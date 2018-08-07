اعتقال معارض مصري دعا لإجراء استفتاء على حكم السيسي

أكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة المصري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم الخميس (23 آب/ أغسطس 2018) إلقاء القبض على القيادي بالحزب معصوم مرزوق من منزله. ومن جهته، قال عبدالعزيز الفضالي القيادي بالحزب، انه تم إلقاء القبض على معصوم، لافتا إلى أن الحزب لا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

وقال الفضالي في تصريحات صحفية إن هناك مجموعة من المحامين يعملون حاليا على معرفة مكان اقتياده والتهم الموجهة له. ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات بشأن الواقعة. وأضاف أن الحركة المدنية متضامنة مع مرزوق ومع حقه في التعبير عن رأيه ووجهة نظره، وتطالب الجهات المعنية بسرعة الإفراج عنه.

وفي السياق ذاته، أكد الفضالي، أنه تم القبض اليوم أيضا على الدكتور رائد سلامة، عضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة، مسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، من منزله، بعد القبض على السفير معصوم مرزوق.

وكان خالد علي، محامي الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، قد أعلن في وقت سابق، أن عائلة موكله أخبرته أنه اقتيد من منزله اليوم إلى مكان مجهول. كما أكد المركز المصري للحقوق في تغريدة نبأ اعتقال السفير السابق مرزوق والدكتور رائد سلامة من منزليهما.

بدوره أكد الحقوقي المصري المعروف جمال عيد في عدة تغريدات نبأ الاعتقال ثم تساءل في تغريدة فيما إذا كانت السلطات ستلفق للسفير السابق "تهمة الانتماء لجماعة محظورة"، وذلك في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وكان مرزوق قد أطلق مبادرة سياسية أو خارطة طريق للخروج من الوضع الحالي وذلك عبر إجراء "استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور للإجابة عن سؤال واحد"، هو "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحاليّ في الحكم؟". فإذا لم تستجب الحكومة بشكل إيجابي للمبادرة سيدعو إلى "مؤتمر شعبي" في الـ 31 من شهر آب/ أغسطس الجاري في ميدان التحرير بالقاهرة مهد ثورة يناير 2011.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ب)