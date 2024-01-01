اعتقال مشتبه به خامس في ملف هجوم محتمل على كاتدرائية كولونيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به خامس، يحمل جنسية مزدوجة، وذلك على خلفية التخطيط المحتمل لهجوم على كاتدرائية كولونيا. وتفترض السلطات وجود شبكة كبيرة تقف وراء التخطيط لهجوم "إرهابي إسلاموي" محتمل.

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين (الأول من يناير/كانون الثاني 2024) القبض على مشتبه به آخر على خلفية التخطيط المحتمل لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا (كولن) غربي ألمانيا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المقبوض عليه يبلغ من العمر 41 عاما وأنه تم القبض عليه في مدينة بوخوم ليلة رأس السنة مساء أمس الأحد، وأنه يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية.

بذلك يرتفع عدد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم على خلفية هذه القضية إلى خمسة أشخاص. وكانت الشرطة ذكرت ليلة رأس السنة أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص فضلا عن مشتبه به آخر كان تم القبض عليه ليلة عيد الميلاد.

وتفترض الشرطة أن هناك شبكة كبيرة تقف وراء التخطيط.

وكانت الشرطة تلقت معلومات قبل عيد الميلاد عن احتمال وقوع هجوم "إرهابي إسلاموي" على كاتدرائية كولونيا .

وقالت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية إن المشتبه بهم الأربعة يتحدرون من طاجيكستان ويشتبه في نيتهم تنفيذ هجمات باسم تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، في إشارة الى فرع تنظيم " الدولة الإسلامية " (داعش) في أفغانستان.

وقالت شرطة مدينة كولونيا (كولن) الواقعة غرب ألمانيا إن "الوسيلة المفترضة للهجوم" هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.

وكانت الشرطة قد نشرت قوة كبيرة ليلة رأس السنة، وتم تعزيز الاحتياطات الأمنية عند الكاتدرائية بشكل كبير.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)