من التلوث بالنفايات البلاستيكية، ستحظر لندن أدوات المائدة البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتوعدة بفض عقوبات على الشركات التي لا تمتثل للقرار وتنتهك قانون الحظر!.

يعتزم المؤتمر الأوروبي للحاخامات (CER) نقل مقره الرئيسي من لندن إلى ميونخ، التي اعتبرها النازيون يوما ما "عاصمة حركتهم". ماذا يعني هذا القرار بالنسبة للحياة اليهودية في ألمانيا؟

وقالت الشرطة في بيان "قرابة الساعة 16,20 (15,20 بتوقيت غرينتش) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".

ولم تُسجل أي إصابات وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

وأظهر تسجيل مصور للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات. وتوجهت السيارة على ما يبدو إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

ويظهر في تسجيل آخر طوق أمني فرضته الشرطة حول السيارة التي كان صندوقها مفتوحاً.

يبعد داونينغ ستريت مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن مقر مجلس العموم، وتشهد المنطقة انتشاراً أمنياً كثيفاً مع حواجز على ممرات المشاة وأمام مبان حكومية بعد حوادث سابقة.

في 2017 صدم رجل بسيارته مشاة على رصيف قرب البرلمان مودياً بأربعة أشخاص. ثم صدم السيارة بالسياج المحيط بالبرلمان وركض إلى حرم البرلمان حيث قتل عنصر من الشرطة طعناًً. ثم قُتل برصاص شرطي مسلح.

أقيمت بوابات كبيرة عند المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت في 1989 عقب هجمات للجيش الجمهوري الإيرلندي في لندن، وأطلقت المجموعة ثلاث عبوات يدوية الصنع على مقر رئيس الوزراء في 1991.

والبوابات هي خط الحماية الأول مع انتشار عناصر شرطة مسلحين عند المدخل. وتخضع السيارات الرسمية التي تدخل الشارع عادة لإجراءات تفتيش قبل أن يتم إنزال الأعمدة المقواة للسماح لها بالمرور.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Cafe Art calendar Project, Graffiti area, Photo: Saffron Saidi.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    "لم أصدق أنني قد وجدت بانكسي آخر"، تقول سافرون سايدي حين صادفت هذه الجدارية. طلبت سايدي من رجل يعمل في حانة أن يمسك رباط كلبها لتلتقط هذه الصورة. حينها قال لها النادل: "يبدو أن بانكسي يحب الكلاب!". قضت سايدي معظم أوقات حياتها في دور الرعاية، مضيفة أن الصحة النفسية والأنشطة الفنية هما شريان الحياة بالنسبة لها. ستتصدر هذه الصورة غلاف التقويم لعام 2017 في هوكستون بشرق لندن.

  • Cafe Art calendar project, Underground Exit. Photo: Jackie Cook.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    في الصورة تظهر ميا ليونز، صديقة جاكي كوك. التقطت جاكي هذه الصورة لصديقتها ميا عند مغادرتها لمترو أنفاق لندن. تزور جاكي وميا دورة للدراما وتذهبان معاً إلى مركز هارينجي للمعالجة، الذي تتم إدارته بالتعاون مع مأوى سانت مونجو للمشردين. تقوم ميا بتعليم صنع الأواني الفخارية، بينما تعلم جاكي التأمل بشكل تطوعي. مشروع التقويم السنوي هذا مُنظم من قبل مقهى الفن Cafe Art وممول عبر التمويل الجماعي.

  • Projekt Cafe Art Love heart bike rack. Photo: Ella Sullivan.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    "كنت أسير في الجهة الغربية للمدينة، ولفت انتباهي شكل موقف الدراجات هذا. اعتقدت بأنها ستكون صورة جيدة، لذا قمت بالتقاطها مستخدماً هاتفي المحمول لأنني لا أملك كاميرا". هذا ما قالته المصورة إيلا سوليفان. تتابع المصورة حالياً دورس التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى دورة لتصفيف الشعر في أكاديمية لندن للتدريب المهني بكامدن.

  • Cafe Art calendar project, Brick Lane pose. Photo: Geraldine Crimmins.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    "طلبت من صديقي أن يقف إلى جانب اللوحة الجدراية لاعتقادي بأن ذلك سيضيف جمالية أكبر للصورة". دفعت المصورة جيرالدين كريمينز منزلها وعملها ثمن إدمانها المخدرات، قبل أن تتخلص كلياً من المشكلة منذ عدة أعوام. تعمل جيرالدين حالياً في مقهى Cafe Art لاكتساب خبرة ومهارات في المبيعات.

  • Cafe Art calendar project, Drivers wanted. Photo: Richard Fletcher.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    "هذه هي الصورة الأنجح من ضمن 26 صورة التقطتها"، يقول المصور ريتشارد فليتشر، ويضيف: "أنام بصعوبة خلال فترة الصيف ولكن لا بأس. أما في فصل الشتاء، فقد كان لديّ مأوى لقضاء الليل فيه، ومن الممكن أن أعود إليه إن بقيت هنا في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني". فليتشر عضو في مجموعة فنون مخصصة للمشردين مقرها لندن.

  • Cafe Art calendar project, London calling. Photo: Hugh Gary.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    "هذا هو حقل مايفيلد لأزهار الخزامى، غرب كرويدون. كنت في نزهة على دراجتي الهوائية وأعجبني هذا المنظر الجميل، فالتقطت هذه الصورة". هيو غاري، جندي سابق، خدم في الجيش البريطاني وتم مساعدته بعد ذلك بتأمين سكنه في "بيغ هاوس"، وهو نزل خاص بالجيش. يقول هيو أيضاً إن العديد من المشردين في المدينة كانوا في السابق في الجيش، لكن قلة هم من يمدون يد العون لهم.

  • Cafe Art calendar project, London Icons. Photo: Alana Del Valle.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    "أحببت هذا الشكل المنحوت والإضاءة والانحناء، وأحببت أيضاً ظهور الحافلة في الصورة، لأنها بمثابة رمز للندن، بالإضافة إلى ظهور جزء بسيط من كاتدرائية القديس بولس". اضطرت المصورة إيلينا ديل فال للهروب مع أمها بسبب العنف المنزلي، ولذلك قضت معظم حياتها بلا مأوى على نحو متقطع. ولكنها الآن أكثر استقراراً بعد استئجار شقة خاصة بها. تضيف إيلينا: "ساعدني التصوير على رؤية ما حولي من منظور مختلف".

  • Cafe Art calendar project, Out of the blue. Photo: Beatrice

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    شاركت بياتريس، التي لم تشأ الإفصاح عن اسم عائلتها، بمسابقة تصوير للمشردين مشابهة في العام الماضي حين نالت جائزتها الأولى. وعن مشاركتها لهذه السنة قالت: "لقد كان يوماً حاراُ جداً، وراقت لي زرقة السماء وبياض الجدار، ثم رأيت ذلك المرشّ الأحمر، ما أضاف لوناً رائعاً لتلك الصورة، ولكنني شعرت بوجود نقص ما، فقمت برفع يدي ليتشكل ظلاً قوياً على الجدار، فاكتملت الصورة".

  • Cafe Art calendar project, arcadia. Photo: Keith Norris.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    التقط المصور كيث نورس هذه الصورة لصديقته لويس دانبي في هاتون غاردن، حي المجوهرات بلندن. كان نورس بلا مأوى منذ عام 1984 وحتى 1992، واعتاد المبيت في العراء تحت جسر غير مستخدم للسكك الحديدية. يقول نورس: "آنذاك كان الوضع صعباً جداً".

  • Cafe Art calendar project, After the rain. Photo: Siliana.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    "بعد انتهاء العاصفة المطرية الضخمة، بقيت سحابة في السماء وكانت الشمس قد شكلت لوناً برتقالياً جميلاً قبيل مغادرتها في آخر النهار. كان منظراً رائعاً". تسكن سيلينا في كنيسة جنوب لندن بشكل غير قانوني مع 30 إلى 40 شخصاً آخرين. وهي تحضر بشكل دوري برنامج للتصوير الضوئي في مقهى الفن Cafe Art.

  • Cafe Art calendar Project, What now? Photo: Laz Ozerden

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    التقط لاز أوزيردين هذه الصورة بالقرب من محطتي هايبوري وإيسلنغتون، ويقول: "في هذه الصورة .. أنا كل شيء وأنا لا شيء". انتقل أوزيردين من هنغاريا إلى لندن بسبب إدمانه الكحول في عام 2004. تلقى لاز علاجه في مشفى لمدة ستة أشهر إلى أن تمكن من الوقوف على قدميه مجدداً بمساعدة كل من مركز هارينجي للمعالجة وملجأ سانت مونجو. يدرس أوزيردين حالياً ليصبح باحثاً اجتماعياً في المستقبل.

  • Cafe Art calendar Project, The coffee roaster, Photo: Leo Shaul

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    المصور الفوتوغرافي ليو شاؤول قال إنه كان يرغب بزيارة محمصة البن في بلدة كامدن منذ مدة طويلة، وجاءت المسابقة كذريعة جيدة تأخذه إلى هناك. في الوقت الحالي، يتعالج ليو من إدمانه على الكحول، وعلق على ذلك بقوله: "إن الإدمان مرض أناني، والعلاج منه لا بد أن يكون أنانياً كذلك".

  • Cafe Art calendar project, St Paul's in reflection. Photo: Christopher McTavish.

    لندن بعيون مصورين "متشردين"

    جاء كريستوفر مكتافيش عام 1971 إلى لندن من قرية صغيرة في تورنتو بكندا بعد أن طُرد من منزله بسبب تعاطي المخدرات. وقضى كريستوفر عامي 1998 و1999 في لندن متشرداً بلا مأوى. أما في الوقت الحالي، فهو يسكن في شقة تابعة لإحدى جمعيات الإسكان، ويغني مع فرقة خاصة للأشخاص الذين اختبروا التشرد. في الصورة انعكاس لكاتدرائية القديس بولس بلندن.

    الكاتب: إنغا جانيوليت/ ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.