اعتقال مدرب باريس سان جيرمان بتهمة "التمييز العنصري"

قالت وكالة الانباء الفرنسية نقلاً عن مسؤول قضائي فرنسي إن الشرطة ألقت اليوم الجمعة (30 يونيو/حزيران 2023) القبض على مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم كريستوف غالتييه وابنه الذي يعمل وكيلاً للاعبين بشأن تحقيقات حول اتهامات بـ"تمييز عنصري".

وأعلن المدعي العام في نيس كزافييه بونهوم أنه تم احتجاز الرجلين للاستجواب في نيس.

وكانت التحقيقات قد فُتحت في منتصف أبريل / نيسان للاشتباه في ممارسة التمييز، حيث يُتهم غالتييه بالإدلاء بتعليقات عنصرية ومعادية للإسلام تتعلق باللاعبين خلال فترة عمله كمدرب لفريق (او جي سي - نيس) في 2021/2022.

ويواجه المدير الفني البالغ من العمر 56 عامًا جدلاً متزايدًا منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي عندما نشر الصحافي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو سبورتس، رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس - جوليان فورنييه - زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه "+ثم أجاب بأنه كان علي أن آخذ في الاعتبار حقيقة المدينة وأنه في الواقع، لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق+ و+حدثني عن رغبته في تغيير الفريق بعمق، موضحًا أيضًا أنه يريد حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان+".

تم إرسال هذه الرسالة التي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها، في نهاية الموسم الماضي إلى ديف برايلسفورد مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي، للتنديد بالتصريحات العنصرية.

وكان غالتييه نفى مباشرة بعد ذلك في بيان نشره باريس سان جرمان إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس وقال حينها في هذا الصدد إنه "صُدم بشدة". وأضاف "لقد صدمت بشدة من الكلمات التي نُسبت إلي والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعماق إنسانيتي".

ومن المرجح أن يقيل مالكو نادي باريس سان جيرمان القطري غالتييه بعد موسم مخيب للآمال. وتعرض النادي لعشر هزائم في عام 2023 وخرج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات لفرانس برس الخميس إن سان جرمان بصدد الإعلان "الاسبوع المقبل" عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، ما إن ينهي المفاوضات المتعلقة برحيل غالتييه. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من باريس سان جيرمان.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب ، رويترز)