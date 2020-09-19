 اعتقال متظاهرين في بيلاروسيا مع تواصل الاحتجاجات في البلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2020

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اعتقال متظاهرين في بيلاروسيا مع تواصل الاحتجاجات في البلاد

اعتقل رجال ملثمون، يرتدون الزي الرسمي أعدادا كبيرة من المتظاهرين السلميين في العاصمة البيلاروسية مينسك بعد جمعهم في عربات ترحيل لنقلهم إلى السجن، فيما دعت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيكانوفسكايا المحتجين لـ"مواصلة الكفاح".

اعتقال أكثر من عشرة محتجين في العاصمة مينسك الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2020).

اعتقال أكثر من عشرة محتجين في العاصمة مينسك الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2020).

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الشرطة  في بيلاروسيا قولها إنها اعتقلت أكثر من عشرة محتجين في العاصمة مينسك اليوم الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2020). وكان المحتجون يتجمعون للمشاركة في مسيرة بالعاصمة ومدن أخرى، لمطالبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي.

وتخرج مسيرات احتجاجية ضخمة في شوارع بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس/ آب التي أعلن الرئيس لوكاشينكو فوزه بها، لكن معارضيه يقولون إنها مزورة.

وبدأ رجال ملثمون، يرتدون الزي الرسمي في اعتقال متظاهرين سلميين في مدينة مينسك، عاصمة بيلاروسيا، وتجميعهم في عربات ترحيل لنقلهم إلى السجون.

وخرج المئات من رجال الشرطة والجيش لمنع مظاهرة حاشدة جديدة ضد الرئيس الكسندر لوكاشينكو، دعا إليها نشطاء ليوم الأحد السادس على التوالي.

وكان جنود يرتدون زي القتال ومسلحين ببنادق هجومية ينتظرون في قصر الجمهورية وفي شوارع جانبية، فيما كان المتظاهرون يتدفقون إلى وسط المدينة سيرا على الأقدام. وأغلقت السلطات محطات المترو وانقطعت خدمات الانترنت على الهواتف المحمولة.

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وتحرس قوة شرطة كبيرة أيضا القصر الرئاسي للرئيس لوكاشينكو، حيث ظهر الرئيس (66 عاما) مرتين مسلحا ببندقية كالاشنيكوف لمنع اقتحام المبنى.

مختارات

توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن احتمال فرض عقوبات على مسؤولين في بيلاروسيا رافضين نتائج الانتخابات الرئاسية، وداعين موسكو لعدم التدخل. فيما حاولت ميركل دون جدوى الاتصال بألكسندر لوكاشينكو.

بيان حادّ من الحكومة الألمانية وتصريح من المستشارة أنغيلا ميركل ثم استدعاء السفير. بسبب قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تصاعدت النبرة بشكل قوي تجاه الرئيس فلاديمير بوتين، كما يرى الكاتب الصحفي ينس توراو.

وكان معارضو رئيس بيلاروسيا المثير للجدل قد دعوا إلى تنظيم احتجاجات ضخمة جديدة في مختلف أنحاء البلاد اليوم. وفي مقطع فيديو، دعت زعيمة المعارضة، سفيتلانا تيكانوفسكايا مواطني بيلاروسيا لمواصلة الكفاح من أجل دولة، تستحق العيش فيها فيما تعرف بـ"مسيرة العدل".

وقالت تيكانوفسكايا (38 عاما) من المنفى بالاتحاد الأوروبي "كل أسبوع تظهرون لأنفسكم وللعالم أن شعب بيلاروسيا يمثل قوة". وكان نشطاء حقوقيون قد ذكروا أنه تم اعتقال أكثر من 300 شخص أثناء احتجاج نظمته نساء في بيلاروسيا ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. ونشر مركز فياسنا لحقوق الإنسان أسماء أكثر من 314 شخصا تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات في العاصمة مينسك أمس السبت.

 م.أ.م/ ع.ش ( رويترز، د ب أ)

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